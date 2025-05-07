Частицу Вечного огня доставили в Баку
В Баку доставили частицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата
© Sputnik Азербайджан/TelegramЧастицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в Баку
Частицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 7 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в среду в Баку, сообщает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в среду в здании организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана.
Одну частиц Вечного огня посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов, а также актер театра и кино Владислав Демин передали представителю Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана, полковник Джалилу Халилову. Другая частица Вечного огня была передана атаману землячества казаков Азербайджана Юрию Чигирёву. Третья - Ассоциации русской молодежи Азербайджана.
Демин, выступая перед журналистами сказал, что считает честью для себя принимать участие в этом мероприятии. "Мне выпала честь передать эту священную частицу Вечного огня азербайджанским вооружённым силам и молодежи этой прекрасной страны. Это память наших предков. Для меня эта большая честь еще и потому, что в Великой Отечественной войне воевали оба моих деда. Я надеюсь они смотрят с небес и радуются", - сказал он.
Народный фронт 4 мая дал старт акции "Огонь памяти", в рамках которой частицы Вечного огня, взятого на Могиле неизвестного солдата в Москве, будут отправлены в регионы России, а также в 21 страну.