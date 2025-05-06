https://ria.ru/20250506/dom-2015342908.html

В Минске прошел модный показ, посвященный Победе в ВОВ

В Минске прошел модный показ, посвященный Победе в ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025

В Минске прошел модный показ, посвященный Победе в ВОВ

Модный показ коллекций дизайнерской одежды, вдохновленных героическими страницами истории Великой Отечественной войны и подвигами народов России и Белоруссии,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:36:00+03:00

2025-05-06T17:36:00+03:00

2025-05-06T17:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

белоруссия

санкт-петербург

борис грызлов

80-летие победы в великой отечественной войне

минск

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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Модный показ коллекций дизайнерской одежды, вдохновленных героическими страницами истории Великой Отечественной войны и подвигами народов России и Белоруссии, прошел во вторник в Доме Москвы в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Модный показ предшествовал праздничному концерту, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках модного показа "Галерея Побед" дизайнера Елены Бадмаевой (Санкт-Петербург) были представлены три тематических коллекции одежды: "Орден Победы" (посвящена главным символам Победы), Veni, vidi, vici (посвящена великим полководцам) и "Дороги побед" (посвящена героизму и страданиям белорусской земли в годы войны). Организаторами показа выступили филиал Российского государственного социального университета (РГСУ) в Минске в сотрудничестве со "Школой дизайна" Гатчинского государственного университета Ленинградской области. В беседе с журналистами перед началом мероприятия посол России в Белоруссии Борис Грызлов обратил внимание, что День Победы, согласно социологическим опросам, в России и Белоруссии является самым главным общенациональным праздником. "Мы проводим мероприятие в Доме Москвы (по случаю Дня Победы - ред.)… Есть новая инициатива – показать модели (одежды – ред.), посвященные символам Победы. Это показ "Галерея Победы". На модели (одежды – ред.) нанесены принты - символы Победы. Это и маршалы войны, схемы битв, в том числе операция "Багратион"... Я думаю, что показ этих моделей вызовет большой интерес", - сказал он. После показа начался праздничный концерт, в котором участвуют артисты из России, Белоруссии, а также представители новых российских регионов.

https://ria.ru/20250505/brazilija-2014943995.html

https://ria.ru/20250425/geroi-2013520161.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Модный показ в Минске, посвященный Победе в Великой Отечественной войне Модный показ, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, прошел в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Были представлены 3 тематические коллекции одежды: "Орден Победы" (главные символы Победы), Veni, vidi, vici (великие полководцы) и "Дороги побед" (посвящена героизму и страданиям белорусской земли в годы войны). Организаторами показа выступили филиал РГСУ в Минске в сотрудничестве со "Школой дизайна" Гатчинского государственного университета Ленинградской области. 2025-05-06T17:36 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, санкт-петербург, борис грызлов, 80-летие победы в великой отечественной войне, минск