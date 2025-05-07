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Экс-премьер Южной Кореи заявил о готовности выстраивать отношения с Россией - РИА Новости, 07.05.2025
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16:28 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/eks-premer-2015566780.html
Экс-премьер Южной Кореи заявил о готовности выстраивать отношения с Россией
Экс-премьер Южной Кореи заявил о готовности выстраивать отношения с Россией - РИА Новости, 07.05.2025
Экс-премьер Южной Кореи заявил о готовности выстраивать отношения с Россией
Экс-премьер Южной Кореи и кандидат в президенты Хан Док Су заявил, что в случае его победы на выборах Сеул станет выстраивать отношения с Россией в координации... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:28:00+03:00
2025-05-07T16:28:00+03:00
в мире
россия
южная корея
сеул
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СЕУЛ, 7 мая - РИА Новости. Экс-премьер Южной Кореи и кандидат в президенты Хан Док Су заявил, что в случае его победы на выборах Сеул станет выстраивать отношения с Россией в координации с международным сообществом и по мере улучшения отношений РФ и Украины. "Отношения с Россией — страной, находящейся под санкциями международного сообщества, — мы будем выстраивать в координации с международным сообществом, по мере прогресса в вопросах международных соглашений, улучшения отношений России с Украиной и нормализации её отношений с международным сообществом", - заявил Хан Док Су, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о возможном восстановлении отношений с Россией. В ходе встречи с журналистами в Сеуле Хан Док Су также отметил, что сближение КНДР и РФ способствует усилению военного потенциала Пхеньяна и стремительному развитию военных технологий КНДР, назвав эту ситуацию "колоссально угрозой" для Республики Корея. При этом кандидат в президенты заявил, что планирует поддерживать еще более крепкий союз с США. Он подчеркнул необходимость союзов со Штатами и Японией для безопасности Южной Кореи и добавил, что с этой же целью Сеул активно участвует в многосторонних инициативах, включая сотрудничество с НАТО. Хан Док Су рассказал, что отношения с Китаем важны для Южной Кореи и нужно укреплять "взаимовыгодные связи", сохраняя при этом баланс между США и Китаем. "Мы должны подходить к этому прагматично и защищать свои национальные интересы", - заявил он, добавив, что необходимо добиваться соблюдения международного права и работать с Китаем через убеждение и сотрудничество.
https://ria.ru/20250428/voennye-2013770073.html
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в мире, россия, южная корея, сеул, нато
В мире, Россия, Южная Корея, Сеул, НАТО
Экс-премьер Южной Кореи заявил о готовности выстраивать отношения с Россией

Хан Док Су будет сотрудничать с Россией, если станет президентом Южной Кореи

© AP Photo / Lee Jin-manБывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су
Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су. Архивное фото
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СЕУЛ, 7 мая - РИА Новости. Экс-премьер Южной Кореи и кандидат в президенты Хан Док Су заявил, что в случае его победы на выборах Сеул станет выстраивать отношения с Россией в координации с международным сообществом и по мере улучшения отношений РФ и Украины.
"Отношения с Россией — страной, находящейся под санкциями международного сообщества, — мы будем выстраивать в координации с международным сообществом, по мере прогресса в вопросах международных соглашений, улучшения отношений России с Украиной и нормализации её отношений с международным сообществом", - заявил Хан Док Су, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о возможном восстановлении отношений с Россией.
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В ходе встречи с журналистами в Сеуле Хан Док Су также отметил, что сближение КНДР и РФ способствует усилению военного потенциала Пхеньяна и стремительному развитию военных технологий КНДР, назвав эту ситуацию "колоссально угрозой" для Республики Корея.
При этом кандидат в президенты заявил, что планирует поддерживать еще более крепкий союз с США. Он подчеркнул необходимость союзов со Штатами и Японией для безопасности Южной Кореи и добавил, что с этой же целью Сеул активно участвует в многосторонних инициативах, включая сотрудничество с НАТО.
Хан Док Су рассказал, что отношения с Китаем важны для Южной Кореи и нужно укреплять "взаимовыгодные связи", сохраняя при этом баланс между США и Китаем.
"Мы должны подходить к этому прагматично и защищать свои национальные интересы", - заявил он, добавив, что необходимо добиваться соблюдения международного права и работать с Китаем через убеждение и сотрудничество.
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