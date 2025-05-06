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Путин встретится с президентом Кубы 7 мая - РИА Новости, 06.05.2025
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16:37 06.05.2025 (обновлено: 18:23 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/putin-2015318043.html
Путин встретится с президентом Кубы 7 мая
Путин встретится с президентом Кубы 7 мая - РИА Новости, 06.05.2025
Путин встретится с президентом Кубы 7 мая
Президент РФ Владимир Путин 7 мая проведет встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:37:00+03:00
2025-05-06T18:23:00+03:00
куба
россия
санкт-петербург
мигель диас-канель бермудес
юрий ушаков
владимир путин
в мире
венесуэла
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 7 мая проведет встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.В этот же день российский лидер проведет переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро."В тот же день, 7 мая, у нашего президента запланированы (ред. - еще) три встречи с лидерами иностранных государств. Первая встреча - с президентом республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Он, кстати, сейчас прибыл в Россию, находится в Санкт-Петербурге. И завтра будет встреча лидера Кубы с нашим президентом", - сообщил Ушаков.Также Путин 7 мая встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо."В прошлом году президент Конго наносил нам официальный визит, и сейчас, в ходе этой встречи, президенты рассмотрят вопросы реализации достигнутых в ходе этого визита договоренностей", - добавил Ушаков.
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куба, россия, санкт-петербург, мигель диас-канель бермудес, юрий ушаков, владимир путин, в мире, венесуэла
Куба, Россия, Санкт-Петербург, Мигель Диас-Канель Бермудес, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, Венесуэла
Путин встретится с президентом Кубы 7 мая

Ушаков: Путин 7 мая встретится с президентом Кубы Бермудесом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 7 мая проведет встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
В этот же день российский лидер проведет переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
«
"В тот же день, 7 мая, у нашего президента запланированы (ред. - еще) три встречи с лидерами иностранных государств. Первая встреча - с президентом республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Он, кстати, сейчас прибыл в Россию, находится в Санкт-Петербурге. И завтра будет встреча лидера Кубы с нашим президентом", - сообщил Ушаков.
Также Путин 7 мая встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
"В прошлом году президент Конго наносил нам официальный визит, и сейчас, в ходе этой встречи, президенты рассмотрят вопросы реализации достигнутых в ходе этого визита договоренностей", - добавил Ушаков.
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КубаРоссияСанкт-ПетербургМигель Диас-Канель БермудесЮрий УшаковВладимир ПутинВ миреВенесуэла
 
 
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