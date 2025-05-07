Рейтинг@Mail.ru
В Якутске более 15 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
16:43 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/jakutsk-2015601086.html
В Якутске более 15 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти"
В Якутске более 15 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 07.05.2025
В Якутске более 15 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти"
Более 15 тысяч человек на площади Победы в Якутске приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:43:00+03:00
2025-05-07T16:43:00+03:00
республика саха (якутия)
якутск
россия
айсен николаев
сергей кравцов
евгений григорьев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015588107_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_1359011e3b619c0e90f9d0d76725385d.jpg
ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Более 15 тысяч человек на площади Победы в Якутске приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Жители и гости столицы республики собрались в среду на площади Победы на акцию "Свеча памяти". Они почтили память воинов, павших на полях сражений, минутой молчания. "В юбилейный год Победы акция "Свеча памяти" собрала в Якутске более 15 тысяч человек. Вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, главой Якутска Евгением Григорьевым, членами Совета Федерации и депутатами Государственной думы РФ, членами правительства республики, ветеранами, общественностью и молодёжью города приняли участие в этой акции памяти. Зажигая свечи, мы вспомнили всех, кто ценой своей жизни принёс нам великую Победу", - сказал Николаев. Ранее сообщалось о том, что в 2025 году в очном формате в Якутии пройдёт акция "Бессмертный полк". Кроме того, после нескольких лет перерыва в Якутске состоится праздничный салют.
https://ria.ru/20250312/jakutsk-2004476410.html
якутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015588107_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_3495e17895c4251be4d7509ca9e9c305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, россия, айсен николаев, сергей кравцов, евгений григорьев, совет федерации рф
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Айсен Николаев, Сергей Кравцов, Евгений Григорьев, Совет Федерации РФ
В Якутске более 15 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти"

Более 15 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в Якутске

© Фото : пресс-служба главы и правительства ЯкутииАкция "Свеча памяти" к 80-летней годовщине Победы в Якутии
Акция Свеча памяти к 80-летней годовщине Победы в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : пресс-служба главы и правительства Якутии
Акция "Свеча памяти" к 80-летней годовщине Победы в Якутии
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Более 15 тысяч человек на площади Победы в Якутске приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Жители и гости столицы республики собрались в среду на площади Победы на акцию "Свеча памяти". Они почтили память воинов, павших на полях сражений, минутой молчания.
Активист раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Якутске к юбилею Победы создали портал с информацией о тружениках тыла
12 марта, 10:59
"В юбилейный год Победы акция "Свеча памяти" собрала в Якутске более 15 тысяч человек. Вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, главой Якутска Евгением Григорьевым, членами Совета Федерации и депутатами Государственной думы РФ, членами правительства республики, ветеранами, общественностью и молодёжью города приняли участие в этой акции памяти. Зажигая свечи, мы вспомнили всех, кто ценой своей жизни принёс нам великую Победу", - сказал Николаев.
Ранее сообщалось о том, что в 2025 году в очном формате в Якутии пройдёт акция "Бессмертный полк". Кроме того, после нескольких лет перерыва в Якутске состоится праздничный салют.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскРоссияАйсен НиколаевСергей КравцовЕвгений ГригорьевСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала