Генсек ШОС рассказал о согласовании списка участников саммита
Генсек ШОС Ермекбаев: согласование списка участников саммита продолжается
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Согласование списка участников осеннего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае пока продолжается, заявил РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев.
"Согласование состава участников саммита продолжается, и я пока воздержусь от анонсирования. Убежден, что ближе к совещанию министров иностранных дел государств-членов ШОС этот вопрос будет окончательно решен", - рассказал собеседник агентства.
По мнению Ермекбаева, китайская сторона успешно реализует свой план председательства в ШОС, а грядущий саммит пройдет на самом высоком уровне и станет ключевым событием "года Китая" .
"Выдвижение предложений по составу участников саммита - прерогатива председательствующей в ШОС страны. Могу сказать, что по практике традиционными участниками заседаний совета глав государств являются Монголия как страна-наблюдатель и Туркменистан как гость председательствующего государства", - добавил он.
Очередной саммит ШОС пройдет осенью 2025 года в китайском городе Тяньцзинь.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
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