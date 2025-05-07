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Индия и Пакистан не готовы к решению кашмирского вопроса, считает эксперт - РИА Новости, 07.05.2025
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23:21 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/indija-2015708716.html
Индия и Пакистан не готовы к решению кашмирского вопроса, считает эксперт
Индия и Пакистан не готовы к решению кашмирского вопроса, считает эксперт - РИА Новости, 07.05.2025
Индия и Пакистан не готовы к решению кашмирского вопроса, считает эксперт
Ни одна из сторон индо-пакистанского конфликта пока не готова к решению кашмирского вопроса, озвучил мнение в беседе с РИА Новости руководитель Центра... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:21:00+03:00
2025-05-07T23:21:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
российская академия наук
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ни одна из сторон индо-пакистанского конфликта пока не готова к решению кашмирского вопроса, озвучил мнение в беседе с РИА Новости руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. "Для того, чтобы прекратить кашмирский конфликт, прежде всего нужно понять, на каких условиях это возможно, готовы ли обе стороны на это. На данный момент ни одна из сторон - ни Индия, ни Пакистан - не готова признать линию контроля и поделить Кашмир. Даже если Индия согласится, то для любого пакистанского правительства, которое на это пойдет, это будет политическим самоубийством", - сказал агентству Куприянов. По словам эксперта, на протяжении многих десятилетий кашмирский вопрос настолько прочно укоренился во внутреннюю политику Пакистана, что неясно, как возможно решить эту проблему. "Пакистанцы так или иначе будут поддерживать, как они заявляют, кашмирское освободительное движение... Это означает, что будут появляться новые террористы, а индийцы будут реагировать по-своему... и в случае крупных терактов наносить удары", - подчеркнул Куприянов. Как отмечает руководитель центра, кашмирский вопрос существует уже многие годы, но все же не должен спровоцировать ядерную войну или иной масштабный конфликт. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ. В ночь на среду минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В министерстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в исламской республике, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
https://ria.ru/20250428/indiya-2013700936.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, российская академия наук, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Российская академия наук, Операция Синдур в Пакистане
Индия и Пакистан не готовы к решению кашмирского вопроса, считает эксперт

Куприянов: ни одна из сторон конфликта не готова к решению кашмирского вопроса

© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ни одна из сторон индо-пакистанского конфликта пока не готова к решению кашмирского вопроса, озвучил мнение в беседе с РИА Новости руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
"Для того, чтобы прекратить кашмирский конфликт, прежде всего нужно понять, на каких условиях это возможно, готовы ли обе стороны на это. На данный момент ни одна из сторон - ни Индия, ни Пакистан - не готова признать линию контроля и поделить Кашмир. Даже если Индия согласится, то для любого пакистанского правительства, которое на это пойдет, это будет политическим самоубийством", - сказал агентству Куприянов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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По словам эксперта, на протяжении многих десятилетий кашмирский вопрос настолько прочно укоренился во внутреннюю политику Пакистана, что неясно, как возможно решить эту проблему.
«
"Пакистанцы так или иначе будут поддерживать, как они заявляют, кашмирское освободительное движение... Это означает, что будут появляться новые террористы, а индийцы будут реагировать по-своему... и в случае крупных терактов наносить удары", - подчеркнул Куприянов.
Как отмечает руководитель центра, кашмирский вопрос существует уже многие годы, но все же не должен спровоцировать ядерную войну или иной масштабный конфликт.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
В ночь на среду минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В министерстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в исламской республике, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
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В миреИндияПакистанКашмирРоссийская академия наукОперация Синдур в Пакистане
 
 
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