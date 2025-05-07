https://ria.ru/20250507/erevan-2015524750.html
Российско-армянский союз молодежи запустил проект "80 огней Победы"
Российско-армянский союз молодежи запустил проект "80 огней Победы" - РИА Новости, 07.05.2025
Российско-армянский союз молодежи запустил проект "80 огней Победы"
Российско-армянский союз молодежи дал в Ереване старт проекту "80 огней Победы", передав эстафету Санкт-Петербургу, сообщили РИА Новости в организации. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:20:00+03:00
2025-05-07T13:20:00+03:00
2025-05-07T13:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ереван
санкт-петербург
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Российско-армянский союз молодежи дал в Ереване старт проекту "80 огней Победы", передав эстафету Санкт-Петербургу, сообщили РИА Новости в организации. Запуск проекта, посвященного борьбе с фальсификацией истории, диалогу культур и укреплению исторической памяти, прошел в ереванском Парке Победы рядом с мемориалом "Мать-Армения". "Для меня очень важно инициирование и проведение данного проекта, так как сам являюсь потомком участников Великой Отечественной Войны: братья и сестра моей бабушки по материнской линии также ковали общую Победу... В те годы армянский народ в очередной раз, пройдя через боль и потери, став единым, доказал свою несгибаемую волю и веру в светлое будущее", - отметил координатор проекта, руководитель Евразийской молодежной ассамблеи в Армении, сопредседатель Российско-армянского союза молодежи Рафаел Погосян. Акции проекта будут организованы в городах, выразивших желание принять в нем участие. Участники будут снимать видеоролики, на которых они будут держать плакаты с ответами на вопрос: "Что нам дала Победа?" или "Что для нас означает Победа?". Участники могут воссоздать Красную звезду, также планируется зажжение свечей с надписью "80 огней Победы". По замыслу организаторов, проект будет длиться весь юбилейный год, побуждая молодежь из разных стран продолжать посещать мемориалы и участвовать в мероприятиях, связанных с сохранением памяти о Великой Победе, а в конце года видеоматериалы флешмобов и акций в различных городах будут собраны в фильм, который расскажет об акции и отношении молодежи к сохранению памяти о Великой Отечественной Войне.
https://ria.ru/20250506/gora-2015348814.html
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ереван, санкт-петербург, армения, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ереван, Санкт-Петербург, Армения, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российско-армянский союз молодежи запустил проект "80 огней Победы"
Российско-армянский союз молодежи дал старт проекту "80 огней Победы" в Ереване
ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Российско-армянский союз молодежи дал в Ереване старт проекту "80 огней Победы", передав эстафету Санкт-Петербургу, сообщили РИА Новости в организации.
Запуск проекта, посвященного борьбе с фальсификацией истории, диалогу культур и укреплению исторической памяти, прошел в ереванском Парке Победы рядом с мемориалом "Мать-Армения".
"Для меня очень важно инициирование и проведение данного проекта, так как сам являюсь потомком участников Великой Отечественной Войны: братья и сестра моей бабушки по материнской линии также ковали общую Победу... В те годы армянский народ в очередной раз, пройдя через боль и потери, став единым, доказал свою несгибаемую волю и веру в светлое будущее", - отметил координатор проекта, руководитель Евразийской молодежной ассамблеи в Армении
, сопредседатель Российско-армянского союза молодежи Рафаел Погосян.
Акции проекта будут организованы в городах, выразивших желание принять в нем участие. Участники будут снимать видеоролики, на которых они будут держать плакаты с ответами на вопрос: "Что нам дала Победа?" или "Что для нас означает Победа?". Участники могут воссоздать Красную звезду, также планируется зажжение свечей с надписью "80 огней Победы".
По замыслу организаторов, проект будет длиться весь юбилейный год, побуждая молодежь из разных стран продолжать посещать мемориалы и участвовать в мероприятиях, связанных с сохранением памяти о Великой Победе, а в конце года видеоматериалы флешмобов и акций в различных городах будут собраны в фильм, который расскажет об акции и отношении молодежи к сохранению памяти о Великой Отечественной Войне.