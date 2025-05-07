В Каспийске открыли Аллею героев СВО
В Каспийске на бульваре имени Абдулаева открыли Аллею героев СВО
© Фото : Администрация Главы РД/TelegramТоржественное открытие Аллеи героев специальной военной операции в дагестанском Каспийске
Торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции в дагестанском Каспийске
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МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции состоялось в среду в дагестанском Каспийске на бульваре имени Абдулаева.
Здесь установлены бюсты четырем Героям России: Магомедали Магомеджанову, Магомеду Исбакиеву, Михаилу Васильеву и Фархаду Худайнатову.
© Администрация Главы РД/TelegramСергей Меликов на торжественном открытии Аллеи героев специальной военной операции в дагестанском Каспийске
Сергей Меликов на торжественном открытии Аллеи героев специальной военной операции в дагестанском Каспийске
"Ни один из них не думал о славе, каждый делал то, что диктовали сердце, любовь к Родине и понятия о долге и чести. Они заложили основу нашей будущей победы", – сказал на церемонии открытия глава Дагестана Сергей Меликов.
После открытия бюстов Героев России участники мероприятия, среди которых родные и близкие военнослужащих, возложили цветы к скульптурам.
В конце 2023 года на бульваре имени Абдулаева открыли стелу "Каспийск – город трудовой доблести", территорию вокруг благоустроили, разбили аллею.
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