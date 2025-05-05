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Напавших на полицейских в Махачкале нейтрализовали

Напавших на полицейских в Махачкале нейтрализовали - РИА Новости, 05.05.2025

Напавших на полицейских в Махачкале нейтрализовали

Напавших на сотрудников полиции в Махачкале нейтрализовали, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:40:00+03:00

2025-05-05T18:40:00+03:00

2025-05-05T19:29:00+03:00

происшествия

махачкала

нападение на сотрудников дпс в махачкале

россия

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 5 мая — РИА Новости. Напавших на сотрудников полиции в Махачкале нейтрализовали, сообщила пресс-служба МВД Дагестана."Нападавших было двое. Только двое — не четверо! Оба нейтрализованы. Информация о том, что нападавших было четверо, не соответствует действительности", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник в Махачкале на улице Керимова произошла перестрелка. Около 14:15 преступники открыли огонь по наряду ДПС, патрулировавшему улицы города. Затем злоумышленники скрылись на служебной машине. Был введен план "Перехват".Как указали в МВД республики, погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Кроме того, пострадали трое гражданских, среди них — 40-летняя женщина и 17-летняя девушка, оказавшиеся рядом с местом происшествия.Руководитель региона Сергей Меликов пообещал, что все причастные к нападению понесут суровое наказание.Управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угоне транспортного средства без цели хищения и незаконном обороте оружия.

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Кадры перестрелки в Махачкале Кадры перестрелки в Махачкале 2025-05-05T18:40 true PT0M07S

Эвакуация машины, на которой передвигались напавшие на наряд ДПС в Махачкале Эвакуирована машина полиции, на которой передвигались напавшие на наряд ДПС в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. На улице, где произошло боестолкновение, сняли оцепление. Правоохранители и машины скорой помощи покидают место происшествия. 2025-05-05T18:40 true PT0M14S

Работа следователей на месте перестрелки в Махачкале В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 226 УК РФ (хищение оружия). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На место преступления выехали следователи и руководство следственного управления. 2025-05-05T18:40 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), видео, сергей меликов