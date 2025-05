https://ria.ru/20250507/intervyu-2015440967.html

Папа Франциск: сторона, которая настаивает на мире, в итоге выигрывает

Папа Франциск: сторона, которая настаивает на мире, в итоге выигрывает - РИА Новости, 07.05.2025

Папа Франциск: сторона, которая настаивает на мире, в итоге выигрывает

РИА Новости публикует интервью папы римского Франциска, ранее не выходившее в свет, поскольку после его подготовки в 2023 году папа посчитал, что на тот момент... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:00:00+03:00

2025-05-07T09:00:00+03:00

2025-05-07T10:23:00+03:00

интервью

украина

россия

москва

франциск (хорхе марио бергольо)

юрий ушаков

маттео дзуппи

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893354468_316:0:2411:1178_1920x0_80_0_0_7ac92ef24986e859ec3ec9fdc5f79f8c.jpg

РИА Новости публикует интервью папы римского Франциска, ранее не выходившее в свет, поскольку после его подготовки в 2023 году папа посчитал, что на тот момент еще не наступило время для публикации. Редакция приняла решение его опубликовать сейчас, поскольку большинство мыслей, выраженных в этом интервью, остаются актуальными и сегодня, уже после его смерти. В распоряжении РИА Новости есть и подтверждение подлинности интервью — написанные рукой папы строки.История интервью такова. Общавшийся лично с папой римским председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по просьбе РИА Новости передал папе Франциску вопросы для интервью через персонального секретаря папы Фабио Салерно. По инициативе Святого престола его публикация была отложена, но согласие на публикацию ответов на заданные летом 2023 года вопросы, по словам Севастьянова, было получено незадолго до смерти папы Франциска. В письме, которое папа написал от руки, говорится:21.7.23Caro fratello,Grazie tante pe la tua e-mail.Grazie per tutto quello Lei fa per la pace. Grazie tante!Grazie anche per la bozza per l'intervista. Per il momento credo che sia meglio non fare interviste. Forse più avanti si può fare.Prego per Lei, per Svetlana, Natalia e Francesco. Per favore pregate per me. Che il Signore vi benedica e la Santa Madre di Dio vi custodisca.Fraternamente,FrancescoВ переводе на русский:21.7.23Дорогой брат,Большое спасибо за ваше письмо.Спасибо за все, что вы делаете ради мира. Большое спасибо!Спасибо также за черновик интервью. Я думаю, что сейчас лучше не давать интервью. Возможно, это можно будет сделать позже.Я молюсь за вас, за Светлану (российская оперная певица Светлана Касьян, дама ватиканского ордена Святого Сильвестра, жена Леонида Севастьянова. — Прим. ред.), Наталью и Франциска (дочь и сын Светланы Касьян и Леонида Севастьянова. — Прим. ред.). Пожалуйста, помолитесь за меня. Да благословит вас Господь и да хранит вас Пресвятая Богородица.Братски,ФранцискВ преддверии конклава, который должен будет избрать нового главу Римско-католической церкви, РИА Новости публикует эксклюзивное интервью папы Франциска, в котором он рассказал агентству о своем видении примирения на Украине и милитаризации земного шара, надежде на продолжение диалога с Русской православной церковью, гонениях на украинских христиан и своем кредо понтифика. Этот исторический уже документ — фактически завещание папы.— Ваше святейшество, довольны ли вы визитом посланника по Украине кардинала Маттео Дзуппи в Москву? (Дзуппи посетил Москву в конце июня 2023 года, встретившись с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, помощником президента России Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. В рамках папской миссии по ослаблению напряженности на Украине Дзуппи посещал в том числе Киев, Вашингтон и Пекин, а также нанес новый визит в Москву в октябре 2024 года. — Прим. ред.). Что можно ожидать от дальнейшего участия Святого престола в переговорном процессе и когда всем нам можно ожидать мир?— Я доволен визитом кардинала Дзуппи в Москву и тем гостеприимством, которое ему было оказано. Хотел бы поблагодарить патриарха Кирилла и господина Ушакова за конструктивный диалог и попытки найти алгоритм мирного решения конфликта на Украине. Мирные переговоры являются прежде всего общением, в процессе которого созревают идеи. Переговоры призваны к тому, чтоб облегчить страдания населения в зоне конфликта, а также и тех народов, которые страдают от конфликта опосредованно. Обсуждая гуманитарные вопросы, рано или поздно мы придем к пониманию необходимости прекращения военного противостояния и начала дипломатического решения. С этой целью Кардинал Дзуппи посетил также Соединенные Штаты Америки.