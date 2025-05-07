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ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 07.05.2025
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:19:00+03:00
2025-05-07T20:19:00+03:00
2025-05-07T20:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
валуйки
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два муниципалитета атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в районе объездной дороги беспилотник нанёс удар по автомобилю... В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон сдетонировал на стоянке предприятия", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в городе Валуйки дрон атаковал грузовой автомобиль, припаркованный на территории промышленного предприятия. На объездной дороге в Валуйках и на участке Борки – Казинка два движущихся автомобиля получили повреждения от ударов беспилотников. Ещё одна машина повреждена в результате детонации FPV-дрона о землю в посёлке Дальний Валуйского округа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Валуйки, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
Гладков: беспилотники ВСУ атаковали 4 населенных пункта в Белгородской области