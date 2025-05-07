https://ria.ru/20250507/kaspijsk-2015624905.html

В Каспийске открыли Аллею героев СВО

В Каспийске открыли Аллею героев СВО - РИА Новости, 07.05.2025

В Каспийске открыли Аллею героев СВО

Торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции состоялось в среду в дагестанском Каспийске на бульваре имени Абдулаева. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:37:00+03:00

2025-05-07T17:37:00+03:00

2025-05-07T17:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

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каспийск

магомедали магомеджанов

михаил васильев

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции состоялось в среду в дагестанском Каспийске на бульваре имени Абдулаева. Здесь установлены бюсты четырем Героям России: Магомедали Магомеджанову, Магомеду Исбакиеву, Михаилу Васильеву и Фархаду Худайнатову. "Ни один из них не думал о славе, каждый делал то, что диктовали сердце, любовь к Родине и понятия о долге и чести. Они заложили основу нашей будущей победы", – сказал на церемонии открытия глава Дагестана Сергей Меликов. После открытия бюстов Героев России участники мероприятия, среди которых родные и близкие военнослужащих, возложили цветы к скульптурам. В конце 2023 года на бульваре имени Абдулаева открыли стелу "Каспийск – город трудовой доблести", территорию вокруг благоустроили, разбили аллею.

https://ria.ru/20250507/magadan-2015483762.html

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общество, городское хозяйство москвы, россия, каспийск, магомедали магомеджанов, михаил васильев, сергей меликов