В Якутске более 15 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти"
Более 15 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в Якутске
© Фото : пресс-служба главы и правительства ЯкутииАкция "Свеча памяти" к 80-летней годовщине Победы в Якутии
© Фото : пресс-служба главы и правительства Якутии
Акция "Свеча памяти" к 80-летней годовщине Победы в Якутии
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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Более 15 тысяч человек на площади Победы в Якутске приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Жители и гости столицы республики собрались в среду на площади Победы на акцию "Свеча памяти". Они почтили память воинов, павших на полях сражений, минутой молчания.
"В юбилейный год Победы акция "Свеча памяти" собрала в Якутске более 15 тысяч человек. Вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, главой Якутска Евгением Григорьевым, членами Совета Федерации и депутатами Государственной думы РФ, членами правительства республики, ветеранами, общественностью и молодёжью города приняли участие в этой акции памяти. Зажигая свечи, мы вспомнили всех, кто ценой своей жизни принёс нам великую Победу", - сказал Николаев.
Ранее сообщалось о том, что в 2025 году в очном формате в Якутии пройдёт акция "Бессмертный полк". Кроме того, после нескольких лет перерыва в Якутске состоится праздничный салют.