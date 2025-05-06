Рейтинг@Mail.ru
В России появились первые органические лимоны - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/limony-2015193624.html
В России появились первые органические лимоны
В России появились первые органические лимоны - РИА Новости, 06.05.2025
В России появились первые органические лимоны
Первые органические лимоны стали доступны на российском рынке, сертификат соответствия получила компания из ЮАР Zest fruit, сообщили РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:04:00+03:00
2025-05-06T07:04:00+03:00
экономика
юар
тунис (страна)
кения
роскачество
азбука вкуса
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496130_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4bd511cea79219ad31a18a644f73ed42.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первые органические лимоны стали доступны на российском рынке, сертификат соответствия получила компания из ЮАР Zest fruit, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "На российском рынке появились первые в стране лимоны, прошедшие сертификацию согласно требованиям производства органической продукции. Сертификат соответствия от "Роскачество-Органик" получила компания Zest fruit (PTY) LTD из города Стелленбош в Южно-Африканской Республике (ЮАР)", - сказано в сообщении. В национальном институте развития качества отметили, что сертификация была проведена по заказу "Азбуки Вкуса". Теперь на полках сети магазинов можно найти лимоны, отвечающие экологическим стандартам. Стандарт гарантирует, что продукция была произведена без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО. В Роскачестве уточнили, что в настоящее время по российскому органическому стандарту сертифицировано четыре производителя с Африканского континента. Две компании из Туниса, которые производят оливковое масло и оливки, одна из Кении, которая специализируется на авокадо, и последней стала компания по производству лимонов. "Мы видим устойчивый спрос со стороны африканских производителей фруктов, ягод, винодельческой продукции на сертификацию своих товаров на соответствие требованиям российских органических стандартов", - приводится в сообщении комментарий директора департамента развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Владимира Увайдова. В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции попадают в соответствующий реестр Минсельхоза России и получают право маркировать свою продукцию знаком "Органик" государственного образца (белый лист на салатовом фоне).
https://ria.ru/20241011/roskachestvo-1977508326.html
https://ria.ru/20240911/distillyat-1971979186.html
юар
тунис (страна)
кения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_98aa06660b0b40fcf53cc08158b2c9ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, юар, тунис (страна), кения, роскачество, азбука вкуса, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
Экономика, ЮАР, Тунис (страна), Кения, Роскачество, Азбука вкуса, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия
В России появились первые органические лимоны

Роскачество: в России появились первые органические лимоны из ЮАР

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛимоны
Лимоны - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Лимоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первые органические лимоны стали доступны на российском рынке, сертификат соответствия получила компания из ЮАР Zest fruit, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"На российском рынке появились первые в стране лимоны, прошедшие сертификацию согласно требованиям производства органической продукции. Сертификат соответствия от "Роскачество-Органик" получила компания Zest fruit (PTY) LTD из города Стелленбош в Южно-Африканской Республике (ЮАР)", - сказано в сообщении.
Покупательница в отделе бытовой химии - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Роскачество выдало первый сертификат экологичной бытовой химии
11 октября 2024, 06:38
В национальном институте развития качества отметили, что сертификация была проведена по заказу "Азбуки Вкуса". Теперь на полках сети магазинов можно найти лимоны, отвечающие экологическим стандартам. Стандарт гарантирует, что продукция была произведена без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО.
В Роскачестве уточнили, что в настоящее время по российскому органическому стандарту сертифицировано четыре производителя с Африканского континента. Две компании из Туниса, которые производят оливковое масло и оливки, одна из Кении, которая специализируется на авокадо, и последней стала компания по производству лимонов.
"Мы видим устойчивый спрос со стороны африканских производителей фруктов, ягод, винодельческой продукции на сертификацию своих товаров на соответствие требованиям российских органических стандартов", - приводится в сообщении комментарий директора департамента развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Владимира Увайдова.
В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции попадают в соответствующий реестр Минсельхоза России и получают право маркировать свою продукцию знаком "Органик" государственного образца (белый лист на салатовом фоне).
Бокал с коньяком - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Роскачество впервые сертифицировало органический коньячный дистиллят
11 сентября 2024, 07:35
 
ЭкономикаЮАРТунис (страна)КенияРоскачествоАзбука вкусаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала