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Женева выдвинула 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед ООН - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:21 06.05.2025 (обновлено: 18:41 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/zheneva-2015363253.html
Женева выдвинула 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед ООН
Женева выдвинула 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед ООН - РИА Новости, 06.05.2025
Женева выдвинула 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед ООН
Власти Женевы выдвинули 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед зданием ООН, следует из решения, которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:21:00+03:00
2025-05-06T18:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
женева (город)
россия
томск
си цзиньпин
николас мадуро
луис инасиу лула да силва
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ЖЕНЕВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Женевы выдвинули 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед зданием ООН, следует из решения, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Во вторник постоянное представительство России при ООН в Женеве сообщило, что власти города разрешили провести акцию перед штаб-квартирой организации 10 мая. Генеральный секретариат Женевы перечислил 20 условий для проведения этого мероприятия. В частности, участникам не разрешат выходить за пределы площади Наций перед штаб-квартирой ООН, поскольку фигурирует пункт о том, что "не будет проводиться никаких шествий или перемещений".Примечательно, что решение было вынесено только 5 мая, в то время как организаторы отправили заявку 20 февраля. При этом власти оставляют за собой возможность аннулировать это разрешение в любое время в случае "непредвиденных внешних обстоятельств".Также в документе указано, что разрешается использование баннеров, транспарантов и плакатов, но необходимо предпринять все меры, чтобы прохожие не подвергались воздействию "чувствительного контента".&quot;Никакие высказывания, листовки, транспаранты и так далее не должны противоречить общественному порядку или швейцарскому Уголовному кодексу&quot;, — подчеркнули там.Кроме того, участники будут обязаны соблюдать инструкции полиции во время мероприятия, не мешать общественному транспорту вокруг площади и покинуть место проведения мероприятия сразу же по его окончании, то есть в 13:00 мск. "Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечения памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250506/zheneva-2015277264.html
https://ria.ru/20250503/polk-2014820278.html
https://ria.ru/20250504/stambul-2014887676.html
женева (город)
россия
томск
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в мире, женева (город), россия, томск, си цзиньпин, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Женева (город), Россия, Томск, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Акция "Бессмертный полк"
Женева выдвинула 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед ООН

Власти Женевы выдвинули 20 условий для "Бессмертного полка" перед зданием ООН

© РИА Новости / Елизавета ИсаковаАкция "Бессмертный полк" в Швейцарии
Акция Бессмертный полк в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Елизавета Исакова
Акция "Бессмертный полк" в Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Женевы выдвинули 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед зданием ООН, следует из решения, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Во вторник постоянное представительство России при ООН в Женеве сообщило, что власти города разрешили провести акцию перед штаб-квартирой организации 10 мая.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Власти Женевы дали разрешение на проведение "Бессмертного полка"
Вчера, 14:13
Генеральный секретариат Женевы перечислил 20 условий для проведения этого мероприятия. В частности, участникам не разрешат выходить за пределы площади Наций перед штаб-квартирой ООН, поскольку фигурирует пункт о том, что "не будет проводиться никаких шествий или перемещений".
Примечательно, что решение было вынесено только 5 мая, в то время как организаторы отправили заявку 20 февраля. При этом власти оставляют за собой возможность аннулировать это разрешение в любое время в случае "непредвиденных внешних обстоятельств".
Также в документе указано, что разрешается использование баннеров, транспарантов и плакатов, но необходимо предпринять все меры, чтобы прохожие не подвергались воздействию "чувствительного контента".
«

"Никакие высказывания, листовки, транспаранты и так далее не должны противоречить общественному порядку или швейцарскому Уголовному кодексу", — подчеркнули там.

Участники акции Бессмертный полк в Париже - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка"
3 мая, 23:02
Кроме того, участники будут обязаны соблюдать инструкции полиции во время мероприятия, не мешать общественному транспорту вокруг площади и покинуть место проведения мероприятия сразу же по его окончании, то есть в 13:00 мск.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечения памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Акция Бессмертный полк в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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4 мая, 14:53
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреЖенева (город)РоссияТомскСи ЦзиньпинНиколас МадуроЛуис Инасиу Лула да СилваООН80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАкция "Бессмертный полк"
 
 
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