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Путин и Си Цзиньпин могут обсудить "Силу Сибири — 2", заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
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16:10 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015308828.html
Путин и Си Цзиньпин могут обсудить "Силу Сибири — 2", заявил Ушаков
Путин и Си Цзиньпин могут обсудить "Силу Сибири — 2", заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
Путин и Си Цзиньпин могут обсудить "Силу Сибири — 2", заявил Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на встрече в Москве проект... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:10:00+03:00
2025-05-06T16:10:00+03:00
россия
китай
москва
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
сила сибири — 2
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на встрече в Москве проект газопровода "Сила Сибири-2", украинское урегулирование и ход российско-американских контактов. "Конечно, все экономические вопросы. Я энергетику специально выделил, поэтому, конечно, будут. Там много вопросов (для обсуждения на встрече - ред.). Это - большой визит, и президент будет общаться и в узком формате, и в формате делегаций. Затем состоится официальный ланч, но он будет в составе примерно по семь-восемь человек с каждой стороны, будут обсуждаться важнейшие стратегические вопросы. Затем президент с председателем уединяться и будут обсуждать те вопросы, которые посчитают нужным обсуждать. Я считаю, что самые важные вопросы будут обсуждать именно в ходе беседы этой беседы тет-а-тет, в том числе украинскую тему, российско-американские отношения. Все, что можно представить", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, будут ли лидеры РФ и КНР обсуждать на переговорах в Москве проект газопровода "Сила Сибири-2".
https://ria.ru/20250506/putin-2015307767.html
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россия, китай, москва, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, сила сибири — 2, экономика
Россия, Китай, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Сила Сибири — 2, Экономика
Путин и Си Цзиньпин могут обсудить "Силу Сибири — 2", заявил Ушаков

Ушаков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин обсудят в Москве "Силу Сибири — 2"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк"Сила Сибири"
Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на встрече в Москве проект газопровода "Сила Сибири-2", украинское урегулирование и ход российско-американских контактов.
"Конечно, все экономические вопросы. Я энергетику специально выделил, поэтому, конечно, будут. Там много вопросов (для обсуждения на встрече - ред.). Это - большой визит, и президент будет общаться и в узком формате, и в формате делегаций. Затем состоится официальный ланч, но он будет в составе примерно по семь-восемь человек с каждой стороны, будут обсуждаться важнейшие стратегические вопросы. Затем президент с председателем уединяться и будут обсуждать те вопросы, которые посчитают нужным обсуждать. Я считаю, что самые важные вопросы будут обсуждать именно в ходе беседы этой беседы тет-а-тет, в том числе украинскую тему, российско-американские отношения. Все, что можно представить", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, будут ли лидеры РФ и КНР обсуждать на переговорах в Москве проект газопровода "Сила Сибири-2".
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут заявления об углублении отношений
Вчера, 16:09
 
РоссияКитайМоскваЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинСила Сибири — 2Экономика
 
 
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