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Президент Кубы напомнил о ключевой роли СССР в победе в ВОВ - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:22 05.05.2025 (обновлено: 11:24 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pobeda-2014999607.html
Президент Кубы напомнил о ключевой роли СССР в победе в ВОВ
Президент Кубы напомнил о ключевой роли СССР в победе в ВОВ - РИА Новости, 05.05.2025
Президент Кубы напомнил о ключевой роли СССР в победе в ВОВ
Кубинский народ помнит о ключевой роли СССР в победе в Великой Отечественной войне, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:22:00+03:00
2025-05-05T11:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
куба
россия
мигель диас-канель бермудес
александр беглов
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Кубинский народ помнит о ключевой роли СССР в победе в Великой Отечественной войне, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Кубинский лидер в понедельник возложил цветы к монументу "Мать – Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, а также оставил запись в Книге почетных гостей Пискаревского кладбища. "Сегодня, когда учащаются все попытки переписать и стереть роль СССР и Красной Армии в достижении победы в Великой Отечественной войне, мы, кубинцы... всегда помним о том вкладе (который внесли - ред.) и СССР, и Красная Армия, и какой ценой доставалась эта победа. И это как раз является исторической правдой", - сказал Мигель Канель-Диас Бермудес по окончании памятных мероприятий. "История показывает, что только сообща мы можем противостоять с помощью солидарности, сотрудничества и дружбы всем испытаниям сегодняшнего и завтрашнего дня. Да здравствует 80-летие Победы! Вечная слава героям!", - заключил он. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов встретил кубинского лидера в аэропорту "Пулково", в честь его приезда прозвучали гимны России и республики Куба. Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщала пресс-служба администрации губернатора города.
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html
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ссср, куба, россия, мигель диас-канель бермудес, александр беглов, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Куба, Россия, Мигель Диас-Канель Бермудес, Александр Беглов, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Президент Кубы напомнил о ключевой роли СССР в победе в ВОВ

Президент Бермудес: кубинский народ помнит о ключевой роли СССР в победе в ВОВ

© РИА НовостиПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Кадр видео
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Кубинский народ помнит о ключевой роли СССР в победе в Великой Отечественной войне, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
Кубинский лидер в понедельник возложил цветы к монументу "Мать – Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, а также оставил запись в Книге почетных гостей Пискаревского кладбища.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Великая Победа в одной цитате
3 мая, 08:00
"Сегодня, когда учащаются все попытки переписать и стереть роль СССР и Красной Армии в достижении победы в Великой Отечественной войне, мы, кубинцы... всегда помним о том вкладе (который внесли - ред.) и СССР, и Красная Армия, и какой ценой доставалась эта победа. И это как раз является исторической правдой", - сказал Мигель Канель-Диас Бермудес по окончании памятных мероприятий.
«
"История показывает, что только сообща мы можем противостоять с помощью солидарности, сотрудничества и дружбы всем испытаниям сегодняшнего и завтрашнего дня. Да здравствует 80-летие Победы! Вечная слава героям!", - заключил он.
Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов встретил кубинского лидера в аэропорту "Пулково", в честь его приезда прозвучали гимны России и республики Куба. Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщала пресс-служба администрации губернатора города.
Солдаты идут в бой - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Ветеран назвал народы СССР большим кулаком, раздавившим фашистскую гадину
Вчера, 09:19
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСССРКубаРоссияМигель Диас-Канель БермудесАлександр БегловДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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