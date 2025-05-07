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В Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:11 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/astana-2015465063.html
В Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Победы
В Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Победы
Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и Дню защитника Отечества, проходит в столице Казахстана. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:11:00+03:00
2025-05-07T10:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
казахстан
астана
вьетнам
касым-жомарт токаев
то лам
80-летие победы в великой отечественной войне
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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и Дню защитника Отечества, проходит в столице Казахстана. На торжественное мероприятие прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся в Астане с государственным визитом. Среди почётных гостей парада ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, прибывшие со всех регионов республики, а также ветераны, военнослужащие и представители дипломатических миссий. Всего присутствует 5 тысяч гостей. По данным министерства обороны Казахстана, парад объединил лучшие подразделения вооруженных сил, роты почётного караула, представителей военных правоохранительных органов, других войск и воинских формирований. В торжественном шествии принимают участие 24 парадных расчета формирований - более 4 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, более 60 самолётов и вертолётов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. Трансляция парада ведётся в прямом эфире на казахстанских республиканских телеканалах и LED-экранах, установленных в Астане и во всех областных центрах, а также на официальных страницах Акорды (резиденции президента) в социальных сетях.
https://ria.ru/20250507/veterany-2015433813.html
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в мире, казахстан, астана, вьетнам, касым-жомарт токаев, то лам, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Казахстан, Астана, Вьетнам, Касым-Жомарт Токаев, То Лам, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Победы

В Астане проходит парад, посвященный 80-летию Победы и Дню защитника Отечества

© Sputnik / Санат ИмангалиевВоенный парад в Астане, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и Дню защитника Отечества
Военный парад в Астане, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и Дню защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Sputnik / Санат Имангалиев
Военный парад в Астане, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и Дню защитника Отечества
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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и Дню защитника Отечества, проходит в столице Казахстана.
На торжественное мероприятие прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся в Астане с государственным визитом. Среди почётных гостей парада ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, прибывшие со всех регионов республики, а также ветераны, военнослужащие и представители дипломатических миссий. Всего присутствует 5 тысяч гостей.
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По данным министерства обороны Казахстана, парад объединил лучшие подразделения вооруженных сил, роты почётного караула, представителей военных правоохранительных органов, других войск и воинских формирований. В торжественном шествии принимают участие 24 парадных расчета формирований - более 4 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, более 60 самолётов и вертолётов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.
Трансляция парада ведётся в прямом эфире на казахстанских республиканских телеканалах и LED-экранах, установленных в Астане и во всех областных центрах, а также на официальных страницах Акорды (резиденции президента) в социальных сетях.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКазахстанАстанаВьетнамКасым-Жомарт ТокаевТо Лам80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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