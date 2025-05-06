Ушаков рассказал о сотрудничестве России и КНР
Ушаков заявил, что сотрудничество РФ и Китая не направлено против третьих стран
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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"Это сотрудничество (России и Китая - ред.) основано на уважении суверенитета, учете интересов друг друга. Сотрудничество является полностью доверительным, равноправным, взаимовыгодным и, естественно, не направлено против каких-либо третьих стран", - сказал Ушаков.
Он отметил, что наращивается высокая динамика политического диалога между РФ и КНР, идут контакты по линии парламентов, политических партий, Советов безопасности, министров иностранных дел и министров обороны, а также по линии других ведомств.
"Очень активные контакты, в текущем году они продолжатся", - уточнил помощник российского лидера.
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