https://ria.ru/20250507/dtp-2015480841.html

В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи

В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи - РИА Новости, 07.05.2025

В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи

Автомобиль скорой помощи врезался в столб в Ульяновске, пострадали водитель и три его пассажира, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:10:00+03:00

2025-05-07T11:10:00+03:00

2025-05-07T11:10:00+03:00

происшествия

ульяновск

ульяновская область

заволжский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015478780_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fcdb72d0778982be3eef0e888c1ae39.jpg

САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи врезался в столб в Ульяновске, пострадали водитель и три его пассажира, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. Авария произошла в 7.16 мск напротив дома №1 по улице Героев Гостомельского десанта в Заволжском районе Ульяновска. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Lada Largus скорой помощи наехал на опору линии электропередачи. "В результате ДТП водитель и три его пассажира (мужчины 1991 и 1948 годов рождения, женщина 1986 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20250504/dtp-2014922747.html

ульяновск

ульяновская область

заволжский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, ульяновская область, заволжский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)