Экс-премьер Южной Кореи заявил о готовности выстраивать отношения с Россией
Хан Док Су будет сотрудничать с Россией, если станет президентом Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-manБывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су
© AP Photo / Lee Jin-man
Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су. Архивное фото
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СЕУЛ, 7 мая - РИА Новости. Экс-премьер Южной Кореи и кандидат в президенты Хан Док Су заявил, что в случае его победы на выборах Сеул станет выстраивать отношения с Россией в координации с международным сообществом и по мере улучшения отношений РФ и Украины.
"Отношения с Россией — страной, находящейся под санкциями международного сообщества, — мы будем выстраивать в координации с международным сообществом, по мере прогресса в вопросах международных соглашений, улучшения отношений России с Украиной и нормализации её отношений с международным сообществом", - заявил Хан Док Су, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о возможном восстановлении отношений с Россией.
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При этом кандидат в президенты заявил, что планирует поддерживать еще более крепкий союз с США. Он подчеркнул необходимость союзов со Штатами и Японией для безопасности Южной Кореи и добавил, что с этой же целью Сеул активно участвует в многосторонних инициативах, включая сотрудничество с НАТО.
Хан Док Су рассказал, что отношения с Китаем важны для Южной Кореи и нужно укреплять "взаимовыгодные связи", сохраняя при этом баланс между США и Китаем.
"Мы должны подходить к этому прагматично и защищать свои национальные интересы", - заявил он, добавив, что необходимо добиваться соблюдения международного права и работать с Китаем через убеждение и сотрудничество.
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