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Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут заявления об углублении отношений

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут заявления об углублении отношений - РИА Новости, 06.05.2025

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут заявления об углублении отношений

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и широком составе 8 мая подпишут совместные заявления о дальнейшем... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:09:00+03:00

2025-05-06T16:09:00+03:00

2025-05-06T16:09:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и широком составе 8 мая подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений и о глобальной стратегической стабильности, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Будут приняты совместные заявления лидеров, я их назову. Первое - Совместное заявление о дальнейшем укреплении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху, в ознаменование 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и образования ООН. И второе - совместное заявление по глобальной стратегической стабильности", - сказал Ушаков журналистам. Будут также подписаны и некоторые межправительственные документы.

https://ria.ru/20250504/vizit-2014847894.html

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