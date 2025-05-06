https://ria.ru/20250506/ushakov-2015306037.html

Ушаков рассказал о сотрудничестве России и КНР

Ушаков рассказал о сотрудничестве России и КНР - РИА Новости, 06.05.2025

Ушаков рассказал о сотрудничестве России и КНР

Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:03:00+03:00

2025-05-06T16:03:00+03:00

2025-05-06T16:03:00+03:00

россия

китай

юрий ушаков

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Это сотрудничество (России и Китая - ред.) основано на уважении суверенитета, учете интересов друг друга. Сотрудничество является полностью доверительным, равноправным, взаимовыгодным и, естественно, не направлено против каких-либо третьих стран", - сказал Ушаков. Он отметил, что наращивается высокая динамика политического диалога между РФ и КНР, идут контакты по линии парламентов, политических партий, Советов безопасности, министров иностранных дел и министров обороны, а также по линии других ведомств. "Очень активные контакты, в текущем году они продолжатся", - уточнил помощник российского лидера.

https://ria.ru/20250409/knr-2010211321.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин