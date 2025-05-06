https://ria.ru/20250506/limony-2015193624.html

В России появились первые органические лимоны

В России появились первые органические лимоны - РИА Новости, 06.05.2025

В России появились первые органические лимоны

Первые органические лимоны стали доступны на российском рынке, сертификат соответствия получила компания из ЮАР Zest fruit, сообщили РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T07:04:00+03:00

2025-05-06T07:04:00+03:00

2025-05-06T07:04:00+03:00

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юар

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кения

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первые органические лимоны стали доступны на российском рынке, сертификат соответствия получила компания из ЮАР Zest fruit, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "На российском рынке появились первые в стране лимоны, прошедшие сертификацию согласно требованиям производства органической продукции. Сертификат соответствия от "Роскачество-Органик" получила компания Zest fruit (PTY) LTD из города Стелленбош в Южно-Африканской Республике (ЮАР)", - сказано в сообщении. В национальном институте развития качества отметили, что сертификация была проведена по заказу "Азбуки Вкуса". Теперь на полках сети магазинов можно найти лимоны, отвечающие экологическим стандартам. Стандарт гарантирует, что продукция была произведена без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО. В Роскачестве уточнили, что в настоящее время по российскому органическому стандарту сертифицировано четыре производителя с Африканского континента. Две компании из Туниса, которые производят оливковое масло и оливки, одна из Кении, которая специализируется на авокадо, и последней стала компания по производству лимонов. "Мы видим устойчивый спрос со стороны африканских производителей фруктов, ягод, винодельческой продукции на сертификацию своих товаров на соответствие требованиям российских органических стандартов", - приводится в сообщении комментарий директора департамента развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Владимира Увайдова. В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции попадают в соответствующий реестр Минсельхоза России и получают право маркировать свою продукцию знаком "Органик" государственного образца (белый лист на салатовом фоне).

https://ria.ru/20241011/roskachestvo-1977508326.html

https://ria.ru/20240911/distillyat-1971979186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, юар, тунис (страна), кения, роскачество, азбука вкуса, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия