https://ria.ru/20250506/putin-2015318043.html
Путин встретится с президентом Кубы 7 мая
Путин встретится с президентом Кубы 7 мая - РИА Новости, 06.05.2025
Путин встретится с президентом Кубы 7 мая
Президент РФ Владимир Путин 7 мая проведет встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:37:00+03:00
2025-05-06T16:37:00+03:00
2025-05-06T18:23:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 7 мая проведет встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.В этот же день российский лидер проведет переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро."В тот же день, 7 мая, у нашего президента запланированы (ред. - еще) три встречи с лидерами иностранных государств. Первая встреча - с президентом республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Он, кстати, сейчас прибыл в Россию, находится в Санкт-Петербурге. И завтра будет встреча лидера Кубы с нашим президентом", - сообщил Ушаков.Также Путин 7 мая встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо."В прошлом году президент Конго наносил нам официальный визит, и сейчас, в ходе этой встречи, президенты рассмотрят вопросы реализации достигнутых в ходе этого визита договоренностей", - добавил Ушаков.
https://ria.ru/20250504/kuba-2014831312.html
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куба, россия, санкт-петербург, мигель диас-канель бермудес, юрий ушаков, владимир путин, в мире, венесуэла
Куба, Россия, Санкт-Петербург, Мигель Диас-Канель Бермудес, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, Венесуэла
Путин встретится с президентом Кубы 7 мая
Ушаков: Путин 7 мая встретится с президентом Кубы Бермудесом