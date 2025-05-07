https://ria.ru/20250507/baku-2015518317.html

Частицу Вечного огня доставили в Баку

Частицу Вечного огня доставили в Баку - РИА Новости, 07.05.2025

Частицу Вечного огня доставили в Баку

Частицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в среду в Баку, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:02:00+03:00

2025-05-07T13:02:00+03:00

2025-05-07T13:02:00+03:00

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БАКУ, 7 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в среду в Баку, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в среду в здании организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана. Одну частиц Вечного огня посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов, а также актер театра и кино Владислав Демин передали представителю Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана, полковник Джалилу Халилову. Другая частица Вечного огня была передана атаману землячества казаков Азербайджана Юрию Чигирёву. Третья - Ассоциации русской молодежи Азербайджана. Демин, выступая перед журналистами сказал, что считает честью для себя принимать участие в этом мероприятии. "Мне выпала честь передать эту священную частицу Вечного огня азербайджанским вооружённым силам и молодежи этой прекрасной страны. Это память наших предков. Для меня эта большая честь еще и потому, что в Великой Отечественной войне воевали оба моих деда. Я надеюсь они смотрят с небес и радуются", - сказал он. Народный фронт 4 мая дал старт акции "Огонь памяти", в рамках которой частицы Вечного огня, взятого на Могиле неизвестного солдата в Москве, будут отправлены в регионы России, а также в 21 страну.

https://ria.ru/20250506/tashkent-2015263055.html

https://ria.ru/20250506/kirgizija-2015217610.html

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азербайджан, россия, москва, михаил евдокимов, баку