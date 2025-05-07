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В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи - РИА Новости, 07.05.2025
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11:10 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/dtp-2015480841.html
В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи
В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи - РИА Новости, 07.05.2025
В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи
Автомобиль скорой помощи врезался в столб в Ульяновске, пострадали водитель и три его пассажира, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. РИА Новости, 07.05.2025
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происшествия
ульяновск
ульяновская область
заволжский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи врезался в столб в Ульяновске, пострадали водитель и три его пассажира, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. Авария произошла в 7.16 мск напротив дома №1 по улице Героев Гостомельского десанта в Заволжском районе Ульяновска. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Lada Largus скорой помощи наехал на опору линии электропередачи. "В результате ДТП водитель и три его пассажира (мужчины 1991 и 1948 годов рождения, женщина 1986 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20250504/dtp-2014922747.html
ульяновск
ульяновская область
заволжский район
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происшествия, ульяновск, ульяновская область, заволжский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Заволжский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи

В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи, пострадали четыре человека

© Фото : соцсетиПоследствия ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Ульяновске
Последствия ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : соцсети
Последствия ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Ульяновске
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САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи врезался в столб в Ульяновске, пострадали водитель и три его пассажира, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области.
Авария произошла в 7.16 мск напротив дома №1 по улице Героев Гостомельского десанта в Заволжском районе Ульяновска. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Lada Largus скорой помощи наехал на опору линии электропередачи.
"В результате ДТП водитель и три его пассажира (мужчины 1991 и 1948 годов рождения, женщина 1986 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.
Медик - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Во Владимире в ДТП пострадали трое медиков и водитель скорой
4 мая, 20:30
 
ПроисшествияУльяновскУльяновская областьЗаволжский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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