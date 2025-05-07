В Израиле послы России и стран СНГ почтили память евреев-красноармейцев
В Израиле послы РФ и СНГ почтили память евреев, сражавшихся в годы ВОВ
© Фото : Посольство Российской Федерации в Государстве ИзраильПосол России в Израиле Анатолий Викторов возложил венок к памятнику в честь евреев - участников партизанского движения, борцов сопротивления и гетто на территории Музея еврейского воина Второй мировой войны имени Х.Герцога в Латруне
Посол России в Израиле Анатолий Викторов возложил венок к памятнику в честь евреев - участников партизанского движения, борцов сопротивления и гетто на территории Музея еврейского воина Второй мировой войны имени Х.Герцога в Латруне
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ЛАТРУН (Израиль), 7 мая - РИА Новости. Послы РФ и ряда стран СНГ в Израиле почтили память евреев, сражавшихся в годы Второй мировой войны в рядах Красной армии и армий союзников, торжественное мероприятие состоялось в среду по случаю 80-летия Великой Победы в Музее еврейского воина в Латруне, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественной церемонии приняли участие послы РФ, Белоруссии, Казахстана, Сербии в Израиле, представители МИД и парламента еврейского государства, ветераны Второй мировой войны и узники гетто, представители израильских ветеранских организаций и общественных движений.
От России венок к мемориалу памяти воинов-евреев, сражавшихся в рядах Красной армии и союзнических армий, возложил посол Анатолий Викторов.
В своем приветственном слове к участникам мероприятия Викторов отметил, что СССР принял на себя самый тяжелый удар гитлеровской военной машины. По его словам, в годы войны "советские граждане всех национальностей и вероисповеданий бились бок о бок, чтобы сокрушить одержимого человеконенавистнической идеологией самого кровожадного в истории врага".
"Вместе с ними более 500 тысяч евреев-красноармейцев мужественно противостояли гитлеровцам. Евреи Советского Союза самоотверженно трудились в тылу, служили санитарами и врачами, несли вахту в госпиталях. Мы помнили и будем помнить об этих отважных людях, вписавших славные страницы в летопись всенародной борьбы", - заявил посол.
Посол подчеркнул, что Россия как страна-преемница СССР никогда не делила Победу на свою и чужую, отметив, что это достояние всех народов, всего человечества.
"Общие подходы России и Израиля к сохранению исторической памяти – это общая ценность и краеугольный камень сотрудничества наших государств, который лежит в основе глубоких духовных связей двух народов", - констатировал Викторов.
Торжественная церемония по случаю 80-летия Великой Победы прошла на территории музея, в экспозиции которого отражен значимый вклад 1,5 млн еврейских воинов, сражавшихся в рядах Красной армии и союзнических войск против нацистской Германии в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. Известно, что в наполнении его залов активное участие принимали российские музейные организации.
На церемонии также присутствовал ветеран войны Абрам Гуткович, которому в этом году исполнилось 100 лет, и который 80 лет назад дошел до Берлина в составе Красной армии. Гости мероприятия выразили ему огромную благодарность за вклад в победу над нацизмом.