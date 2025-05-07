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ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:19 07.05.2025 (обновлено: 20:46 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ataka-2015681832.html
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 07.05.2025
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:19:00+03:00
2025-05-07T20:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
валуйки
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два муниципалитета атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в районе объездной дороги беспилотник нанёс удар по автомобилю... В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон сдетонировал на стоянке предприятия", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в городе Валуйки дрон атаковал грузовой автомобиль, припаркованный на территории промышленного предприятия. На объездной дороге в Валуйках и на участке Борки – Казинка два движущихся автомобиля получили повреждения от ударов беспилотников. Ещё одна машина повреждена в результате детонации FPV-дрона о землю в посёлке Дальний Валуйского округа.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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происшествия, валуйки, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Валуйки, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Гладков: беспилотники ВСУ атаковали 4 населенных пункта в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в городе Валуйки Белгородской области. 7 мая 2025
Последствия атаки ВСУ в городе Валуйки Белгородской области. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в городе Валуйки Белгородской области. 7 мая 2025
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Два муниципалитета атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в районе объездной дороги беспилотник нанёс удар по автомобилю... В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон сдетонировал на стоянке предприятия", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в городе Валуйки дрон атаковал грузовой автомобиль, припаркованный на территории промышленного предприятия. На объездной дороге в Валуйках и на участке Борки – Казинка два движущихся автомобиля получили повреждения от ударов беспилотников. Ещё одна машина повреждена в результате детонации FPV-дрона о землю в посёлке Дальний Валуйского округа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВалуйкиБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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