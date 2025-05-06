https://ria.ru/20250506/putin-2015323210.html

Путин завершит программу встреч 9 мая беседой с президентом Узбекистана

Путин завершит программу встреч 9 мая беседой с президентом Узбекистана - РИА Новости, 06.05.2025

Путин завершит программу встреч 9 мая беседой с президентом Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин планирует вечером 9 мая встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, заявил во вторник на брифинге помощник президента РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:50:00+03:00

2025-05-06T16:50:00+03:00

2025-05-06T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует вечером 9 мая встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, заявил во вторник на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Завершит программу 9 мая встреча с президентом Узбекистана. Наши отношения успешно развиваются. Президенты в ходе недавнего телефонного разговора договорились встретиться в Москве, чтобы обсудить ряд тем двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - сказал Ушаков. Он добавил, что, как ожидается, Путин в ходе торжественного обеда 9 мая сможет побеседовать "на ногах" с лидерами ряда стран, с которыми не удалось согласовать проведение полноформатных встреч из-за нехватки времени.

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