На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Москве на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Основные тезисы:
Помощник президента уточнил, что в Москве на День Победы соберутся лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.
- Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены делегациями на высоком уровне;
- КНДР на праздновании 80-летия Победы будет представлена на уровне посла;
- по Красной площади на параде 9 мая пройдут парадные расчеты из 13 стран;
- ветераны из некоторых зарубежных стран, в том числе США, будут присутствовать на параде Победы в Москве;
- администрация президента направила приглашение послу США Линн Трейси, будет ли она присутствовать — неизвестно;
- все аккредитованные дипломатические миссии приглашены на парад;
«
"Девятое мая — это главный день наших торжеств. Он начинается с церемонии встречи нашим президентом глав иностранных делегаций. Затем они все вместе переходят на Красную площадь, занимают места на трибунах. По традиции в 10:00 начинается военный парад".
- Владимир Путин в дни празднования Победы проведет более 15 двусторонних встреч, несколько бесед "на ногах";
- 7 мая российский лидер и президент Венесуэлы подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве;
- в этот же день Путин проведет переговоры с президентами Кубы, Монголии и Конго;
- 8 мая глава государства проведет переговоры с Си Цзиньпином, лидеры стран подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений;
- 9 мая Путин и президент Бразилии обсудят ситуацию на Украине, кроме того, российский лидер встретится с президентом Египта;
- также 9 мая Путин встретится с президентом Сербии и премьером Словакии, планируется встреча с президентом Узбекистана;
- 10 мая Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, в целом на этот день запланированы шесть двусторонних встреч — в том числе с лидерами Лаоса, Зимбабве, Палестины.
Вечная память: какой Москва встретит День Победы
Вчера, 11:00