Рейтинг@Mail.ru
Директор ИКСА РАН прокомментировал визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:34 06.05.2025 (обновлено: 10:30 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/politika-2015188981.html
Директор ИКСА РАН прокомментировал визит Си Цзиньпина в Россию
Директор ИКСА РАН прокомментировал визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 06.05.2025
Директор ИКСА РАН прокомментировал визит Си Цзиньпина в Россию
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ пройдет в важный момент для всей мировой политики, заявил РИА Новости директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:34:00+03:00
2025-05-06T10:30:00+03:00
китай
россия
сша
си цзиньпин
владимир путин
российская академия наук
оон
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:19:2799:1593_1920x0_80_0_0_71beac5bc87fd72f3a606175019cde5e.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ пройдет в важный момент для всей мировой политики, заявил РИА Новости директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. "Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пройдет в важный момент для всей мировой политики. Непоследовательная, хаотичная политика американского правительства привела к резкому снижению влияния США в мире. Страны мирового большинства, лидерами которого являются сегодня Россия и Китай, все больше понимают, что старый миропорядок и доминирование США ушли в прошлое, на их месте будет формироваться новый порядок, основанный на тщательном соблюдении принципов ООН и взаимного уважения национальных интересов всех стран", - сказал Бабаев. Как подчеркнул директор ИКСА РАН, именно сейчас лидерам России и КНР необходимо обсудить и скоординировать дальнейшие шаги по формированию нового будущего для всего мира. "Наши страны должны принять на себя и разделить со своими единомышленниками по БРИКС и ШОС ответственность за судьбу всей Евразии, а возможно, и всего человечества. И от того, насколько слаженными и близкими будут отношения между Россией и Китаем, зависит эта судьба", - сказал Бабаев. По мнению эксперта, в центре внимания визита Си Цзиньпина в РФ будут также вопросы финансов и логистики. "Нам нужно разработать взаимовыгодное решение по бесперебойному проведению финансовых платежей между российскими и китайскими банками, реализовать договоренности по сопряжению проектов "Пояса и Пути" и Евразийского экономического союза, совместно осваивать Северный морской путь и строить новые трубопроводы для транспортировки в Китай российского газа", - сказал он. Эксперт отметил, что Россия и Китай успешно развивают сотрудничество во всех областях. "Растет торговый оборот между Россией и КНР, Россия стала крупнейшим поставщиком энергоносителей в Китай, а Китай – крупнейшим поставщиком в Россию автомобилей и электроники. Постепенно облегчается визовый режим, и уже сотни тысяч россиян и китайцев воспользовались этим, - заключил Бабаев.
https://ria.ru/20250401/putin-2008710914.html
https://ria.ru/20250413/karta-2011006522.html
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014871965.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_436b241c61cb7195a6fbde4feb958ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, сша, си цзиньпин, владимир путин, российская академия наук, оон, брикс, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
Китай, Россия, США, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Российская академия наук, ООН, БРИКС, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Директор ИКСА РАН прокомментировал визит Си Цзиньпина в Россию

Бабаев: визит Си Цзиньпина в Россию пройдет в важный момент для мировой политики

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ пройдет в важный момент для всей мировой политики, заявил РИА Новости директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Путин рассказал о программе предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию
1 апреля, 16:51
"Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пройдет в важный момент для всей мировой политики. Непоследовательная, хаотичная политика американского правительства привела к резкому снижению влияния США в мире. Страны мирового большинства, лидерами которого являются сегодня Россия и Китай, все больше понимают, что старый миропорядок и доминирование США ушли в прошлое, на их месте будет формироваться новый порядок, основанный на тщательном соблюдении принципов ООН и взаимного уважения национальных интересов всех стран", - сказал Бабаев.
Как подчеркнул директор ИКСА РАН, именно сейчас лидерам России и КНР необходимо обсудить и скоординировать дальнейшие шаги по формированию нового будущего для всего мира.
"Наши страны должны принять на себя и разделить со своими единомышленниками по БРИКС и ШОС ответственность за судьбу всей Евразии, а возможно, и всего человечества. И от того, насколько слаженными и близкими будут отношения между Россией и Китаем, зависит эта судьба", - сказал Бабаев.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В США раскрыли, как Путин, Трамп и Си Цзиньпин поделят мир на сферы влияния
13 апреля, 15:36
По мнению эксперта, в центре внимания визита Си Цзиньпина в РФ будут также вопросы финансов и логистики.
"Нам нужно разработать взаимовыгодное решение по бесперебойному проведению финансовых платежей между российскими и китайскими банками, реализовать договоренности по сопряжению проектов "Пояса и Пути" и Евразийского экономического союза, совместно осваивать Северный морской путь и строить новые трубопроводы для транспортировки в Китай российского газа", - сказал он.
Эксперт отметил, что Россия и Китай успешно развивают сотрудничество во всех областях.
"Растет торговый оборот между Россией и КНР, Россия стала крупнейшим поставщиком энергоносителей в Китай, а Китай – крупнейшим поставщиком в Россию автомобилей и электроники. Постепенно облегчается визовый режим, и уже сотни тысяч россиян и китайцев воспользовались этим, - заключил Бабаев.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
МИД КНР напомнил о вкладе России и Китая в победу над фашизмом
4 мая, 13:06
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКитайРоссияСШАСи ЦзиньпинВладимир ПутинРоссийская академия наукООНБРИКСВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала