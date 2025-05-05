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Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:48 05.05.2025 (обновлено: 17:22 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/kitaj-2014960808.html
Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам
Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 05.05.2025
Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам
Дипломаты стран СНГ, Монголии, а также представители ШОС и местных китайских властей в понедельник в уезде Чжанбэй возложили венки к мемориалу советским и... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:48:00+03:00
2025-05-05T17:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
китай
россия
чжанцзякоу
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЧЖАНБЭЙ (Китай), 5 мая - РИА Новости. Дипломаты стран СНГ, Монголии, а также представители ШОС и местных китайских властей в понедельник в уезде Чжанбэй возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. Церемония возложения, состоявшаяся в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дипломаты и военные атташе России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана в КНР, представители Шанхайской организации сотрудничества и Общества российско-китайской дружбы, а также родственники павших воинов, погибших при освобождении уезда Чжанбэй от японских захватчиков, возложили венки и цветы к мемориалу советским и монгольским воинам. "Вторая мировая война принесла народам нашей планеты неисчислимые страдания, оказавшись тяжелейшим испытанием для всего человечества", - заявил на церемонии руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко. Он подчеркнул, что "для Советского Союза эта война была Великой Отечественной - священным подвигом, который навсегда останется в памяти поколений". "Наши отцы и деды одолели беспощадного врага, перед которым склонили головы многие европейские страны. 27 миллионов погибших - такую страшную цену заплатил советский народ за наше право жить под мирным небом", - отметил Кисенко. Дипломат добавил, что "В Китае полномасштабные боевые действия начались в 1937 году и стали известны как Война Сопротивления китайского народа японским агрессорам. За годы войны Китай потерял 35 миллионов жизней и вынес лишения тяжелейшей войны". "Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто навсегда остался лежать в китайской земле, а также всем, кто погиб за свободу и независимость наших народов, кто сегодня защищает мир, сражается за наше будущее. Память о них должна жить вечно!" - подчеркнул он. Мемориальный комплекс расположен в 228 километрах от Пекина на вершине горы Ехулин, он состоит из трех основных элементов: монумента (обелиска) высотой 28,8 метра, мемориальной стелы, а также братской могилы павших героев. Первый памятник советским и монгольским воинам жители этого района установили сразу после освобождения от японских захватчиков, позже он был разрушен. В 1957 году был открыт существующий сегодня мемориальный комплекс. Изначально на мемориальной плите были выгравированы имена 53 советских и 13 монгольских воинов. В 2017 году совместно посольством России в КНР, посольством Монголии в КНР и местными органами власти была проведена масштабная реставрация мемориала и установлена новая мемориальная плита, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. На правом фланге Забайкальского фронта действовала советско-монгольская конно-механизированная группа в направлении города Чжанцзякоу и города Чэндэ. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих, Монгольской народно-революционной армии около - 200 военнослужащих.
https://ria.ru/20250424/shenyan-2013087459.html
https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html
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в мире, китай, россия, чжанцзякоу, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Китай, Россия, Чжанцзякоу, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам

Дипломаты стран СНГ, Монголии и ШОС возложили венки к мемориалу советским воинам

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов к мемориалу советским воинам в Чжанбэе
Церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам в Чжанбэе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам в Чжанбэе
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ЧЖАНБЭЙ (Китай), 5 мая - РИА Новости. Дипломаты стран СНГ, Монголии, а также представители ШОС и местных китайских властей в понедельник в уезде Чжанбэй возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония возложения, состоявшаяся в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Участники автопробега в честь 80-летия Победы из Владивостока в Далянь посетили мемориал советским воинам в Шэньяне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал в Шэньяне
24 апреля, 06:07
Дипломаты и военные атташе России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана в КНР, представители Шанхайской организации сотрудничества и Общества российско-китайской дружбы, а также родственники павших воинов, погибших при освобождении уезда Чжанбэй от японских захватчиков, возложили венки и цветы к мемориалу советским и монгольским воинам. "Вторая мировая война принесла народам нашей планеты неисчислимые страдания, оказавшись тяжелейшим испытанием для всего человечества", - заявил на церемонии руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко.
Он подчеркнул, что "для Советского Союза эта война была Великой Отечественной - священным подвигом, который навсегда останется в памяти поколений". "Наши отцы и деды одолели беспощадного врага, перед которым склонили головы многие европейские страны. 27 миллионов погибших - такую страшную цену заплатил советский народ за наше право жить под мирным небом", - отметил Кисенко.
Дипломат добавил, что "В Китае полномасштабные боевые действия начались в 1937 году и стали известны как Война Сопротивления китайского народа японским агрессорам. За годы войны Китай потерял 35 миллионов жизней и вынес лишения тяжелейшей войны".
"Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто навсегда остался лежать в китайской земле, а также всем, кто погиб за свободу и независимость наших народов, кто сегодня защищает мир, сражается за наше будущее. Память о них должна жить вечно!" - подчеркнул он.
Акция Бессмертный полк в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"
3 мая, 07:16
Мемориальный комплекс расположен в 228 километрах от Пекина на вершине горы Ехулин, он состоит из трех основных элементов: монумента (обелиска) высотой 28,8 метра, мемориальной стелы, а также братской могилы павших героев.
Первый памятник советским и монгольским воинам жители этого района установили сразу после освобождения от японских захватчиков, позже он был разрушен. В 1957 году был открыт существующий сегодня мемориальный комплекс. Изначально на мемориальной плите были выгравированы имена 53 советских и 13 монгольских воинов.
В 2017 году совместно посольством России в КНР, посольством Монголии в КНР и местными органами власти была проведена масштабная реставрация мемориала и установлена новая мемориальная плита, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. На правом фланге Забайкальского фронта действовала советско-монгольская конно-механизированная группа в направлении города Чжанцзякоу и города Чэндэ. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих, Монгольской народно-революционной армии около - 200 военнослужащих.
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Китай предложил отразить 80-летие Победы в документах саммита ШОС
25 февраля, 16:19
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКитайРоссияЧжанцзякоу80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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