Женева выдвинула 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед ООН
Власти Женевы выдвинули 20 условий для "Бессмертного полка" перед зданием ООН
Акция "Бессмертный полк" в Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Женевы выдвинули 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед зданием ООН, следует из решения, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Генеральный секретариат Женевы перечислил 20 условий для проведения этого мероприятия. В частности, участникам не разрешат выходить за пределы площади Наций перед штаб-квартирой ООН, поскольку фигурирует пункт о том, что "не будет проводиться никаких шествий или перемещений".
Примечательно, что решение было вынесено только 5 мая, в то время как организаторы отправили заявку 20 февраля. При этом власти оставляют за собой возможность аннулировать это разрешение в любое время в случае "непредвиденных внешних обстоятельств".
Также в документе указано, что разрешается использование баннеров, транспарантов и плакатов, но необходимо предпринять все меры, чтобы прохожие не подвергались воздействию "чувствительного контента".
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"Никакие высказывания, листовки, транспаранты и так далее не должны противоречить общественному порядку или швейцарскому Уголовному кодексу", — подчеркнули там.
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Кроме того, участники будут обязаны соблюдать инструкции полиции во время мероприятия, не мешать общественному транспорту вокруг площади и покинуть место проведения мероприятия сразу же по его окончании, то есть в 13:00 мск.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечения памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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