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Меликов: жизни гражданских, пострадавших в Махачкале, ничего не угрожает
Меликов: жизни гражданских, пострадавших в Махачкале, ничего не угрожает - РИА Новости, 05.05.2025
Меликов: жизни гражданских, пострадавших в Махачкале, ничего не угрожает
Жизням граждан, пострадавших при перестрелке в Махачкале, ничего не угрожает, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:39:00+03:00
2025-05-05T18:39:00+03:00
2025-05-05T18:57:00+03:00
махачкала
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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республика дагестан
сергей меликов
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Жизням граждан, пострадавших при перестрелке в Махачкале, ничего не угрожает, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.По данным МВД Дагестана, примерно в 14.15 понедельника на улице Керимова в Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. В результате нападения преступников на наряд ДПС двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Также получили ранения трое гражданских."Нелюди выбрали для своего грязного плана оживлённое место, поэтому есть трое пострадавших и среди гражданских. Сразу скажу, что их жизням ничто не угрожает", - написал Меликов.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015140602.html
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махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, россия, республика дагестан, сергей меликов, происшествия
Махачкала, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Россия, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Происшествия