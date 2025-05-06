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Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином - РИА Новости, 06.05.2025
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16:03 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015305908.html
Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином
Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином - РИА Новости, 06.05.2025
Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025
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2025-05-06T16:03:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
юрий ушаков
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Восьмое мая. Главное событие - официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина... Официальный визит будет довольно-таки насыщенным. Переговоры начнутся в узком составе, затем - в расширенном",- сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что это уже третий контакт лидеров с начала 2025 года - в январе Путин и Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции, а 24 февраля переговорили по телефону. Как отметили в Кремле, лидеры России и Китая обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня.
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, В мире
Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином

Ушаков: Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
«
"Восьмое мая. Главное событие - официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина... Официальный визит будет довольно-таки насыщенным. Переговоры начнутся в узком составе, затем - в расширенном",- сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что это уже третий контакт лидеров с начала 2025 года - в январе Путин и Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции, а 24 февраля переговорили по телефону.
Как отметили в Кремле, лидеры России и Китая обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня.
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