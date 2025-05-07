https://ria.ru/20250507/bpla-2015443085.html

В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА

В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025

В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА

Атака украинского БПЛА отражена в Костромской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Ситников в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:12:00+03:00

2025-05-07T08:12:00+03:00

2025-05-07T08:36:00+03:00

костромская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Атака украинского БПЛА отражена в Костромской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Ситников в своем Telegram-канале."Сегодня утром на территории Нейского района отражена атака украинского беспилотника. Разрушений и пострадавших нет", - написал губернатор.Он отметил, что на территории муниципалитета могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия."При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", - проинформировал Ситников.Он также подчеркнул, что на территории региона ведется работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.

https://ria.ru/20250506/bespilotniki-2015405842.html

https://ria.ru/20250507/mordovija-2015444760.html

костромская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

костромская область, происшествия