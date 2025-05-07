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В ГД внесли проект о штрафах за нарушение требований к хостинг-провайдерам - РИА Новости, 07.05.2025
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18:06 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/gd-2015628149.html
В ГД внесли проект о штрафах за нарушение требований к хостинг-провайдерам
В ГД внесли проект о штрафах за нарушение требований к хостинг-провайдерам - РИА Новости, 07.05.2025
В ГД внесли проект о штрафах за нарушение требований к хостинг-провайдерам
В Госдуму внесён проект о штрафах до 1 миллиона рублей за нарушение требований к деятельности провайдеров хостинга, рассказал первый замглавы комитета ГД по... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:06:00+03:00
2025-05-07T18:06:00+03:00
россия
антон горелкин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Госдуму внесён проект о штрафах до 1 миллиона рублей за нарушение требований к деятельности провайдеров хостинга, рассказал первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "Вместе с коллегами внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение требований к деятельности провайдеров хостинга. Максимальная сумма штрафа составит 1 миллион рублей", - написал он. Депутат напомнил, что с февраля прошлого года в России вступили в силу законодательные нормы, обязывающие хостинг-провайдеров подавать в РКН уведомление о своей деятельности, а также подтверждать возможность обеспечения безопасного хранения данных. "В результате был сформирован государственный реестр провайдеров хостинга. По закону компании, отсутствующие в этом реестре, не имеют права оказывать соответствующие услуги, а государственные и муниципальные организации не должны использовать их мощности для работы своих информационных систем", - отметил парламентарий. По словам Горелкина, целью этого регулирования было снижение риска утечек чувствительных данных в иностранные юрисдикции и укрепление национального интернет-сегмента. "Но, к сожалению, на рынке до сих пор остаются компании, которые считают, что эти требования их не касаются. Поэтому тех, кто игнорирует закон (не подаёт данные для включения в реестр, но продолжает оказывать услуги хостинга), предлагается штрафовать: граждан до 100 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей до 500 тысяч рублей, юридических лиц - до 1 миллиона рублей", - рассказал депутат. Он добавил, что также предусмотрено наказание для операторов государственных и муниципальных информационных систем, продолжающих сотрудничать с хостерами, не включенными в реестр: максимальные штрафы для должностных лиц составят 300 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей. "Хочу подчеркнуть, что всем остальным пользователям хостинговых услуг штрафы не грозят, но я считаю, им стоит задуматься о переносе своих проектов на серверные мощности, принадлежащие верифицированным российским компаниям", - заключил депутат.
https://ria.ru/20250507/gosduma-2015423436.html
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россия, антон горелкин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
В ГД внесли проект о штрафах за нарушение требований к хостинг-провайдерам

В Госдуму внесли проект о штрафах до миллиона рублей для провайдеров хостинга

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Госдуму внесён проект о штрафах до 1 миллиона рублей за нарушение требований к деятельности провайдеров хостинга, рассказал первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
"Вместе с коллегами внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение требований к деятельности провайдеров хостинга. Максимальная сумма штрафа составит 1 миллион рублей", - написал он.
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Депутат напомнил, что с февраля прошлого года в России вступили в силу законодательные нормы, обязывающие хостинг-провайдеров подавать в РКН уведомление о своей деятельности, а также подтверждать возможность обеспечения безопасного хранения данных.
"В результате был сформирован государственный реестр провайдеров хостинга. По закону компании, отсутствующие в этом реестре, не имеют права оказывать соответствующие услуги, а государственные и муниципальные организации не должны использовать их мощности для работы своих информационных систем", - отметил парламентарий.
По словам Горелкина, целью этого регулирования было снижение риска утечек чувствительных данных в иностранные юрисдикции и укрепление национального интернет-сегмента.
"Но, к сожалению, на рынке до сих пор остаются компании, которые считают, что эти требования их не касаются. Поэтому тех, кто игнорирует закон (не подаёт данные для включения в реестр, но продолжает оказывать услуги хостинга), предлагается штрафовать: граждан до 100 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей до 500 тысяч рублей, юридических лиц - до 1 миллиона рублей", - рассказал депутат.
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Он добавил, что также предусмотрено наказание для операторов государственных и муниципальных информационных систем, продолжающих сотрудничать с хостерами, не включенными в реестр: максимальные штрафы для должностных лиц составят 300 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей.
"Хочу подчеркнуть, что всем остальным пользователям хостинговых услуг штрафы не грозят, но я считаю, им стоит задуматься о переносе своих проектов на серверные мощности, принадлежащие верифицированным российским компаниям", - заключил депутат.
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