Нам нужен общий стол переговоров, пусть и виртуальный на данный момент. Разговаривать нужно всем, даже несмотря на то, что пока не удается прекратить военные действия. Но в разговоре шансы на мир возрастают многократно. Мир — это обоюдный и взаимный процесс. В мире должны быть заинтересованы все стороны конфликта. Но та сторона, которая конструктивно настаивает на мире и необходимости начала переговоров, в итоге выигрывает, потому что любой конфликт всегда заканчивается миром и переговорами.— В России сейчас многие обеспокоены поставками Украине кассетных бомб и новых ракет дальнего действия. Как вы относитесь к поставкам вооружений?— Есть разные виды вооружения. Вооружения наступательные, на мой взгляд, должны быть запрещены повсеместно. Наступательные типы вооружений аморальны. В любом случае недопустимо производить и использовать оружие массового поражения, которое несет смерть и страдания прежде всего мирным людям. К сожалению, современная экономика все более милитаризуется и вместо того, чтобы производить больше продовольствия для беднейших стран и заниматься проблемами климата, мир решил пойти по пути производства и накопления все более смертоносного вооружения, что является ошибочным выбором, за который придется платить многим следующим поколениям.— Когда планируется ваша встреча с патриархом Кириллом и что вы хотели бы на ней обсудить?— Я готов к общению с патриархом Кириллом в любом формате. Надеюсь также на нашу личную встречу, на которой мы могли бы обменяться мнениями и обсудить, как мы могли бы способствовать прекращению конфликта между народами-братьями на Украине и построению справедливого мира для всех. (Встреча папы римского Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, ставшая первой в истории личной встречей предстоятеля РПЦ и главы Ватикана, состоялась 12 февраля 2016 года в аэропорту Гаваны, на сегодняшний день она остается единственной. — Прим. ред.).— В России многие обеспокоены гонениями на каноническую Украинскую православную церковь. Есть даже случаи арестов митрополитов этой Церкви. Что вы могли бы сказать по этому поводу?— Война всегда несет в себе притупление морального чувства, способствует ожесточению сердец и появлению ненависти, поэтому прекращение военных действий должно являться для всех основной и первостепенной целью. Война не должна становиться нормой или традицией. Но даже в войну все должны оставаться людьми и исповедовать незыблемые общечеловеческие принципы: монастыри и храмы — священны, они должны быть неприкосновенными. Священники, как и обычные миряне, не должны преследоваться за свои религиозные и даже политические воззрения в любой стране мира. Тем более одни христиане не могут участвовать в гонениях на других христиан.— Какое будущее вы видите для России и Украины?— Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда, при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери (папа Франциск 25 марта 2022 года посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы, так как католики верят, что это завещала сделать явившаяся детям близ португальского города Фатима в 1917 года Дева Мария. — Прим. ред.). О России и Украине я буду молиться Фатимской Божией Матери в Португалии в начале августа (папа Франциск посещал Фатиму с пастырским визитом 2-6 августа 2023 года. — Прим. ред.) Мир наступит тогда, когда мы поймем, что главной ценностью является жизнь человека и его бессмертная душа. Нет ценностей выше любви к ближнему, даже если ближний в какое-то время является врагом. Война как защита жизней становится абсурдной идеей.— Ваше святейшество, что является вашим основным кредо, ради которого вы трудитесь в сане папы римского?— Справедливый и инклюзивный мир для всех является моей основной мотивацией. Хотел бы пожелать мира и благополучия всему русскому народу. Прошу также всегда молиться обо мне. Пусть Господь вас благословляет и Богородица защищает.

https://ria.ru/20250505/tramp-2015159120.html

https://ria.ru/20250504/tramp-2014905889.html

https://ria.ru/20250507/zelenskiy-2015424988.html

https://ria.ru/20250430/peskov-2014304019.html

https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014635876.html

https://ria.ru/20250505/ukraina-2015127777.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, украина, россия, москва, франциск (хорхе марио бергольо), юрий ушаков, маттео дзуппи, русская православная церковь, римско-католическая церковь, украинская православная церковь