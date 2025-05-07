https://ria.ru/20250507/astana-2015465063.html

В Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Победы

В Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025

В Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Победы

Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и Дню защитника Отечества, проходит в столице Казахстана. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:11:00+03:00

2025-05-07T10:11:00+03:00

2025-05-07T10:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

казахстан

астана

вьетнам

касым-жомарт токаев

то лам

80-летие победы в великой отечественной войне

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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и Дню защитника Отечества, проходит в столице Казахстана. На торжественное мероприятие прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся в Астане с государственным визитом. Среди почётных гостей парада ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, прибывшие со всех регионов республики, а также ветераны, военнослужащие и представители дипломатических миссий. Всего присутствует 5 тысяч гостей. По данным министерства обороны Казахстана, парад объединил лучшие подразделения вооруженных сил, роты почётного караула, представителей военных правоохранительных органов, других войск и воинских формирований. В торжественном шествии принимают участие 24 парадных расчета формирований - более 4 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, более 60 самолётов и вертолётов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. Трансляция парада ведётся в прямом эфире на казахстанских республиканских телеканалах и LED-экранах, установленных в Астане и во всех областных центрах, а также на официальных страницах Акорды (резиденции президента) в социальных сетях.

https://ria.ru/20250507/veterany-2015433813.html

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в мире, казахстан, астана, вьетнам, касым-жомарт токаев, то лам, 80-летие победы в великой отечественной войне