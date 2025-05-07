https://ria.ru/20250507/ataka-2015681832.html

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 07.05.2025

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:19:00+03:00

2025-05-07T20:19:00+03:00

2025-05-07T20:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

валуйки

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два муниципалитета атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в районе объездной дороги беспилотник нанёс удар по автомобилю... В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон сдетонировал на стоянке предприятия", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в городе Валуйки дрон атаковал грузовой автомобиль, припаркованный на территории промышленного предприятия. На объездной дороге в Валуйках и на участке Борки – Казинка два движущихся автомобиля получили повреждения от ударов беспилотников. Ещё одна машина повреждена в результате детонации FPV-дрона о землю в посёлке Дальний Валуйского округа.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

валуйки

белгородская область

шебекино

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Наталья Макарова

происшествия, валуйки, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины