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Ветеран назвал народы СССР большим кулаком, раздавившим фашистскую гадину - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:19 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pobeda-2014970250.html
Ветеран назвал народы СССР большим кулаком, раздавившим фашистскую гадину
Ветеран назвал народы СССР большим кулаком, раздавившим фашистскую гадину - РИА Новости, 05.05.2025
Ветеран назвал народы СССР большим кулаком, раздавившим фашистскую гадину
Все народы Советского Союза во время Великой Отечественной войны были единым целым, благодаря чему они раздавили фашистскую гадину, заявил РИА Новости ветеран... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:19:00+03:00
2025-05-05T09:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
таджикистан
ссср
уфа
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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ДУШАНБЕ, 5 май - РИА Новости. Все народы Советского Союза во время Великой Отечественной войны были единым целым, благодаря чему они раздавили фашистскую гадину, заявил РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны из Таджикистана Бозор Нагзибеков. "Во время тяжелых испытаний Великой Отечественной войны мы были единым целым, большим кулаком, который раздавил фашистскую гадину", - сказал ветеран. По его словам, в воинской части номер 290, в которой он служил, были солдаты почти всех национальностей СССР. "Мы были очень дружными, делили последний кусок хлеба, вместе читали письма из дома", - добавил Нагзибеков. Он рассказал, что объездил практически весь Советский Союз - от Уфы до Киева, Минска и Смоленска, куда доставляли грузы и боеприпасы - в любую погоду, несмотря на бомбежку немцев. "Машины с тяжелыми грузами часто застревали в грязи, в снегу, и им часто приходилось тащить их буквально на себе", - отметил ветеран. Бозор Нагзибеков во время налета вражеской авиации был контужен, но в госпиталь не пошел, посчитав, что он нужен на своем месте. Он закончил войну в Берлине, а демобилизовался в 1947 году. Нагзибекову в ноябре 2025 года исполнится 100 лет, он бодр и сохранил оптимизм и хорошую память.
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таджикистан, ссср, уфа, в мире, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Таджикистан, СССР, Уфа, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
Ветеран назвал народы СССР большим кулаком, раздавившим фашистскую гадину

Ветеран Нагзибеков: народы СССР во время ВОВ стали кулаком, раздавившим фашистов

© РИА Новости / Ф. Левшин | Перейти в медиабанкСолдаты идут в бой
Солдаты идут в бой - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Ф. Левшин
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ДУШАНБЕ, 5 май - РИА Новости. Все народы Советского Союза во время Великой Отечественной войны были единым целым, благодаря чему они раздавили фашистскую гадину, заявил РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны из Таджикистана Бозор Нагзибеков.
«
"Во время тяжелых испытаний Великой Отечественной войны мы были единым целым, большим кулаком, который раздавил фашистскую гадину", - сказал ветеран.
По его словам, в воинской части номер 290, в которой он служил, были солдаты почти всех национальностей СССР. "Мы были очень дружными, делили последний кусок хлеба, вместе читали письма из дома", - добавил Нагзибеков.
Он рассказал, что объездил практически весь Советский Союз - от Уфы до Киева, Минска и Смоленска, куда доставляли грузы и боеприпасы - в любую погоду, несмотря на бомбежку немцев. "Машины с тяжелыми грузами часто застревали в грязи, в снегу, и им часто приходилось тащить их буквально на себе", - отметил ветеран.
Бозор Нагзибеков во время налета вражеской авиации был контужен, но в госпиталь не пошел, посчитав, что он нужен на своем месте. Он закончил войну в Берлине, а демобилизовался в 1947 году. Нагзибекову в ноябре 2025 года исполнится 100 лет, он бодр и сохранил оптимизм и хорошую память.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Великая Победа в одной цитате
3 мая, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТаджикистанСССРУфаВ миреВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
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