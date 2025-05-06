https://ria.ru/20250506/gensek-2015210785.html

Генсек ШОС рассказал о согласовании списка участников саммита

Генсек ШОС рассказал о согласовании списка участников саммита - РИА Новости, 06.05.2025

Генсек ШОС рассказал о согласовании списка участников саммита

Согласование списка участников осеннего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае пока продолжается, заявил РИА Новости генсек организации... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:54:00+03:00

2025-05-06T09:54:00+03:00

2025-05-06T09:54:00+03:00

в мире

китай

монголия

тяньцзинь

нурлан ермекбаев

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995108732_0:488:2773:2048_1920x0_80_0_0_4924a6309887bc74c3d41b5bfcc97e85.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Согласование списка участников осеннего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае пока продолжается, заявил РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев. "Согласование состава участников саммита продолжается, и я пока воздержусь от анонсирования. Убежден, что ближе к совещанию министров иностранных дел государств-членов ШОС этот вопрос будет окончательно решен", - рассказал собеседник агентства. По мнению Ермекбаева, китайская сторона успешно реализует свой план председательства в ШОС, а грядущий саммит пройдет на самом высоком уровне и станет ключевым событием "года Китая" . "Выдвижение предложений по составу участников саммита - прерогатива председательствующей в ШОС страны. Могу сказать, что по практике традиционными участниками заседаний совета глав государств являются Монголия как страна-наблюдатель и Туркменистан как гость председательствующего государства", - добавил он. Очередной саммит ШОС пройдет осенью 2025 года в китайском городе Тяньцзинь. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250506/shos-2015206706.html

https://ria.ru/20250504/knr-2014863545.html

китай

монголия

тяньцзинь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, монголия, тяньцзинь, нурлан ермекбаев, шос