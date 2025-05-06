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Путин завершит программу встреч 9 мая беседой с президентом Узбекистана
Путин завершит программу встреч 9 мая беседой с президентом Узбекистана - РИА Новости, 06.05.2025
Путин завершит программу встреч 9 мая беседой с президентом Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин планирует вечером 9 мая встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, заявил во вторник на брифинге помощник президента РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:50:00+03:00
2025-05-06T16:50:00+03:00
2025-05-06T16:50:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует вечером 9 мая встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, заявил во вторник на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Завершит программу 9 мая встреча с президентом Узбекистана. Наши отношения успешно развиваются. Президенты в ходе недавнего телефонного разговора договорились встретиться в Москве, чтобы обсудить ряд тем двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - сказал Ушаков. Он добавил, что, как ожидается, Путин в ходе торжественного обеда 9 мая сможет побеседовать "на ногах" с лидерами ряда стран, с которыми не удалось согласовать проведение полноформатных встреч из-за нехватки времени.
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россия, узбекистан, москва, владимир путин, юрий ушаков, шавкат мирзиеев, в мире
Россия, Узбекистан, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин завершит программу встреч 9 мая беседой с президентом Узбекистана
Ушаков: Путин завершит программу встреч 9 мая беседой с президентом Узбекистана