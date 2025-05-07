https://ria.ru/20250507/dtp-2015480841.html
В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи
В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи - РИА Новости, 07.05.2025
В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи
Автомобиль скорой помощи врезался в столб в Ульяновске, пострадали водитель и три его пассажира, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:10:00+03:00
2025-05-07T11:10:00+03:00
2025-05-07T11:10:00+03:00
происшествия
ульяновск
ульяновская область
заволжский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015478780_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fcdb72d0778982be3eef0e888c1ae39.jpg
САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи врезался в столб в Ульяновске, пострадали водитель и три его пассажира, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. Авария произошла в 7.16 мск напротив дома №1 по улице Героев Гостомельского десанта в Заволжском районе Ульяновска. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Lada Largus скорой помощи наехал на опору линии электропередачи. "В результате ДТП водитель и три его пассажира (мужчины 1991 и 1948 годов рождения, женщина 1986 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20250504/dtp-2014922747.html
ульяновск
ульяновская область
заволжский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015478780_0:0:1010:757_1920x0_80_0_0_38475a4afec4f67034b2cd9d3f18a767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, ульяновская область, заволжский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Заволжский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи
В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи, пострадали четыре человека