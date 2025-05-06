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Ушаков рассказал о сотрудничестве России и КНР - РИА Новости, 06.05.2025
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16:03 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015306037.html
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и КНР
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и КНР - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и КНР
Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:03:00+03:00
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россия
китай
юрий ушаков
си цзиньпин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Это сотрудничество (России и Китая - ред.) основано на уважении суверенитета, учете интересов друг друга. Сотрудничество является полностью доверительным, равноправным, взаимовыгодным и, естественно, не направлено против каких-либо третьих стран", - сказал Ушаков. Он отметил, что наращивается высокая динамика политического диалога между РФ и КНР, идут контакты по линии парламентов, политических партий, Советов безопасности, министров иностранных дел и министров обороны, а также по линии других ведомств. "Очень активные контакты, в текущем году они продолжатся", - уточнил помощник российского лидера.
https://ria.ru/20250409/knr-2010211321.html
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россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и КНР

Ушаков заявил, что сотрудничество РФ и Китая не направлено против третьих стран

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«
"Это сотрудничество (России и Китая - ред.) основано на уважении суверенитета, учете интересов друг друга. Сотрудничество является полностью доверительным, равноправным, взаимовыгодным и, естественно, не направлено против каких-либо третьих стран", - сказал Ушаков.
Он отметил, что наращивается высокая динамика политического диалога между РФ и КНР, идут контакты по линии парламентов, политических партий, Советов безопасности, министров иностранных дел и министров обороны, а также по линии других ведомств.
"Очень активные контакты, в текущем году они продолжатся", - уточнил помощник российского лидера.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина
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РоссияКитайЮрий УшаковСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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