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В Минске прошел модный показ, посвященный Победе в ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:36 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/dom-2015342908.html
В Минске прошел модный показ, посвященный Победе в ВОВ
В Минске прошел модный показ, посвященный Победе в ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025
В Минске прошел модный показ, посвященный Победе в ВОВ
Модный показ коллекций дизайнерской одежды, вдохновленных героическими страницами истории Великой Отечественной войны и подвигами народов России и Белоруссии,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:36:00+03:00
2025-05-06T17:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
белоруссия
санкт-петербург
борис грызлов
80-летие победы в великой отечественной войне
минск
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Модный показ коллекций дизайнерской одежды, вдохновленных героическими страницами истории Великой Отечественной войны и подвигами народов России и Белоруссии, прошел во вторник в Доме Москвы в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Модный показ предшествовал праздничному концерту, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках модного показа "Галерея Побед" дизайнера Елены Бадмаевой (Санкт-Петербург) были представлены три тематических коллекции одежды: "Орден Победы" (посвящена главным символам Победы), Veni, vidi, vici (посвящена великим полководцам) и "Дороги побед" (посвящена героизму и страданиям белорусской земли в годы войны). Организаторами показа выступили филиал Российского государственного социального университета (РГСУ) в Минске в сотрудничестве со "Школой дизайна" Гатчинского государственного университета Ленинградской области. В беседе с журналистами перед началом мероприятия посол России в Белоруссии Борис Грызлов обратил внимание, что День Победы, согласно социологическим опросам, в России и Белоруссии является самым главным общенациональным праздником. "Мы проводим мероприятие в Доме Москвы (по случаю Дня Победы - ред.)… Есть новая инициатива – показать модели (одежды – ред.), посвященные символам Победы. Это показ "Галерея Победы". На модели (одежды – ред.) нанесены принты - символы Победы. Это и маршалы войны, схемы битв, в том числе операция "Багратион"... Я думаю, что показ этих моделей вызовет большой интерес", - сказал он. После показа начался праздничный концерт, в котором участвуют артисты из России, Белоруссии, а также представители новых российских регионов.
https://ria.ru/20250505/brazilija-2014943995.html
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Модный показ в Минске, посвященный Победе в Великой Отечественной войне
Модный показ, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, прошел в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Были представлены 3 тематические коллекции одежды: "Орден Победы" (главные символы Победы), Veni, vidi, vici (великие полководцы) и "Дороги побед" (посвящена героизму и страданиям белорусской земли в годы войны). Организаторами показа выступили филиал РГСУ в Минске в сотрудничестве со "Школой дизайна" Гатчинского государственного университета Ленинградской области.
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россия, белоруссия, санкт-петербург, борис грызлов, 80-летие победы в великой отечественной войне, минск
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Белоруссия, Санкт-Петербург, Борис Грызлов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Минск
В Минске прошел модный показ, посвященный Победе в ВОВ

В Доме Москвы в Минске прошел модный показ, посвященный Победе в ВОВ

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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Модный показ коллекций дизайнерской одежды, вдохновленных героическими страницами истории Великой Отечественной войны и подвигами народов России и Белоруссии, прошел во вторник в Доме Москвы в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Модный показ предшествовал праздничному концерту, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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В Бразилии прошли концерты в честь 80-летия Победы
5 мая, 00:43
В рамках модного показа "Галерея Побед" дизайнера Елены Бадмаевой (Санкт-Петербург) были представлены три тематических коллекции одежды: "Орден Победы" (посвящена главным символам Победы), Veni, vidi, vici (посвящена великим полководцам) и "Дороги побед" (посвящена героизму и страданиям белорусской земли в годы войны). Организаторами показа выступили филиал Российского государственного социального университета (РГСУ) в Минске в сотрудничестве со "Школой дизайна" Гатчинского государственного университета Ленинградской области.
В беседе с журналистами перед началом мероприятия посол России в Белоруссии Борис Грызлов обратил внимание, что День Победы, согласно социологическим опросам, в России и Белоруссии является самым главным общенациональным праздником.
"Мы проводим мероприятие в Доме Москвы (по случаю Дня Победы - ред.)… Есть новая инициатива – показать модели (одежды – ред.), посвященные символам Победы. Это показ "Галерея Победы". На модели (одежды – ред.) нанесены принты - символы Победы. Это и маршалы войны, схемы битв, в том числе операция "Багратион"... Я думаю, что показ этих моделей вызовет большой интерес", - сказал он.
После показа начался праздничный концерт, в котором участвуют артисты из России, Белоруссии, а также представители новых российских регионов.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияБелоруссияСанкт-ПетербургБорис Грызлов80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМинск
 
 
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