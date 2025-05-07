В Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Победы
В Астане проходит парад, посвященный 80-летию Победы и Дню защитника Отечества
© Sputnik / Санат ИмангалиевВоенный парад в Астане, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и Дню защитника Отечества
© Sputnik / Санат Имангалиев
Военный парад в Астане, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и Дню защитника Отечества
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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и Дню защитника Отечества, проходит в столице Казахстана.
На торжественное мероприятие прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся в Астане с государственным визитом. Среди почётных гостей парада ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, прибывшие со всех регионов республики, а также ветераны, военнослужащие и представители дипломатических миссий. Всего присутствует 5 тысяч гостей.
По данным министерства обороны Казахстана, парад объединил лучшие подразделения вооруженных сил, роты почётного караула, представителей военных правоохранительных органов, других войск и воинских формирований. В торжественном шествии принимают участие 24 парадных расчета формирований - более 4 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, более 60 самолётов и вертолётов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.
Трансляция парада ведётся в прямом эфире на казахстанских республиканских телеканалах и LED-экранах, установленных в Астане и во всех областных центрах, а также на официальных страницах Акорды (резиденции президента) в социальных сетях.
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6 мая, 12:58