ЕП выступил против возобновления процедуры вступления Турции в ЕС
Депутаты ЕП выступили против возобновления процедуры вступления Турции в ЕС
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Европарламент (ЕП) выступил против возобновления процедуры вступления Турции в Евросоюз, обвинив правительство этой страны в отходе от демократических принципов.
"В нынешних условиях, несмотря на демократические и проевропейские устремления значительной части турецкого общества, процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен", - говорится в докладе, утвержденном на пленарной сессии ЕП в Страсбурге в среду.
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За доклад проголосовали 367 депутатов, 74 выступили против, еще 188 воздержались.
Согласно документу, "депутаты обеспокоены снижением уровня демократических норм в Турции, а также подавлением голоса оппозиции".
Они, в частности, указали на "подавление недавних мирных демонстраций и последовавшие преследования участников акций". Кроме того, депутаты ЕП считают, что судебные преследования оппозиционного политика и бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу носят политический характер.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись". -0-
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