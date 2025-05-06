https://ria.ru/20250506/putin-2015318043.html

Путин встретится с президентом Кубы 7 мая

Путин встретится с президентом Кубы 7 мая - РИА Новости, 06.05.2025

Путин встретится с президентом Кубы 7 мая

Президент РФ Владимир Путин 7 мая проведет встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:37:00+03:00

2025-05-06T16:37:00+03:00

2025-05-06T18:23:00+03:00

куба

россия

санкт-петербург

мигель диас-канель бермудес

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 7 мая проведет встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.В этот же день российский лидер проведет переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро."В тот же день, 7 мая, у нашего президента запланированы (ред. - еще) три встречи с лидерами иностранных государств. Первая встреча - с президентом республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Он, кстати, сейчас прибыл в Россию, находится в Санкт-Петербурге. И завтра будет встреча лидера Кубы с нашим президентом", - сообщил Ушаков.Также Путин 7 мая встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо."В прошлом году президент Конго наносил нам официальный визит, и сейчас, в ходе этой встречи, президенты рассмотрят вопросы реализации достигнутых в ходе этого визита договоренностей", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20250504/kuba-2014831312.html

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санкт-петербург

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куба, россия, санкт-петербург, мигель диас-канель бермудес, юрий ушаков, владимир путин, в мире, венесуэла