https://ria.ru/20250505/kitaj-2014960808.html

Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам

Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 05.05.2025

Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам

Дипломаты стран СНГ, Монголии, а также представители ШОС и местных китайских властей в понедельник в уезде Чжанбэй возложили венки к мемориалу советским и... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T07:48:00+03:00

2025-05-05T07:48:00+03:00

2025-05-05T17:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

китай

россия

чжанцзякоу

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЧЖАНБЭЙ (Китай), 5 мая - РИА Новости. Дипломаты стран СНГ, Монголии, а также представители ШОС и местных китайских властей в понедельник в уезде Чжанбэй возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. Церемония возложения, состоявшаяся в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дипломаты и военные атташе России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана в КНР, представители Шанхайской организации сотрудничества и Общества российско-китайской дружбы, а также родственники павших воинов, погибших при освобождении уезда Чжанбэй от японских захватчиков, возложили венки и цветы к мемориалу советским и монгольским воинам. "Вторая мировая война принесла народам нашей планеты неисчислимые страдания, оказавшись тяжелейшим испытанием для всего человечества", - заявил на церемонии руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко. Он подчеркнул, что "для Советского Союза эта война была Великой Отечественной - священным подвигом, который навсегда останется в памяти поколений". "Наши отцы и деды одолели беспощадного врага, перед которым склонили головы многие европейские страны. 27 миллионов погибших - такую страшную цену заплатил советский народ за наше право жить под мирным небом", - отметил Кисенко. Дипломат добавил, что "В Китае полномасштабные боевые действия начались в 1937 году и стали известны как Война Сопротивления китайского народа японским агрессорам. За годы войны Китай потерял 35 миллионов жизней и вынес лишения тяжелейшей войны". "Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто навсегда остался лежать в китайской земле, а также всем, кто погиб за свободу и независимость наших народов, кто сегодня защищает мир, сражается за наше будущее. Память о них должна жить вечно!" - подчеркнул он. Мемориальный комплекс расположен в 228 километрах от Пекина на вершине горы Ехулин, он состоит из трех основных элементов: монумента (обелиска) высотой 28,8 метра, мемориальной стелы, а также братской могилы павших героев. Первый памятник советским и монгольским воинам жители этого района установили сразу после освобождения от японских захватчиков, позже он был разрушен. В 1957 году был открыт существующий сегодня мемориальный комплекс. Изначально на мемориальной плите были выгравированы имена 53 советских и 13 монгольских воинов. В 2017 году совместно посольством России в КНР, посольством Монголии в КНР и местными органами власти была проведена масштабная реставрация мемориала и установлена новая мемориальная плита, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. На правом фланге Забайкальского фронта действовала советско-монгольская конно-механизированная группа в направлении города Чжанцзякоу и города Чэндэ. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих, Монгольской народно-революционной армии около - 200 военнослужащих.

https://ria.ru/20250424/shenyan-2013087459.html

https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html

https://ria.ru/20250225/shos-2001533194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, чжанцзякоу, 80-летие победы в великой отечественной войне