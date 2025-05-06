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Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут заявления об углублении отношений - РИА Новости, 06.05.2025
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16:09 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/putin-2015307767.html
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут заявления об углублении отношений
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут заявления об углублении отношений - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут заявления об углублении отношений
Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и широком составе 8 мая подпишут совместные заявления о дальнейшем... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:09:00+03:00
2025-05-06T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и широком составе 8 мая подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений и о глобальной стратегической стабильности, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Будут приняты совместные заявления лидеров, я их назову. Первое - Совместное заявление о дальнейшем укреплении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху, в ознаменование 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и образования ООН. И второе - совместное заявление по глобальной стратегической стабильности", - сказал Ушаков журналистам. Будут также подписаны и некоторые межправительственные документы.
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в мире, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, оон
В мире, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут заявления об углублении отношений

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин 8 мая подпишут заявления об углублении отношений

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и широком составе 8 мая подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений и о глобальной стратегической стабильности, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Будут приняты совместные заявления лидеров, я их назову. Первое - Совместное заявление о дальнейшем укреплении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху, в ознаменование 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и образования ООН. И второе - совместное заявление по глобальной стратегической стабильности", - сказал Ушаков журналистам.
Будут также подписаны и некоторые межправительственные документы.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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В миреРоссияКитайЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинООН
 
 
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