https://ria.ru/20250505/pobeda-2014999607.html

Президент Кубы напомнил о ключевой роли СССР в победе в ВОВ

Президент Кубы напомнил о ключевой роли СССР в победе в ВОВ - РИА Новости, 05.05.2025

Президент Кубы напомнил о ключевой роли СССР в победе в ВОВ

Кубинский народ помнит о ключевой роли СССР в победе в Великой Отечественной войне, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:22:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

куба

россия

мигель диас-канель бермудес

александр беглов

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Кубинский народ помнит о ключевой роли СССР в победе в Великой Отечественной войне, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Кубинский лидер в понедельник возложил цветы к монументу "Мать – Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, а также оставил запись в Книге почетных гостей Пискаревского кладбища. "Сегодня, когда учащаются все попытки переписать и стереть роль СССР и Красной Армии в достижении победы в Великой Отечественной войне, мы, кубинцы... всегда помним о том вкладе (который внесли - ред.) и СССР, и Красная Армия, и какой ценой доставалась эта победа. И это как раз является исторической правдой", - сказал Мигель Канель-Диас Бермудес по окончании памятных мероприятий. "История показывает, что только сообща мы можем противостоять с помощью солидарности, сотрудничества и дружбы всем испытаниям сегодняшнего и завтрашнего дня. Да здравствует 80-летие Победы! Вечная слава героям!", - заключил он. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов встретил кубинского лидера в аэропорту "Пулково", в честь его приезда прозвучали гимны России и республики Куба. Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщала пресс-служба администрации губернатора города.

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

https://ria.ru/20250505/pobeda-2014970250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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