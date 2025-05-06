https://ria.ru/20250506/pobeda-2015173034.html

Никто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, заявил Шойгу

Никто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.05.2025

Никто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, заявил Шойгу

Никто и ничто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, как бы ни старались это сделать современные реваншисты, заявил секретарь Совета безопасности РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:28:00+03:00

2025-05-06T00:28:00+03:00

2025-05-06T00:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сергей шойгу

день победы

в мире

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Никто и ничто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, как бы ни старались это сделать современные реваншисты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты"."Развитие мировых процессов спустя 80 лет после Победы заставляет вновь и вновь обращаться к урокам Великой Отечественной войны. Память о тех страшных событиях откликается болью в сердцах уже новых поколений российского народа и братских народов бывших советских республик, требует не забывать прошлого, не отдавать его на откуп недальновидным интерпретаторам, ангажированным для переписывания истории бессмертного подвига в интересах бесноватых реваншистов", - написал он.По его словам, подобные потуги бесполезны. "Никто и ничто не в состоянии принизить вклад советского народа в Победу. Это наша победа, которую невозможно скрыть злобной псевдонаучной риторикой, заретушировать ложью, обманом и очернением, глумлением над святыми памятниками павшим бойцам", - подчеркнул Шойгу. Долг молодых поколений, склоняющих голову перед памятью отцов, дедов и прадедов, - сохранить их святой завет защищать Родину, добавил он. "Победа в Великой Отечественной войне - олицетворение неиссякаемой генетически заложенной духовной силы нашего народа, который преодолел тяжелейшие испытания, несшие угрозу нашему национальному историческому существованию, мобилизовал все свои силы для сокрушения надменного захватчика, подчинившего себе всю Европу", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20250502/zakharova-2014699637.html

https://ria.ru/20250506/poteri-2015172312.html

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россия, сергей шойгу, день победы, в мире, ссср, великая отечественная война (1941-1945)