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Самолет Вучича сделал по пути в Москву вынужденную посадку в Баку - РИА Новости, 07.05.2025
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15:43 07.05.2025 (обновлено: 16:17 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/baku-2015571560.html
Самолет Вучича сделал по пути в Москву вынужденную посадку в Баку
Самолет Вучича сделал по пути в Москву вынужденную посадку в Баку - РИА Новости, 07.05.2025
Самолет Вучича сделал по пути в Москву вынужденную посадку в Баку
Самолет президента Сербии Александра Вучича по дороге в Москву вынужденно приземлился в Баку, сообщило азербайджанское информагентство АПА. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:43:00+03:00
2025-05-07T16:17:00+03:00
в мире
сербия
москва
баку
александр вучич
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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БАКУ, 7 мая — РИА Новости. Самолет президента Сербии Александра Вучича по дороге в Москву вынужденно приземлился в Баку, сообщило азербайджанское информагентство АПА. "Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, был вынужден совершить посадку в Баку", — говорится в публикации. Вскоре источник в аэропорту азербайджанской столицы сообщил РИА Новости, что самолет президента Сербии продолжил полет. Информации о причинах посадки пока нет, добавил он.Дипломатический источник агентства подтвердил, что визит Вучича в Россию в силе.Президент Сербии летит в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Кроме того, 9 мая с ним встретится президент России Владимир Путин. На переговорах планируется обсудить двусторонние отношения и положение дел на Балканах.Сегодня из-за ограничений, введенных в московских аэропортах, наблюдаются отмены и задержки рейсов. Как заявила Росавиация, авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.По информации сербских СМИ, накануне Литва, а вслед за ней Латвия запретили пролет самолета Вучича в их воздушном пространстве. А в ЕС предостерегали лидеров стран-кандидатов и действующих членов от визита в Москву.В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей сербского правительства и армии, чтобы они не попали под санкции.
https://ria.ru/20250325/pobeda-2007043445.html
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в мире, сербия, москва, баку, александр вучич, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В мире, Сербия, Москва, Баку, Александр Вучич, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Самолет Вучича сделал по пути в Москву вынужденную посадку в Баку

Самолет Вучича продолжил полет в Москву после вынужденной посадки в Баку

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БАКУ, 7 мая — РИА Новости. Самолет президента Сербии Александра Вучича по дороге в Москву вынужденно приземлился в Баку, сообщило азербайджанское информагентство АПА.
«
"Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, был вынужден совершить посадку в Баку", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством
25 марта, 08:00
Вскоре источник в аэропорту азербайджанской столицы сообщил РИА Новости, что самолет президента Сербии продолжил полет. Информации о причинах посадки пока нет, добавил он.
Дипломатический источник агентства подтвердил, что визит Вучича в Россию в силе.
Президент Сербии летит в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Кроме того, 9 мая с ним встретится президент России Владимир Путин. На переговорах планируется обсудить двусторонние отношения и положение дел на Балканах.
Сегодня из-за ограничений, введенных в московских аэропортах, наблюдаются отмены и задержки рейсов. Как заявила Росавиация, авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.
По информации сербских СМИ, накануне Литва, а вслед за ней Латвия запретили пролет самолета Вучича в их воздушном пространстве. А в ЕС предостерегали лидеров стран-кандидатов и действующих членов от визита в Москву.
В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей сербского правительства и армии, чтобы они не попали под санкции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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В миреСербияМоскваБакуАлександр ВучичФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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