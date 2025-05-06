Генсек ШОС оценил перспективы расширения организации
Генсек ШОС Ермекбаев: говорить о планах расширения организации пока рано
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не испытывает недостатка в заявках на вступление, но говорить о конкретных планах расширения пока рано, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
"В настоящее время рано говорить о конкретных планах по расширению организации на предстоящем заседании совета глав государств в Китайской народной республике. Эти вопросы обсуждаются в закрытом режиме между государствами-членами ШОС. Какое будет принято решение – покажет время. Могу лишь заверить, что недостатка в заявках наша организация не испытывает", - рассказал собеседник агентства.
Как отметил Ермекбаев, расширение ШОС – не самоцель организации, а процесс ее развития как "авторитетной международной структуры, играющей заметную роль в решении глобальных и региональных проблем". При этом он подчеркнул, что в ШОС всегда открыты и готовы к работе с партнерами, заинтересованными в налаживании отношений.
"Хотел бы подчеркнуть, что государства-члены солидарны в том, что важно не количество, а качество. Идет работа над совершенствованием практики взаимодействия между членами "сообщества ШОС". Примером этого служит принятие дорожной карты по укреплению сотрудничества между государствами-членами и партнерами по диалогу", - добавил он.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
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