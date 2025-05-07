Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 07.05.2025 (обновлено: 08:36 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/bpla-2015443085.html
В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА
В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025
В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА
Атака украинского БПЛА отражена в Костромской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Ситников в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:12:00+03:00
2025-05-07T08:36:00+03:00
костромская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Атака украинского БПЛА отражена в Костромской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Ситников в своем Telegram-канале."Сегодня утром на территории Нейского района отражена атака украинского беспилотника. Разрушений и пострадавших нет", - написал губернатор.Он отметил, что на территории муниципалитета могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия."При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", - проинформировал Ситников.Он также подчеркнул, что на территории региона ведется работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.
https://ria.ru/20250506/bespilotniki-2015405842.html
https://ria.ru/20250507/mordovija-2015444760.html
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
костромская область, происшествия
Костромская область, Происшествия
В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА

В Костромской области отразили попытку атаки украинского дрона, пострадавших нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Атака украинского БПЛА отражена в Костромской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Ситников в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром на территории Нейского района отражена атака украинского беспилотника. Разрушений и пострадавших нет", - написал губернатор.
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву
6 мая, 22:57
Он отметил, что на территории муниципалитета могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия.
"При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", - проинформировал Ситников.
Он также подчеркнул, что на территории региона ведется работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.
Вид на центральную часть Саранска - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Мордовии могут ограничить мобильную связь из-за угрозы БПЛА
Вчера, 08:35
 
Костромская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала