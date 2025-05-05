https://ria.ru/20250505/kitaj-2014960808.html
Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам
Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 05.05.2025
Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам
Дипломаты стран СНГ, Монголии, а также представители ШОС и местных китайских властей в понедельник в уезде Чжанбэй возложили венки к мемориалу советским и... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:48:00+03:00
2025-05-05T07:48:00+03:00
2025-05-05T17:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
китай
россия
чжанцзякоу
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015119931_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_4078263af088ef285d1188bca0514bd4.jpg
ЧЖАНБЭЙ (Китай), 5 мая - РИА Новости. Дипломаты стран СНГ, Монголии, а также представители ШОС и местных китайских властей в понедельник в уезде Чжанбэй возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. Церемония возложения, состоявшаяся в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дипломаты и военные атташе России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана в КНР, представители Шанхайской организации сотрудничества и Общества российско-китайской дружбы, а также родственники павших воинов, погибших при освобождении уезда Чжанбэй от японских захватчиков, возложили венки и цветы к мемориалу советским и монгольским воинам. "Вторая мировая война принесла народам нашей планеты неисчислимые страдания, оказавшись тяжелейшим испытанием для всего человечества", - заявил на церемонии руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко. Он подчеркнул, что "для Советского Союза эта война была Великой Отечественной - священным подвигом, который навсегда останется в памяти поколений". "Наши отцы и деды одолели беспощадного врага, перед которым склонили головы многие европейские страны. 27 миллионов погибших - такую страшную цену заплатил советский народ за наше право жить под мирным небом", - отметил Кисенко. Дипломат добавил, что "В Китае полномасштабные боевые действия начались в 1937 году и стали известны как Война Сопротивления китайского народа японским агрессорам. За годы войны Китай потерял 35 миллионов жизней и вынес лишения тяжелейшей войны". "Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто навсегда остался лежать в китайской земле, а также всем, кто погиб за свободу и независимость наших народов, кто сегодня защищает мир, сражается за наше будущее. Память о них должна жить вечно!" - подчеркнул он. Мемориальный комплекс расположен в 228 километрах от Пекина на вершине горы Ехулин, он состоит из трех основных элементов: монумента (обелиска) высотой 28,8 метра, мемориальной стелы, а также братской могилы павших героев. Первый памятник советским и монгольским воинам жители этого района установили сразу после освобождения от японских захватчиков, позже он был разрушен. В 1957 году был открыт существующий сегодня мемориальный комплекс. Изначально на мемориальной плите были выгравированы имена 53 советских и 13 монгольских воинов. В 2017 году совместно посольством России в КНР, посольством Монголии в КНР и местными органами власти была проведена масштабная реставрация мемориала и установлена новая мемориальная плита, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. На правом фланге Забайкальского фронта действовала советско-монгольская конно-механизированная группа в направлении города Чжанцзякоу и города Чэндэ. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих, Монгольской народно-революционной армии около - 200 военнослужащих.
https://ria.ru/20250424/shenyan-2013087459.html
https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html
https://ria.ru/20250225/shos-2001533194.html
китай
россия
чжанцзякоу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015119931_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_43da149dff7f5b16db0c03c8f0d86773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, чжанцзякоу, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Китай, Россия, Чжанцзякоу, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам
Дипломаты стран СНГ, Монголии и ШОС возложили венки к мемориалу советским воинам
ЧЖАНБЭЙ (Китай), 5 мая - РИА Новости. Дипломаты стран СНГ, Монголии, а также представители ШОС и местных китайских властей в понедельник в уезде Чжанбэй возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония возложения, состоявшаяся в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу
провинции Хэбэй
на северо-востоке Китая
, была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Дипломаты и военные атташе России
, Армении
, Азербайджана
, Белоруссии
, Казахстана
, Киргизии
, Монголии
, Таджикистана
, Туркменистана, Узбекистана
в КНР, представители Шанхайской организации сотрудничества и Общества российско-китайской дружбы, а также родственники павших воинов, погибших при освобождении уезда Чжанбэй от японских захватчиков, возложили венки и цветы к мемориалу советским и монгольским воинам. "Вторая мировая война принесла народам нашей планеты неисчислимые страдания, оказавшись тяжелейшим испытанием для всего человечества", - заявил на церемонии руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко.
Он подчеркнул, что "для Советского Союза эта война была Великой Отечественной - священным подвигом, который навсегда останется в памяти поколений". "Наши отцы и деды одолели беспощадного врага, перед которым склонили головы многие европейские страны. 27 миллионов погибших - такую страшную цену заплатил советский народ за наше право жить под мирным небом", - отметил Кисенко.
Дипломат добавил, что "В Китае полномасштабные боевые действия начались в 1937 году и стали известны как Война Сопротивления китайского народа японским агрессорам. За годы войны Китай потерял 35 миллионов жизней и вынес лишения тяжелейшей войны".
"Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто навсегда остался лежать в китайской земле, а также всем, кто погиб за свободу и независимость наших народов, кто сегодня защищает мир, сражается за наше будущее. Память о них должна жить вечно!" - подчеркнул он.
Мемориальный комплекс расположен в 228 километрах от Пекина
на вершине горы Ехулин, он состоит из трех основных элементов: монумента (обелиска) высотой 28,8 метра, мемориальной стелы, а также братской могилы павших героев.
Первый памятник советским и монгольским воинам жители этого района установили сразу после освобождения от японских захватчиков, позже он был разрушен. В 1957 году был открыт существующий сегодня мемориальный комплекс. Изначально на мемориальной плите были выгравированы имена 53 советских и 13 монгольских воинов.
В 2017 году совместно посольством России в КНР, посольством Монголии в КНР и местными органами власти была проведена масштабная реставрация мемориала и установлена новая мемориальная плита, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте
в феврале 1945 года, СССР
вступил в войну против Японии
, ровно через три месяца после капитуляции Германии
и окончания войны в Европе
. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. На правом фланге Забайкальского фронта действовала советско-монгольская конно-механизированная группа в направлении города Чжанцзякоу и города Чэндэ. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих, Монгольской народно-революционной армии около - 200 военнослужащих.