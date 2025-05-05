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При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских
При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских - РИА Новости, 05.05.2025
При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских
При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских, сообщило МВД Дагестана в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:06:00+03:00
2025-05-05T15:06:00+03:00
2025-05-05T18:28:00+03:00
махачкала
происшествия
нападение на сотрудников дпс в махачкале
сергей меликов
республика дагестан
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских, сообщило МВД Дагестана в Telegram-канале."Сегодня, около 14:20, в Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате погибли трое полицейских", — говорится в заявлении.Злоумышленники скрылись на служебной машине, введен план "Перехват".Чуть позднее ведомство уточнило, что двоих нападавших уже ликвидировали.В свою очередь, Минздрав Дагестана подтвердил информацию о гибели трех полицейских."Пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, в том числе девочка 17 лет, получили ранения различной степени тяжести, их лечением сейчас занимаются бригады специалистов крупных республиканских стационаров", — сообщили в министерстве. Ранее в понедельник в Махачкале произошла перестрелка. Как указал глава республики Сергей Меликов, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь.Руководитель региона призвал соблюдать спокойствие и меры безопасности, не снимать и не выкладывать в Сеть фотографии или видеоматериалы, а также доверять только проверенной информации.Управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угоне без цели хищения и незаконном обороте оружия.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры перестрелки в Махачкале
Кадры перестрелки в Махачкале
2025-05-05T15:06
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PT0M07S
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Обстановка на месте перестрелки в Махачкале
Обстановка на месте перестрелки в Махачкале.
2025-05-05T15:06
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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махачкала, происшествия, нападение на сотрудников дпс в махачкале, сергей меликов, республика дагестан
Махачкала, Происшествия, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Сергей Меликов, Республика Дагестан
При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских
МВД: при нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли 3 полицейских
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских, сообщило МВД Дагестана в Telegram-канале
.
"Сегодня, около 14:20, в Махачкале
неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате погибли трое полицейских", — говорится в заявлении.
Злоумышленники скрылись на служебной машине, введен план "Перехват".
Чуть позднее ведомство уточнило, что двоих нападавших уже ликвидировали.
В свою очередь, Минздрав Дагестана подтвердил информацию о гибели трех полицейских.
"Пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, в том числе девочка 17 лет, получили ранения различной степени тяжести, их лечением сейчас занимаются бригады специалистов крупных республиканских стационаров", — сообщили в министерстве.
Ранее в понедельник в Махачкале произошла перестрелка. Как указал глава республики Сергей Меликов
, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь.
Руководитель региона призвал соблюдать спокойствие и меры безопасности, не снимать и не выкладывать в Сеть фотографии или видеоматериалы, а также доверять только проверенной информации.
Управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угоне без цели хищения и незаконном обороте оружия.