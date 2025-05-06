https://ria.ru/20250506/putin-2015322112.html
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы 8 мая
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы 8 мая - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы 8 мая
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин 8 мая после официальных переговоров сделают заявления для СМИ и пообщаются тет-а-тет за чаепитием, в ходе... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:49:00+03:00
2025-05-06T16:49:00+03:00
2025-05-06T16:49:00+03:00
китай
россия
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980865315_0:99:3175:1885_1920x0_80_0_0_949ea8d542335cf235867b9f109a1658.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин 8 мая после официальных переговоров сделают заявления для СМИ и пообщаются тет-а-тет за чаепитием, в ходе которого обсудят самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Состоится выступление лидеров перед представителями СМИ, затем официальный завтрак и после этого завтрака - доверительная беседа за чаем, в формате один на один", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что в последние годы такой формат общения предусматривается на всех российско-китайских встречах на высшем уровне. "В ходе чаепития будут обсуждаться самые важные и ключевые вопросы стратегического взаимодействия наших стран, и конечно, самые деликатные и чувствительные вопросы", - добавил Ушаков. Он отметил, что председатель КНР в качестве главного гостя примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015308828.html
https://ria.ru/20250401/putin-2008710914.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980865315_569:46:3175:2000_1920x0_80_0_0_6d6bb6bc4e453f3d19e440dbde16338d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
Китай, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы 8 мая
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы тет-а-тет 8 мая