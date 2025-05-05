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При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских

При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских - РИА Новости, 05.05.2025

При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских

При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских, сообщило МВД Дагестана в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:06:00+03:00

2025-05-05T15:06:00+03:00

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махачкала

происшествия

нападение на сотрудников дпс в махачкале

сергей меликов

республика дагестан

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских, сообщило МВД Дагестана в Telegram-канале."Сегодня, около 14:20, в Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате погибли трое полицейских", — говорится в заявлении.Злоумышленники скрылись на служебной машине, введен план "Перехват".Чуть позднее ведомство уточнило, что двоих нападавших уже ликвидировали.В свою очередь, Минздрав Дагестана подтвердил информацию о гибели трех полицейских."Пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, в том числе девочка 17 лет, получили ранения различной степени тяжести, их лечением сейчас занимаются бригады специалистов крупных республиканских стационаров", — сообщили в министерстве. Ранее в понедельник в Махачкале произошла перестрелка. Как указал глава республики Сергей Меликов, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь.Руководитель региона призвал соблюдать спокойствие и меры безопасности, не снимать и не выкладывать в Сеть фотографии или видеоматериалы, а также доверять только проверенной информации.Управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угоне без цели хищения и незаконном обороте оружия.

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Кадры перестрелки в Махачкале Кадры перестрелки в Махачкале 2025-05-05T15:06 true PT0M07S

Обстановка на месте перестрелки в Махачкале Обстановка на месте перестрелки в Махачкале. 2025-05-05T15:06 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, происшествия, нападение на сотрудников дпс в махачкале, сергей меликов, республика дагестан