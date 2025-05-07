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Блогер из США рассказала, что ее блокируют из-за правды о России - РИА Новости, 07.05.2025
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80 лет с начала Второй мировой войны
 
11:38 07.05.2025 (обновлено: 12:16 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/bloger-2015488002.html
Блогер из США рассказала, что ее блокируют из-за правды о России
Блогер из США рассказала, что ее блокируют из-за правды о России - РИА Новости, 07.05.2025
Блогер из США рассказала, что ее блокируют из-за правды о России
Блогер из США Александра Йост, ведущая канал Sasha Meets Russia в YouTube, рассказала РИА Новости, что ее блог четыре раза блокировали из-за того, что она... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:38:00+03:00
2025-05-07T12:16:00+03:00
80 лет с начала второй мировой войны
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в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Блогер из США Александра Йост, ведущая канал Sasha Meets Russia в YouTube, рассказала РИА Новости, что ее блог четыре раза блокировали из-за того, что она рассказывает правду о России, и это идёт вразрез с тем, что говорят о русских на Западе. По словам блогера, она наполовину русская, наполовину американка, выросла в США, но последние три года живёт в России. "Я показываю иностранцам Россию, нашу историю, нашу культуру, традиции, как здесь на самом деле. Потому что так, как я жила всю жизнь на Западе, этого, к сожалению, не показывают. Меня из-за этого уже четыре раза блокировали. Но я продолжаю делать свое дело, показывать правду. И особенно сейчас это так важно, когда Запад пытается забыть или переписать историю", - сообщила РИА Новости Александра, которая оказалась в Волгограде в составе группы иностранных блогеров, посещающих Россию накануне Дня Победы. По словам блогера, в Великой Отечественной войне воевали ее предки, поэтому для нее не дать забыть о том, кто сыграл решающую роль в победе над фашизмом, важная миссия. "Недавно президент США Дональд Трамп сказал, что только США вложило больше всего, и благодаря им вообще выиграли Вторую мировую войну. Но, конечно, нет. На самом деле, это был Советский Союз. Я это знаю, мы это помним, и это надо рассказывать", - сказала Йост. Она отметила, что в американской школе учителя вообще не говорили о роли России во Второй мировой войне, или говорили неправду, и ее это очень сильно задавало. "Мои учителя в какой-то момент перестали вообще говорить про Россию, когда я была у них в классе, потому что знали, что они начнут слушать мои комментарии, слушать правду, и им это очень не понравилось", - добавила девушка.
https://ria.ru/20250506/rossija-2015301968.html
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россия, сша, волгоград, дональд трамп, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80 лет с начала Второй мировой войны, Россия, США, Волгоград, Дональд Трамп, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Блогер из США рассказала, что ее блокируют из-за правды о России

Блогер из США Йост рассказала, что ее 4 раза блокировали за правду о России

© Sasha Meets Russia/RUTUBEБлогер из США Александра Йост
Блогер из США Александра Йост - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Sasha Meets Russia/RUTUBE
Блогер из США Александра Йост
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ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Блогер из США Александра Йост, ведущая канал Sasha Meets Russia в YouTube, рассказала РИА Новости, что ее блог четыре раза блокировали из-за того, что она рассказывает правду о России, и это идёт вразрез с тем, что говорят о русских на Западе.
По словам блогера, она наполовину русская, наполовину американка, выросла в США, но последние три года живёт в России.
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"Я показываю иностранцам Россию, нашу историю, нашу культуру, традиции, как здесь на самом деле. Потому что так, как я жила всю жизнь на Западе, этого, к сожалению, не показывают. Меня из-за этого уже четыре раза блокировали. Но я продолжаю делать свое дело, показывать правду. И особенно сейчас это так важно, когда Запад пытается забыть или переписать историю", - сообщила РИА Новости Александра, которая оказалась в Волгограде в составе группы иностранных блогеров, посещающих Россию накануне Дня Победы.
По словам блогера, в Великой Отечественной войне воевали ее предки, поэтому для нее не дать забыть о том, кто сыграл решающую роль в победе над фашизмом, важная миссия.
"Недавно президент США Дональд Трамп сказал, что только США вложило больше всего, и благодаря им вообще выиграли Вторую мировую войну. Но, конечно, нет. На самом деле, это был Советский Союз. Я это знаю, мы это помним, и это надо рассказывать", - сказала Йост.
Она отметила, что в американской школе учителя вообще не говорили о роли России во Второй мировой войне, или говорили неправду, и ее это очень сильно задавало. "Мои учителя в какой-то момент перестали вообще говорить про Россию, когда я была у них в классе, потому что знали, что они начнут слушать мои комментарии, слушать правду, и им это очень не понравилось", - добавила девушка.
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