https://ria.ru/20250507/jakutsk-2015601086.html

В Якутске более 15 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти"

В Якутске более 15 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 07.05.2025

В Якутске более 15 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти"

Более 15 тысяч человек на площади Победы в Якутске приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:43:00+03:00

2025-05-07T16:43:00+03:00

2025-05-07T16:43:00+03:00

республика саха (якутия)

якутск

россия

айсен николаев

сергей кравцов

евгений григорьев

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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Более 15 тысяч человек на площади Победы в Якутске приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Жители и гости столицы республики собрались в среду на площади Победы на акцию "Свеча памяти". Они почтили память воинов, павших на полях сражений, минутой молчания. "В юбилейный год Победы акция "Свеча памяти" собрала в Якутске более 15 тысяч человек. Вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, главой Якутска Евгением Григорьевым, членами Совета Федерации и депутатами Государственной думы РФ, членами правительства республики, ветеранами, общественностью и молодёжью города приняли участие в этой акции памяти. Зажигая свечи, мы вспомнили всех, кто ценой своей жизни принёс нам великую Победу", - сказал Николаев. Ранее сообщалось о том, что в 2025 году в очном формате в Якутии пройдёт акция "Бессмертный полк". Кроме того, после нескольких лет перерыва в Якутске состоится праздничный салют.

https://ria.ru/20250312/jakutsk-2004476410.html

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Артем Смирнов

якутск, россия, айсен николаев, сергей кравцов, евгений григорьев, совет федерации рф