https://ria.ru/20250507/baku-2015571560.html

Самолет Вучича сделал по пути в Москву вынужденную посадку в Баку

Самолет Вучича сделал по пути в Москву вынужденную посадку в Баку - РИА Новости, 07.05.2025

Самолет Вучича сделал по пути в Москву вынужденную посадку в Баку

Самолет президента Сербии Александра Вучича по дороге в Москву вынужденно приземлился в Баку, сообщило азербайджанское информагентство АПА. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:43:00+03:00

2025-05-07T15:43:00+03:00

2025-05-07T16:17:00+03:00

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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БАКУ, 7 мая — РИА Новости. Самолет президента Сербии Александра Вучича по дороге в Москву вынужденно приземлился в Баку, сообщило азербайджанское информагентство АПА. "Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, был вынужден совершить посадку в Баку", — говорится в публикации. Вскоре источник в аэропорту азербайджанской столицы сообщил РИА Новости, что самолет президента Сербии продолжил полет. Информации о причинах посадки пока нет, добавил он.Дипломатический источник агентства подтвердил, что визит Вучича в Россию в силе.Президент Сербии летит в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Кроме того, 9 мая с ним встретится президент России Владимир Путин. На переговорах планируется обсудить двусторонние отношения и положение дел на Балканах.Сегодня из-за ограничений, введенных в московских аэропортах, наблюдаются отмены и задержки рейсов. Как заявила Росавиация, авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.По информации сербских СМИ, накануне Литва, а вслед за ней Латвия запретили пролет самолета Вучича в их воздушном пространстве. А в ЕС предостерегали лидеров стран-кандидатов и действующих членов от визита в Москву.В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей сербского правительства и армии, чтобы они не попали под санкции.

https://ria.ru/20250325/pobeda-2007043445.html

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в мире, сербия, москва, баку, александр вучич, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)