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В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА
В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025
В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА
Атака украинского БПЛА отражена в Костромской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Ситников в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:12:00+03:00
2025-05-07T08:12:00+03:00
2025-05-07T08:36:00+03:00
костромская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Атака украинского БПЛА отражена в Костромской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Ситников в своем Telegram-канале."Сегодня утром на территории Нейского района отражена атака украинского беспилотника. Разрушений и пострадавших нет", - написал губернатор.Он отметил, что на территории муниципалитета могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия."При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", - проинформировал Ситников.Он также подчеркнул, что на территории региона ведется работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.
https://ria.ru/20250506/bespilotniki-2015405842.html
https://ria.ru/20250507/mordovija-2015444760.html
костромская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, происшествия
Костромская область, Происшествия
В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА
В Костромской области отразили попытку атаки украинского дрона, пострадавших нет