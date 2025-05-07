Трамп не знал о запрете на участие России в чемпионате мира по футболу

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что не был в курсе действующего запрета на участие сборной России по футболу в чемпионате мира.
«
"Я не знал об этом", - сказал он журналистам в Белом доме в ходе встречи с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Трамп также выразил мнение, что допуск российских футболистов к участию в чемпионате мира после завершения конфликта на Украине мог бы стать "хорошим стимулом" для урегулирования.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
"Неизбежность возвращения России": Журова расшифровала слова главы ФИФА
3 апреля 2025, 12:35