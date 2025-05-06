https://ria.ru/20250506/putin-2015322112.html

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы 8 мая

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы 8 мая - РИА Новости, 06.05.2025

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы 8 мая

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин 8 мая после официальных переговоров сделают заявления для СМИ и пообщаются тет-а-тет за чаепитием, в ходе... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:49:00+03:00

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китай

россия

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин 8 мая после официальных переговоров сделают заявления для СМИ и пообщаются тет-а-тет за чаепитием, в ходе которого обсудят самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Состоится выступление лидеров перед представителями СМИ, затем официальный завтрак и после этого завтрака - доверительная беседа за чаем, в формате один на один", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что в последние годы такой формат общения предусматривается на всех российско-китайских встречах на высшем уровне. "В ходе чаепития будут обсуждаться самые важные и ключевые вопросы стратегического взаимодействия наших стран, и конечно, самые деликатные и чувствительные вопросы", - добавил Ушаков. Он отметил, что председатель КНР в качестве главного гостя примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015308828.html

https://ria.ru/20250401/putin-2008710914.html

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китай, россия, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире