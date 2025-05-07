https://ria.ru/20250507/erevan-2015524750.html

Российско-армянский союз молодежи запустил проект "80 огней Победы"

Российско-армянский союз молодежи запустил проект "80 огней Победы" - РИА Новости, 07.05.2025

Российско-армянский союз молодежи запустил проект "80 огней Победы"

Российско-армянский союз молодежи дал в Ереване старт проекту "80 огней Победы", передав эстафету Санкт-Петербургу, сообщили РИА Новости в организации. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:20:00+03:00

2025-05-07T13:20:00+03:00

2025-05-07T13:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ереван

санкт-петербург

армения

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015523884_0:413:1049:1003_1920x0_80_0_0_8deb6b27f544feee6cfafe0f1750d6e4.jpg

ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Российско-армянский союз молодежи дал в Ереване старт проекту "80 огней Победы", передав эстафету Санкт-Петербургу, сообщили РИА Новости в организации. Запуск проекта, посвященного борьбе с фальсификацией истории, диалогу культур и укреплению исторической памяти, прошел в ереванском Парке Победы рядом с мемориалом "Мать-Армения". "Для меня очень важно инициирование и проведение данного проекта, так как сам являюсь потомком участников Великой Отечественной Войны: братья и сестра моей бабушки по материнской линии также ковали общую Победу... В те годы армянский народ в очередной раз, пройдя через боль и потери, став единым, доказал свою несгибаемую волю и веру в светлое будущее", - отметил координатор проекта, руководитель Евразийской молодежной ассамблеи в Армении, сопредседатель Российско-армянского союза молодежи Рафаел Погосян. Акции проекта будут организованы в городах, выразивших желание принять в нем участие. Участники будут снимать видеоролики, на которых они будут держать плакаты с ответами на вопрос: "Что нам дала Победа?" или "Что для нас означает Победа?". Участники могут воссоздать Красную звезду, также планируется зажжение свечей с надписью "80 огней Победы". По замыслу организаторов, проект будет длиться весь юбилейный год, побуждая молодежь из разных стран продолжать посещать мемориалы и участвовать в мероприятиях, связанных с сохранением памяти о Великой Победе, а в конце года видеоматериалы флешмобов и акций в различных городах будут собраны в фильм, который расскажет об акции и отношении молодежи к сохранению памяти о Великой Отечественной Войне.

https://ria.ru/20250506/gora-2015348814.html

https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html

ереван

санкт-петербург

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ереван, санкт-петербург, армения, 80-летие победы в великой отечественной войне