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Частицу Вечного огня доставили в Баку - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:02 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/baku-2015518317.html
Частицу Вечного огня доставили в Баку
Частицу Вечного огня доставили в Баку - РИА Новости, 07.05.2025
Частицу Вечного огня доставили в Баку
Частицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в среду в Баку, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:02:00+03:00
2025-05-07T13:02:00+03:00
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БАКУ, 7 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в среду в Баку, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в среду в здании организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана. Одну частиц Вечного огня посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов, а также актер театра и кино Владислав Демин передали представителю Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана, полковник Джалилу Халилову. Другая частица Вечного огня была передана атаману землячества казаков Азербайджана Юрию Чигирёву. Третья - Ассоциации русской молодежи Азербайджана. Демин, выступая перед журналистами сказал, что считает честью для себя принимать участие в этом мероприятии. "Мне выпала честь передать эту священную частицу Вечного огня азербайджанским вооружённым силам и молодежи этой прекрасной страны. Это память наших предков. Для меня эта большая честь еще и потому, что в Великой Отечественной войне воевали оба моих деда. Я надеюсь они смотрят с небес и радуются", - сказал он. Народный фронт 4 мая дал старт акции "Огонь памяти", в рамках которой частицы Вечного огня, взятого на Могиле неизвестного солдата в Москве, будут отправлены в регионы России, а также в 21 страну.
https://ria.ru/20250506/tashkent-2015263055.html
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азербайджан, россия, москва, михаил евдокимов, баку
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Азербайджан, Россия, Москва, Михаил Евдокимов, Баку
Частицу Вечного огня доставили в Баку

В Баку доставили частицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата

© Sputnik Азербайджан/TelegramЧастицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в Баку
Частицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в Баку - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Sputnik Азербайджан/Telegram
Частицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 7 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в среду в Баку, сообщает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в среду в здании организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана.
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Одну частиц Вечного огня посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов, а также актер театра и кино Владислав Демин передали представителю Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана, полковник Джалилу Халилову. Другая частица Вечного огня была передана атаману землячества казаков Азербайджана Юрию Чигирёву. Третья - Ассоциации русской молодежи Азербайджана.
Демин, выступая перед журналистами сказал, что считает честью для себя принимать участие в этом мероприятии. "Мне выпала честь передать эту священную частицу Вечного огня азербайджанским вооружённым силам и молодежи этой прекрасной страны. Это память наших предков. Для меня эта большая честь еще и потому, что в Великой Отечественной войне воевали оба моих деда. Я надеюсь они смотрят с небес и радуются", - сказал он.
Народный фронт 4 мая дал старт акции "Огонь памяти", в рамках которой частицы Вечного огня, взятого на Могиле неизвестного солдата в Москве, будут отправлены в регионы России, а также в 21 страну.
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