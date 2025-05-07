Трамп не знал о запрете на участие России в чемпионате мира по футболу

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что не был в курсе действующего запрета на участие сборной России по футболу в чемпионате мира.

« "Я не знал об этом", - сказал он журналистам в Белом доме в ходе встречи с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Трамп также выразил мнение, что допуск российских футболистов к участию в чемпионате мира после завершения конфликта на Украине мог бы стать "хорошим стимулом" для урегулирования.