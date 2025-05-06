https://ria.ru/20250506/ushakov-2015305908.html

Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином

Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином - РИА Новости, 06.05.2025

Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:03:00+03:00

2025-05-06T16:03:00+03:00

2025-05-06T16:03:00+03:00

китай

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Восьмое мая. Главное событие - официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина... Официальный визит будет довольно-таки насыщенным. Переговоры начнутся в узком составе, затем - в расширенном",- сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что это уже третий контакт лидеров с начала 2025 года - в январе Путин и Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции, а 24 февраля переговорили по телефону. Как отметили в Кремле, лидеры России и Китая обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня.

https://ria.ru/20250506/politika-2015188981.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, в мире