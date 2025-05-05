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Экс-премьер Сербии рассказал о самочувствии Вучича - РИА Новости, 05.05.2025
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15:48 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/vuchich-2015084883.html
Экс-премьер Сербии рассказал о самочувствии Вучича
Экс-премьер Сербии рассказал о самочувствии Вучича - РИА Новости, 05.05.2025
Экс-премьер Сербии рассказал о самочувствии Вучича
Президент Сербии Александр Вучич, который прервал поездку в США из-за недомогания, сейчас чувствует себя хорошо, он поправляется дома и вскоре вернется к своим... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:48:00+03:00
2025-05-05T15:48:00+03:00
в мире
сербия
милош вучевич
александр вучич
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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, который прервал поездку в США из-за недомогания, сейчас чувствует себя хорошо, он поправляется дома и вскоре вернется к своим обязанностям, заявил экс-премьер и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич. "Важнее всего, что президент чувствует себя хорошо, он дома, в своей стране. Наши медики из Военно-медицинской академии контролируют и следят за его состоянием, он сейчас пару дней будет дисциплинированно принимать терапию, поправляться. Очень скоро вернется к нормальной работе, и всё будет так, как должно быть", - заявил Вучевич в эфире Happy TV. По его словам, после сообщения о недомогании Вучича в соцсетях, особенно в Х, появилось множество ложных утверждений об обстоятельствах поездки сербского лидера во Флориду и его неожиданного возвращения оттуда без встречи с президентом США Дональдом Трампом. "Они (оппоненты - ред.) ничего не доказали, говорят то, что их устраивает. Даже (специальный посланник президента США по особым поручениям - ред.) Ричард Гренелл отреагировал и пожелал президенту скорого выздоровления. Тогда они стали распространять то, что (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо и Вучич "внезапно" заболели, чтобы избежать празднования 9 мая", - указал глава правящей СПП. Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с Трампом в ходе визита во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Сербский лидер в субботу прервал поездку в США из-за недомогания и вернулся в Сербию. Его осмотрели в Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде, подтвердили резкое повышение давления и предписали покой и отдых. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Фицо накануне заявил, что его планы посетить День Победы в Москве остаются в силе. Он также подчеркнул, что угрозы со стороны Украины являются проявлением неуважения к стране, которая понесла самые большие потери в борьбе с фашизмом. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на Парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон.
https://ria.ru/20250430/zaharova-2014428369.html
https://ria.ru/20250504/fitso-2014841644.html
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в мире, сербия, милош вучевич, александр вучич
В мире, Сербия, Милош Вучевич, Александр Вучич
Экс-премьер Сербии рассказал о самочувствии Вучича

Вучевич заявил, что Вучич чувствует себя хорошо и восстанавливает здоровье дома

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, который прервал поездку в США из-за недомогания, сейчас чувствует себя хорошо, он поправляется дома и вскоре вернется к своим обязанностям, заявил экс-премьер и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич.
"Важнее всего, что президент чувствует себя хорошо, он дома, в своей стране. Наши медики из Военно-медицинской академии контролируют и следят за его состоянием, он сейчас пару дней будет дисциплинированно принимать терапию, поправляться. Очень скоро вернется к нормальной работе, и всё будет так, как должно быть", - заявил Вучевич в эфире Happy TV.
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30 апреля, 17:14
По его словам, после сообщения о недомогании Вучича в соцсетях, особенно в Х, появилось множество ложных утверждений об обстоятельствах поездки сербского лидера во Флориду и его неожиданного возвращения оттуда без встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Они (оппоненты - ред.) ничего не доказали, говорят то, что их устраивает. Даже (специальный посланник президента США по особым поручениям - ред.) Ричард Гренелл отреагировал и пожелал президенту скорого выздоровления. Тогда они стали распространять то, что (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо и Вучич "внезапно" заболели, чтобы избежать празднования 9 мая", - указал глава правящей СПП.
Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с Трампом в ходе визита во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Сербский лидер в субботу прервал поездку в США из-за недомогания и вернулся в Сербию. Его осмотрели в Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде, подтвердили резкое повышение давления и предписали покой и отдых.
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Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Фицо накануне заявил, что его планы посетить День Победы в Москве остаются в силе. Он также подчеркнул, что угрозы со стороны Украины являются проявлением неуважения к стране, которая понесла самые большие потери в борьбе с фашизмом.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на Парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон.
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Парад Победы на Красной Площади: программа мероприятий в 2025 году
30 апреля, 18:47
 
В миреСербияМилош ВучевичАлександр Вучич
 
 
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