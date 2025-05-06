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Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы 8 мая - РИА Новости, 06.05.2025
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16:49 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/putin-2015322112.html
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы 8 мая
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы 8 мая - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы 8 мая
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин 8 мая после официальных переговоров сделают заявления для СМИ и пообщаются тет-а-тет за чаепитием, в ходе... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:49:00+03:00
2025-05-06T16:49:00+03:00
китай
россия
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин 8 мая после официальных переговоров сделают заявления для СМИ и пообщаются тет-а-тет за чаепитием, в ходе которого обсудят самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Состоится выступление лидеров перед представителями СМИ, затем официальный завтрак и после этого завтрака - доверительная беседа за чаем, в формате один на один", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что в последние годы такой формат общения предусматривается на всех российско-китайских встречах на высшем уровне. "В ходе чаепития будут обсуждаться самые важные и ключевые вопросы стратегического взаимодействия наших стран, и конечно, самые деликатные и чувствительные вопросы", - добавил Ушаков. Он отметил, что председатель КНР в качестве главного гостя примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015308828.html
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китай, россия, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
Китай, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы 8 мая

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят самые чувствительные вопросы тет-а-тет 8 мая

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин 8 мая после официальных переговоров сделают заявления для СМИ и пообщаются тет-а-тет за чаепитием, в ходе которого обсудят самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Состоится выступление лидеров перед представителями СМИ, затем официальный завтрак и после этого завтрака - доверительная беседа за чаем, в формате один на один", - сказал Ушаков журналистам.
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Он отметил, что в последние годы такой формат общения предусматривается на всех российско-китайских встречах на высшем уровне.
"В ходе чаепития будут обсуждаться самые важные и ключевые вопросы стратегического взаимодействия наших стран, и конечно, самые деликатные и чувствительные вопросы", - добавил Ушаков.
Он отметил, что председатель КНР в качестве главного гостя примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
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