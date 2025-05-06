https://ria.ru/20250506/ushakov-2015308828.html

Путин и Си Цзиньпин могут обсудить "Силу Сибири — 2", заявил Ушаков

Путин и Си Цзиньпин могут обсудить "Силу Сибири — 2", заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025

Путин и Си Цзиньпин могут обсудить "Силу Сибири — 2", заявил Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на встрече в Москве проект... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:10:00+03:00

2025-05-06T16:10:00+03:00

2025-05-06T16:10:00+03:00

россия

китай

москва

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

сила сибири — 2

экономика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на встрече в Москве проект газопровода "Сила Сибири-2", украинское урегулирование и ход российско-американских контактов. "Конечно, все экономические вопросы. Я энергетику специально выделил, поэтому, конечно, будут. Там много вопросов (для обсуждения на встрече - ред.). Это - большой визит, и президент будет общаться и в узком формате, и в формате делегаций. Затем состоится официальный ланч, но он будет в составе примерно по семь-восемь человек с каждой стороны, будут обсуждаться важнейшие стратегические вопросы. Затем президент с председателем уединяться и будут обсуждать те вопросы, которые посчитают нужным обсуждать. Я считаю, что самые важные вопросы будут обсуждать именно в ходе беседы этой беседы тет-а-тет, в том числе украинскую тему, российско-американские отношения. Все, что можно представить", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, будут ли лидеры РФ и КНР обсуждать на переговорах в Москве проект газопровода "Сила Сибири-2".

https://ria.ru/20250506/putin-2015307767.html

россия

китай

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, москва, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, сила сибири — 2, экономика