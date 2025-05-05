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В Казахстане полицейские в преддверии 9 мая спели военные песни в автобусах - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:31 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015080687.html
В Казахстане полицейские в преддверии 9 мая спели военные песни в автобусах
В Казахстане полицейские в преддверии 9 мая спели военные песни в автобусах - РИА Новости, 05.05.2025
В Казахстане полицейские в преддверии 9 мая спели военные песни в автобусах
Сотрудники полиции в преддверии Дня Победы исполнили военные песни для пассажиров общественного транспорта в казахстанском Костанае, сообщает в понедельник... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:31:00+03:00
2025-05-05T15:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
костанайская область
казахстан
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в преддверии Дня Победы исполнили военные песни для пассажиров общественного транспорта в казахстанском Костанае, сообщает в понедельник пресс-служба МВД республики. "В преддверии празднования 9 мая сотрудники департамента полиции Костанайской области провели патриотическую акцию в общественном транспорте города. В городских автобусах полицейские исполнили песни военных лет - "Катюша" и "День Победы", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz. Сообщается, что музыкальное поздравление вызвало живой отклик среди пассажиров. Многие присоединились к исполнению, пожилые люди не скрывали эмоций, а молодежь снимала происходящее на видео. Атмосфера в салонах стала по-настоящему теплой и объединяющей. Отмечается, что цель акции - сохранить память о Великой Отечественной войне и отдать дань уважения ее героям. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.
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в мире, костанайская область, казахстан, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Костанайская область, Казахстан, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
В Казахстане полицейские в преддверии 9 мая спели военные песни в автобусах

В Костанае полицейские накануне 9 мая спели в автобусах "Катюшу" и "День Победы"

© Фото : Медиа-центр органов внутренних дел Республики КазахстанСотрудники полиции Казахстана исполнили военные песни для пассажиров общественного транспорта в Костанае
Сотрудники полиции Казахстана исполнили военные песни для пассажиров общественного транспорта в Костанае - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Медиа-центр органов внутренних дел Республики Казахстан
Сотрудники полиции Казахстана исполнили военные песни для пассажиров общественного транспорта в Костанае
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АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в преддверии Дня Победы исполнили военные песни для пассажиров общественного транспорта в казахстанском Костанае, сообщает в понедельник пресс-служба МВД республики.
"В преддверии празднования 9 мая сотрудники департамента полиции Костанайской области провели патриотическую акцию в общественном транспорте города. В городских автобусах полицейские исполнили песни военных лет - "Катюша" и "День Победы", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz.
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В московском метро пройдет акция "Голоса Победы"
4 мая, 15:13
Сообщается, что музыкальное поздравление вызвало живой отклик среди пассажиров. Многие присоединились к исполнению, пожилые люди не скрывали эмоций, а молодежь снимала происходящее на видео. Атмосфера в салонах стала по-настоящему теплой и объединяющей. Отмечается, что цель акции - сохранить память о Великой Отечественной войне и отдать дань уважения ее героям.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКостанайская областьКазахстан80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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