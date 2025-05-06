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Генсек ШОС рассказал о согласовании списка участников саммита - РИА Новости, 06.05.2025
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09:54 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/gensek-2015210785.html
Генсек ШОС рассказал о согласовании списка участников саммита
Генсек ШОС рассказал о согласовании списка участников саммита - РИА Новости, 06.05.2025
Генсек ШОС рассказал о согласовании списка участников саммита
Согласование списка участников осеннего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае пока продолжается, заявил РИА Новости генсек организации... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:54:00+03:00
2025-05-06T09:54:00+03:00
в мире
китай
монголия
тяньцзинь
нурлан ермекбаев
шос
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Согласование списка участников осеннего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае пока продолжается, заявил РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев. "Согласование состава участников саммита продолжается, и я пока воздержусь от анонсирования. Убежден, что ближе к совещанию министров иностранных дел государств-членов ШОС этот вопрос будет окончательно решен", - рассказал собеседник агентства. По мнению Ермекбаева, китайская сторона успешно реализует свой план председательства в ШОС, а грядущий саммит пройдет на самом высоком уровне и станет ключевым событием "года Китая" . "Выдвижение предложений по составу участников саммита - прерогатива председательствующей в ШОС страны. Могу сказать, что по практике традиционными участниками заседаний совета глав государств являются Монголия как страна-наблюдатель и Туркменистан как гость председательствующего государства", - добавил он. Очередной саммит ШОС пройдет осенью 2025 года в китайском городе Тяньцзинь. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250506/shos-2015206706.html
https://ria.ru/20250504/knr-2014863545.html
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в мире, китай, монголия, тяньцзинь, нурлан ермекбаев, шос
В мире, Китай, Монголия, Тяньцзинь, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Генсек ШОС рассказал о согласовании списка участников саммита

Генсек ШОС Ермекбаев: согласование списка участников саммита продолжается

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Согласование списка участников осеннего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае пока продолжается, заявил РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев.
"Согласование состава участников саммита продолжается, и я пока воздержусь от анонсирования. Убежден, что ближе к совещанию министров иностранных дел государств-членов ШОС этот вопрос будет окончательно решен", - рассказал собеседник агентства.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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По мнению Ермекбаева, китайская сторона успешно реализует свой план председательства в ШОС, а грядущий саммит пройдет на самом высоком уровне и станет ключевым событием "года Китая" .
"Выдвижение предложений по составу участников саммита - прерогатива председательствующей в ШОС страны. Могу сказать, что по практике традиционными участниками заседаний совета глав государств являются Монголия как страна-наблюдатель и Туркменистан как гость председательствующего государства", - добавил он.
Очередной саммит ШОС пройдет осенью 2025 года в китайском городе Тяньцзинь.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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