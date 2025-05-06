https://ria.ru/20250506/zheneva-2015363253.html

Женева выдвинула 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед ООН

Женева выдвинула 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед ООН - РИА Новости, 06.05.2025

Женева выдвинула 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед ООН

Власти Женевы выдвинули 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед зданием ООН, следует из решения, которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:21:00+03:00

2025-05-06T18:21:00+03:00

2025-05-06T18:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

женева (город)

россия

томск

си цзиньпин

николас мадуро

луис инасиу лула да силва

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ЖЕНЕВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Женевы выдвинули 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед зданием ООН, следует из решения, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Во вторник постоянное представительство России при ООН в Женеве сообщило, что власти города разрешили провести акцию перед штаб-квартирой организации 10 мая. Генеральный секретариат Женевы перечислил 20 условий для проведения этого мероприятия. В частности, участникам не разрешат выходить за пределы площади Наций перед штаб-квартирой ООН, поскольку фигурирует пункт о том, что "не будет проводиться никаких шествий или перемещений".Примечательно, что решение было вынесено только 5 мая, в то время как организаторы отправили заявку 20 февраля. При этом власти оставляют за собой возможность аннулировать это разрешение в любое время в случае "непредвиденных внешних обстоятельств".Также в документе указано, что разрешается использование баннеров, транспарантов и плакатов, но необходимо предпринять все меры, чтобы прохожие не подвергались воздействию "чувствительного контента"."Никакие высказывания, листовки, транспаранты и так далее не должны противоречить общественному порядку или швейцарскому Уголовному кодексу", — подчеркнули там.Кроме того, участники будут обязаны соблюдать инструкции полиции во время мероприятия, не мешать общественному транспорту вокруг площади и покинуть место проведения мероприятия сразу же по его окончании, то есть в 13:00 мск. "Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечения памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250506/zheneva-2015277264.html

https://ria.ru/20250503/polk-2014820278.html

https://ria.ru/20250504/stambul-2014887676.html

женева (город)

россия

томск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, женева (город), россия, томск, си цзиньпин, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"