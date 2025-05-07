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В Каспийске открыли Аллею героев СВО - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kaspijsk-2015624905.html
В Каспийске открыли Аллею героев СВО
В Каспийске открыли Аллею героев СВО - РИА Новости, 07.05.2025
В Каспийске открыли Аллею героев СВО
Торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции состоялось в среду в дагестанском Каспийске на бульваре имени Абдулаева. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:37:00+03:00
2025-05-07T17:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
городское хозяйство москвы
россия
каспийск
магомедали магомеджанов
михаил васильев
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции состоялось в среду в дагестанском Каспийске на бульваре имени Абдулаева. Здесь установлены бюсты четырем Героям России: Магомедали Магомеджанову, Магомеду Исбакиеву, Михаилу Васильеву и Фархаду Худайнатову. "Ни один из них не думал о славе, каждый делал то, что диктовали сердце, любовь к Родине и понятия о долге и чести. Они заложили основу нашей будущей победы", – сказал на церемонии открытия глава Дагестана Сергей Меликов. После открытия бюстов Героев России участники мероприятия, среди которых родные и близкие военнослужащих, возложили цветы к скульптурам. В конце 2023 года на бульваре имени Абдулаева открыли стелу "Каспийск – город трудовой доблести", территорию вокруг благоустроили, разбили аллею.
https://ria.ru/20250507/magadan-2015483762.html
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общество, городское хозяйство москвы, россия, каспийск, магомедали магомеджанов, михаил васильев, сергей меликов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Городское хозяйство Москвы, Россия, Каспийск, Магомедали Магомеджанов, Михаил Васильев, Сергей Меликов
В Каспийске открыли Аллею героев СВО

В Каспийске на бульваре имени Абдулаева открыли Аллею героев СВО

© Фото : Администрация Главы РД/TelegramТоржественное открытие Аллеи героев специальной военной операции в дагестанском Каспийске
Торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции в дагестанском Каспийске - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Администрация Главы РД/Telegram
Торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции в дагестанском Каспийске
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МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции состоялось в среду в дагестанском Каспийске на бульваре имени Абдулаева.
Здесь установлены бюсты четырем Героям России: Магомедали Магомеджанову, Магомеду Исбакиеву, Михаилу Васильеву и Фархаду Худайнатову.
© Администрация Главы РД/TelegramСергей Меликов на торжественном открытии Аллеи героев специальной военной операции в дагестанском Каспийске
Торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции в дагестанском Каспийске - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Администрация Главы РД/Telegram
Сергей Меликов на торжественном открытии Аллеи героев специальной военной операции в дагестанском Каспийске
"Ни один из них не думал о славе, каждый делал то, что диктовали сердце, любовь к Родине и понятия о долге и чести. Они заложили основу нашей будущей победы", – сказал на церемонии открытия глава Дагестана Сергей Меликов.
После открытия бюстов Героев России участники мероприятия, среди которых родные и близкие военнослужащих, возложили цветы к скульптурам.
В конце 2023 года на бульваре имени Абдулаева открыли стелу "Каспийск – город трудовой доблести", территорию вокруг благоустроили, разбили аллею.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоГородское хозяйство МосквыРоссияКаспийскМагомедали МагомеджановМихаил ВасильевСергей Меликов
 
 
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