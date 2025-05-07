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Бельгийский блогер отметил вклад советских солдат в освобождении его родины
Бельгийский блогер отметил вклад советских солдат в освобождении его родины - РИА Новости, 07.05.2025
Бельгийский блогер отметил вклад советских солдат в освобождении его родины
Бельгийский блогер Кевин Де Риддер рассказал журналистам, что в его стране не так величественно отмечают победу во Второй мировой войне, как в России День... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:06:00+03:00
2025-05-07T14:06:00+03:00
2025-05-07T14:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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волгоград
бельгия
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОЛГОГРАД, 7 мая – РИА Новости. Бельгийский блогер Кевин Де Риддер рассказал журналистам, что в его стране не так величественно отмечают победу во Второй мировой войне, как в России День Победы, но люди знают, что советские солдаты спасли их страну. По словам Де Риддера, он рад, что оказался участником блог-тура в Волгоград для иностранных блогеров, сам он ведет Telegram-канал о Бельгии и России. Он отметил, что на Мамаевом кургане может прочувствовать события Второй мировой войны. "Мы празднуем 8 мая, а не 9 мая. И мы просто вспоминаем и все, у нас не так все великолепно. Я очень горжусь, что могу праздновать здесь (День Победы в Волгограде – ред.). Я знаю, что у нас были советские солдаты. Они не помогли, но спасли", - сказал блогер.
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015048032.html
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россия, волгоград, бельгия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Волгоград, Бельгия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Бельгийский блогер отметил вклад советских солдат в освобождении его родины
Блогер Де Риддер: люди знают, что советские солдаты спасли Бельгию