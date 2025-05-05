https://ria.ru/20250505/volgograd-2015046382.html

В Волгограде открыли мемориал железнодорожникам, погибшим во время ВОВ

В Волгограде открыли мемориал железнодорожникам, погибшим во время ВОВ - РИА Новости, 05.05.2025

В Волгограде открыли мемориал железнодорожникам, погибшим во время ВОВ

Памятник "Бронепоезд войск НКВД" в честь погибших во время Сталинградской битвы железнодорожников открыли в Волгограде, в церемонии принял участие гендиректор... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:41:00+03:00

2025-05-05T13:41:00+03:00

2025-05-05T13:41:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 5 мая - РИА Новости. Памятник "Бронепоезд войск НКВД" в честь погибших во время Сталинградской битвы железнодорожников открыли в Волгограде, в церемонии принял участие гендиректор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РИА Новости с места события. Мемориал "Бронепоезд войск НКВД" установили на набережной Волгограда, памятник сделан по историческим фотографиям краснознаменного бронепоезда №73 Войск НКВД, который участвовал в боях за Сталинград. По информации РЖД, при его создании были использованы настоящие паровоз, вагон, платформа и рельсы. "Без четкой работы железнодорожного транспорта были бы невозможны успехи. В стратегических операциях Красной Армии и бронепоезда сыграли особую роль. Их оперативно перебрасывали сюда со всей страны, чтобы задержать немецкое наступление. В августе 1942 года легендарный бронепоезд №73 войск НКВД одним из первых встал у подножия Мамаева кургана щитом на пути врага. За годы войны было построено порядка 300 таких машин, а под Сталинградом сражались 26 бронепоездов. Всем, кто сражался на передовой и трудился в тылу, сутками не отходил от паровозов, под огнем противника строил и ремонтировал пути, доставлял грузы на самые опасные участки фронта. Их вклад в победу невозможно переоценить. И пусть бронепоезд войск НКВД напоминает нынешним и будущим поколениям подвиг наших отцов, дедов, прадедов", - сказал на открытии мемориала Белозёров. В церемонии принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представители ветеранских организаций, кадеты. Собравшиеся почтили память погибших в годы войны минутой молчания. По информации РЖД, бронепоезд №73 доставлял бойцов к рубежу обороны Сталинграда, а также обстреливал немецкие позиции в районе Песчанки, Купоросной, Садового и Поляковки, уничтожив значительные силы противника, включая минометные батареи, наблюдательный пункт и почти батальон пехоты. За проявленный героизм бронепоезд был награждён орденом Красного Знамени.

https://ria.ru/20250430/murashko-2014307696.html

https://ria.ru/20250201/volgograd-1996770737.html

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общество, сталинград, волгоград, волгоградская область, олег белозеров, андрей бочаров, ржд, красная армия