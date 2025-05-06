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Отношения России и Китая находятся на наивысшем уровне, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
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16:12 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015309831.html
Отношения России и Китая находятся на наивысшем уровне, заявил Ушаков
Отношения России и Китая находятся на наивысшем уровне, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
Отношения России и Китая находятся на наивысшем уровне, заявил Ушаков
Отношения России и Китая находятся на наивысшем за всю историю уровне, сотрудничество является подлинно образцовым, заявил журналистам помощник президента РФ... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:12:00+03:00
2025-05-06T16:12:00+03:00
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китай
москва
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си цзиньпин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая находятся на наивысшем за всю историю уровне, сотрудничество является подлинно образцовым, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на наивысшем за всю историю уровне", - сказал Ушаков. Он напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений. "Наше сотрудничество является подлинно образцовым, и это признается как в Москве, так и в Пекине", - подчеркнул помощник российского лидера.
https://ria.ru/20250505/ssha-2015156184.html
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Россия, Китай, Москва, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Отношения России и Китая находятся на наивысшем уровне, заявил Ушаков

Ушаков: отношения России и Китая находятся на наивысшем уровне за всю историю

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая находятся на наивысшем за всю историю уровне, сотрудничество является подлинно образцовым, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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"Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на наивысшем за всю историю уровне", - сказал Ушаков.
Он напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений.
"Наше сотрудничество является подлинно образцовым, и это признается как в Москве, так и в Пекине", - подчеркнул помощник российского лидера.
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