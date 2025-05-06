https://ria.ru/20250506/ushakov-2015309831.html

Отношения России и Китая находятся на наивысшем уровне, заявил Ушаков

Отношения России и Китая находятся на наивысшем уровне, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025

Отношения России и Китая находятся на наивысшем уровне, заявил Ушаков

Отношения России и Китая находятся на наивысшем за всю историю уровне, сотрудничество является подлинно образцовым, заявил журналистам помощник президента РФ... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:12:00+03:00

2025-05-06T16:12:00+03:00

2025-05-06T16:12:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая находятся на наивысшем за всю историю уровне, сотрудничество является подлинно образцовым, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на наивысшем за всю историю уровне", - сказал Ушаков. Он напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений. "Наше сотрудничество является подлинно образцовым, и это признается как в Москве, так и в Пекине", - подчеркнул помощник российского лидера.

https://ria.ru/20250505/ssha-2015156184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, москва, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин, в мире