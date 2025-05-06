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На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:12 06.05.2025 (обновлено: 16:31 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html
На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров
На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров - РИА Новости, 06.05.2025
На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров
В Москве на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, заявил помощник президента Юрий... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:12:00+03:00
2025-05-06T16:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
юрий ушаков
москва
в мире
бразилия
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Москве на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Основные тезисы: &quot;Девятое мая — это главный день наших торжеств. Он начинается с церемонии встречи нашим президентом глав иностранных делегаций. Затем они все вместе переходят на Красную площадь, занимают места на трибунах. По традиции в 10:00 начинается военный парад&quot;.
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80-летие победы в великой отечественной войне, юрий ушаков, москва, в мире, бразилия, китай, си цзиньпин, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Юрий Ушаков, Москва, В мире, Бразилия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин

На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Москве на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Основные тезисы:
  • лидеры Бразилии, Китая, Палестины, Египта будут присутствовать на параде в Москве;
  • Венесуэла будет представлена на параде Победы в столице на высшем уровне, президент Мадуро совершит визит в Россию 7-9 мая;

Помощник президента уточнил, что в Москве на День Победы соберутся лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

  • Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены делегациями на высоком уровне;
  • КНДР на праздновании 80-летия Победы будет представлена на уровне посла;
  • по Красной площади на параде 9 мая пройдут парадные расчеты из 13 стран;
  • ветераны из некоторых зарубежных стран, в том числе США, будут присутствовать на параде Победы в Москве;
  • администрация президента направила приглашение послу США Линн Трейси, будет ли она присутствовать — неизвестно;
  • все аккредитованные дипломатические миссии приглашены на парад;
«

"Девятое мая — это главный день наших торжеств. Он начинается с церемонии встречи нашим президентом глав иностранных делегаций. Затем они все вместе переходят на Красную площадь, занимают места на трибунах. По традиции в 10:00 начинается военный парад".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента
  • Владимир Путин в дни празднования Победы проведет более 15 двусторонних встреч, несколько бесед "на ногах";
  • 7 мая российский лидер и президент Венесуэлы подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве;
  • в этот же день Путин проведет переговоры с президентами Кубы, Монголии и Конго;
  • 8 мая глава государства проведет переговоры с Си Цзиньпином, лидеры стран подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений;
  • 9 мая Путин и президент Бразилии обсудят ситуацию на Украине, кроме того, российский лидер встретится с президентом Египта;
  • также 9 мая Путин встретится с президентом Сербии и премьером Словакии, планируется встреча с президентом Узбекистана;
  • 10 мая Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, в целом на этот день запланированы шесть двусторонних встреч — в том числе с лидерами Лаоса, Зимбабве, Палестины.
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