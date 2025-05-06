https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html

На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров

На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров - РИА Новости, 06.05.2025

На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров

В Москве на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, заявил помощник президента Юрий... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:12:00+03:00

2025-05-06T16:12:00+03:00

2025-05-06T16:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

юрий ушаков

москва

в мире

бразилия

китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Москве на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Основные тезисы: "Девятое мая — это главный день наших торжеств. Он начинается с церемонии встречи нашим президентом глав иностранных делегаций. Затем они все вместе переходят на Красную площадь, занимают места на трибунах. По традиции в 10:00 начинается военный парад".

https://realty.ria.ru/20250506/pobeda-2015211234.html

москва

бразилия

китай

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