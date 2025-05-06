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Никто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:28 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015173034.html
Никто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, заявил Шойгу
Никто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.05.2025
Никто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, заявил Шойгу
Никто и ничто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, как бы ни старались это сделать современные реваншисты, заявил секретарь Совета безопасности РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:28:00+03:00
2025-05-06T00:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сергей шойгу
день победы
в мире
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Никто и ничто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, как бы ни старались это сделать современные реваншисты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты"."Развитие мировых процессов спустя 80 лет после Победы заставляет вновь и вновь обращаться к урокам Великой Отечественной войны. Память о тех страшных событиях откликается болью в сердцах уже новых поколений российского народа и братских народов бывших советских республик, требует не забывать прошлого, не отдавать его на откуп недальновидным интерпретаторам, ангажированным для переписывания истории бессмертного подвига в интересах бесноватых реваншистов", - написал он.По его словам, подобные потуги бесполезны. "Никто и ничто не в состоянии принизить вклад советского народа в Победу. Это наша победа, которую невозможно скрыть злобной псевдонаучной риторикой, заретушировать ложью, обманом и очернением, глумлением над святыми памятниками павшим бойцам", - подчеркнул Шойгу. Долг молодых поколений, склоняющих голову перед памятью отцов, дедов и прадедов, - сохранить их святой завет защищать Родину, добавил он. "Победа в Великой Отечественной войне - олицетворение неиссякаемой генетически заложенной духовной силы нашего народа, который преодолел тяжелейшие испытания, несшие угрозу нашему национальному историческому существованию, мобилизовал все свои силы для сокрушения надменного захватчика, подчинившего себе всю Европу", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20250502/zakharova-2014699637.html
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россия, сергей шойгу, день победы, в мире, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Сергей Шойгу, День Победы, В мире, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
Никто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, заявил Шойгу

Шойгу: никто и ничто не сможет принизить вклад советского народа в победу в ВОВ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСекретарь Совбеза Сергей Шойгу
Секретарь Совбеза Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Никто и ничто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, как бы ни старались это сделать современные реваншисты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты".
"Развитие мировых процессов спустя 80 лет после Победы заставляет вновь и вновь обращаться к урокам Великой Отечественной войны. Память о тех страшных событиях откликается болью в сердцах уже новых поколений российского народа и братских народов бывших советских республик, требует не забывать прошлого, не отдавать его на откуп недальновидным интерпретаторам, ангажированным для переписывания истории бессмертного подвига в интересах бесноватых реваншистов", - написал он.
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По его словам, подобные потуги бесполезны. "Никто и ничто не в состоянии принизить вклад советского народа в Победу. Это наша победа, которую невозможно скрыть злобной псевдонаучной риторикой, заретушировать ложью, обманом и очернением, глумлением над святыми памятниками павшим бойцам", - подчеркнул Шойгу.
Долг молодых поколений, склоняющих голову перед памятью отцов, дедов и прадедов, - сохранить их святой завет защищать Родину, добавил он.
"Победа в Великой Отечественной войне - олицетворение неиссякаемой генетически заложенной духовной силы нашего народа, который преодолел тяжелейшие испытания, несшие угрозу нашему национальному историческому существованию, мобилизовал все свои силы для сокрушения надменного захватчика, подчинившего себе всю Европу", - отметил Шойгу.
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