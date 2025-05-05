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В Петербурге арестовали женщину, специально наехавшую на посетителей кафе - РИА Новости, 05.05.2025
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14:07 05.05.2025
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В Петербурге арестовали женщину, специально наехавшую на посетителей кафе
В Петербурге арестовали женщину, специально наехавшую на посетителей кафе - РИА Новости, 05.05.2025
В Петербурге арестовали женщину, специально наехавшую на посетителей кафе
Петербурженка, которая на Mercedes нарочно наехала на посетителей кафе на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, заключена под стражу, сообщает объединенная... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:07:00+03:00
2025-05-05T14:07:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
mercedes
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Петербурженка, которая на Mercedes нарочно наехала на посетителей кафе на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, заключена под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирины Кулаго, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 (Хулиганство) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Кулаго стражу по 03.07.2025", - говорится в сообщении. По данным регионального главка МВД, 32-летняя женщина за рулем Mercedes G-класса 3 мая около 2.40 мск выехала на тротуар у кафе на улице Рубинштейна, 24. В результате один из посетителей получил травму ноги и был госпитализирован. На видео в Telegram-канале управления можно было увидеть, что маневры белого Mercedes вызвали недовольство группы посетителей кафе, один из которых бросил стул в сторону автомобиля. Поскольку водитель отказалась от медицинского освидетельствования, на женщину составили соответствующий административный протокол. Позже полиция выяснила, что у нее был конфликт с представителями кафе и она совершила наезд умышленно. В пресс-службе городских судов добавили, что Кулаго и ее защитник возражали против ареста, поскольку у нее трое малолетних детей, двое - от бывшего супруга, который с детьми не общается, от сотрудников полиции она не скрывалась.
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происшествия, санкт-петербург, россия, mercedes
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Mercedes
В Петербурге арестовали женщину, специально наехавшую на посетителей кафе

Специально наехавшую на Mercedes на людей у кафе в Петербурге женщину арестовали

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургИрина Кулаго в суде
Ирина Кулаго в суде - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербург
Ирина Кулаго в суде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Петербурженка, которая на Mercedes нарочно наехала на посетителей кафе на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, заключена под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«
"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирины Кулаго, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 (Хулиганство) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Кулаго стражу по 03.07.2025", - говорится в сообщении.
По данным регионального главка МВД, 32-летняя женщина за рулем Mercedes G-класса 3 мая около 2.40 мск выехала на тротуар у кафе на улице Рубинштейна, 24. В результате один из посетителей получил травму ноги и был госпитализирован. На видео в Telegram-канале управления можно было увидеть, что маневры белого Mercedes вызвали недовольство группы посетителей кафе, один из которых бросил стул в сторону автомобиля.
Поскольку водитель отказалась от медицинского освидетельствования, на женщину составили соответствующий административный протокол. Позже полиция выяснила, что у нее был конфликт с представителями кафе и она совершила наезд умышленно.
В пресс-службе городских судов добавили, что Кулаго и ее защитник возражали против ареста, поскольку у нее трое малолетних детей, двое - от бывшего супруга, который с детьми не общается, от сотрудников полиции она не скрывалась.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияMercedes
 
 
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