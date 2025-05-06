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Ушаков назвал флагманскую сферу сотрудничества России и Китая
Ушаков назвал флагманскую сферу сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков назвал флагманскую сферу сотрудничества России и Китая
Флагманской сферой в сотрудничестве России и Китая является энергетика, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Флагманской сферой в сотрудничестве России и Китая является энергетика, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне."Сотрудничество (России и Китая - ред.) развивается по всем направлениям, флагманская сфера - это энергетика. Россия является одним из лидеров по поставкам энергосырья в Китай, а по нефти и трубопроводному газу занимает первое место", - сказал Ушаков журналистам.Он отметил, что Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров РФ, а Россия - пятое место среди торговых контрагентов КНР.Помощник президента упомянул, что в 2024 году взаимный товарооборот двух стран вырос на 7,5% и достиг нового рекорда в 245 миллиардов долларов.По словам Ушакова, все эти вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, несомненно, будут обсуждаться и в ходе предстоящих переговоров лидеров РФ и Китая.
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россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Ушаков назвал флагманскую сферу сотрудничества России и Китая
Ушаков назвал энергетику флагманской сферой сотрудничества России и Китая
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Флагманской сферой в сотрудничестве России и Китая является энергетика, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Сотрудничество (России и Китая - ред.) развивается по всем направлениям, флагманская сфера - это энергетика. Россия является одним из лидеров по поставкам энергосырья в Китай, а по нефти и трубопроводному газу занимает первое место", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров РФ, а Россия - пятое место среди торговых контрагентов КНР.
Помощник президента упомянул, что в 2024 году взаимный товарооборот двух стран вырос на 7,5% и достиг нового рекорда в 245 миллиардов долларов.
По словам Ушакова, все эти вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, несомненно, будут обсуждаться и в ходе предстоящих переговоров лидеров РФ и Китая.