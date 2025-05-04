https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html

Процедура выборов президента Румынии

Процедура выборов президента Румынии - РИА Новости, 04.05.2025

Процедура выборов президента Румынии

В соответствии с Конституцией Румынии (1991), президент является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Он избирается гражданами... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T00:25:00+03:00

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румыния

справки

кэлин джеорджеску

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В соответствии с Конституцией Румынии (1991), президент является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Он избирается гражданами Румынии сроком на пять лет на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного и свободного голосования. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух сроков.Выборы президента Румынии проводятся в воскресенье в месяц, предшествующий месяцу окончания президентских полномочий действующего главы государства. Правительство устанавливает дату выборов не позднее, чем за 75 дней до дня голосования.Если должность президента Румынии становится вакантной в случае отставки, увольнения с должности, окончательной невозможности исполнения обязанностей или смерти, то в течение трех месяцев со дня возникновения вакансии правительство организует выборы нового президента. В этом случае дата выборов должна быть установлена решением правительства и обнародована в течение 30 дней, не позднее даты, когда должность президента становится вакантной.Президентом Румынии может быть избран гражданин, обладающий избирательным правом и достигший 35-летнего возраста, если ему не запрещено вступать в политические партии. Должность президента Румынии несовместима с членством в партии и выполнением каких-либо других публичных или частных функций.В выборах президента Румынии могут участвовать кандидаты, предложенные политическими партиями или политическими блоками, а также независимые кандидаты. Политические партии и объединения могут выдвигать только одного кандидата. Партии – члены политического объединения, выдвинувшие кандидата, не могут выдвигать других кандидатов по отдельности. Кандидатуры, выдвинутые политическими партиями и объединениями, а также независимые кандидаты могут быть выдвинуты только в случае их поддержки не менее 200 тысячами избирателями. Один избиратель может поддержать несколько кандидатов. В случае, если несколько политических партий, политических блоков и законно созданных организаций граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам, представленным в Совете по национальным меньшинствам, хотят выдвинуть одного и того же кандидата на пост президента Румынии, они могут объединиться в избирательный союз. Политическая партия, политический блок или законно созданная организация граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам, представленным в Совете по национальным меньшинства, могут состоять только в одном политическом союзе.Предложения по кандидатам на выборах президента Румынии представляются в Центральное избирательное бюро не позднее, чем за 50 дней до даты выборов. Избирательная кампания начинается за 30 дней до дня выборов и заканчивается в субботу утром, предшествующую дню выборов, в 7.00 часов. Доступ к услугам общественного радио и телевидения является равным и бесплатным для кандидатов, баллотирующихся на пост президента Румынии. В день выборов избирательные участки открыты с 7.00 до 21.00.Голосование за рубежом проводится также в пятницу и субботу, предшествующие дню выборов. В пятницу голосование начинается в 12.00 часов по местному времени и заканчивается в 21.00 часов по местному времени, а в субботу голосование начинается в 7.00 часов по местному времени и заканчивается в 21.00 часов по местному времени. Избирательным правом обладают правоспособные и дееспособные граждане Румынии, достигшие на день выборов 18-летнего возраста.Избиратель может реализовать право голоса по почте или на избирательном участке. Для голосования по почте избиратель должен зарегистрироваться в качестве избирателя по почте с помощью онлайн-формы, которая находится на сайте избирательного органа. Срок регистрации избирателя по почте начинается 1 апреля года, в котором проводятся выборы, и заканчивается по истечении 15 дней со дня начала избирательного периода. Избиратель с ограниченными возможностями здоровья реализует свое право на любом избирательном участке, который обеспечивает ему доступ к голосованию. Избиратель, желающий проголосовать за границей на выборах главы государства, может зарегистрироваться в списке избирателей в качестве избирателя за границей с помощью онлайн-формы начиная с 1 апреля года, в котором проводятся выборы президента Румынии, и до истечения 15 дней с даты начала избирательного периода. Реализовать право голоса такой избиратель может в любом избирательном участке, образованном за границей. В день выборов доступ избирателей в помещение для голосования обеспечивается последовательно, в соответствии с числом кабин для голосования. Избиратели предъявляют свои удостоверения личности сотруднику избирательного участка, который обрабатывает и вводит персональные данные избирателей в систему мониторинга явки избирателей для предотвращения незаконного голосования.После того как избиратель распишется в избирательном списке (избиратель, голосующий за рубежом, расписывается в электронном устройстве), ему вручается избирательный бюллетень и штамп с надписью VOTAT. В случае, если избиратель не может подписать список избирателей, председатель избирательного участка делает отметку об этом в списке, подтверждая ее своей подписью и подписью еще одного члена избирательного участка. Избиратель голосует индивидуально в закрытой кабине, проставляя штамп с надписью VOTAT внутри четырехугольника, содержащего имя выбранного им кандидата. Избиратель, который не может голосовать самостоятельно, имеет право вызвать в кабину выбранного им сопровождающего для оказания ему помощи. Сопровождающий не может входить в число аккредитованных лиц, в число членов избирательного бюро избирательного участка или кандидатов. После голосования избиратель опускает избирательный бюллетень в урну для голосования. Печать для голосования возвращается председателю избирательного участка или назначенным им членам избирательного бюро избирательного участка. По просьбе избирателя, в случае если он неправильно проставил надпись VOTAT, но еще не опустил избирательный бюллетень в урну для голосования, председатель может вручить ему только один раз новый избирательный бюллетень, аннулировав первоначальный избирательный бюллетень.После закрытия избирательного участка в 21.00 право голоса могут реализовать избиратели, находящиеся в это время в помещении для голосования, а также лица, ожидающие в очереди за пределами помещения для голосования. Такие избиратели могут голосовать до 23.59. Председатель участкового избирательного бюро может приостановить голосование по обоснованным причинам. Общая продолжительность приостановления не может превышать одного часа. Для избирателей, которые не могут быть доставлены на избирательный участок по причине болезни или инвалидности, по их письменному запросу, поданному не позднее, чем за день до выборов, вместе с копиями медицинских документов или другими официальными документами, удостоверяющими, что лица, о которых идет речь, не могут быть перемещены, председатель избирательного бюро избирательного участка может утвердить, чтобы группа, состоящая не менее чем из двух членов избирательного бюро, отправилась к таким избирателям со специальной урной для голосования и необходимыми для голосования материалами.Лица, находящиеся в пенитенциарном учреждении, но не лишенные избирательных прав, а также лица, имеющими право голоса и находящимися в больнице, могут реализовать свое право голоса, подав заявление о голосовании посредством специальной урны не позднее, чем за день до голосования.Персональные данные избирателей, которые не могут проголосовать на избирательном участке и подали заявления для реализации своего права голоса, заносятся заранее в систему мониторинга явки избирателей для предотвращения незаконного голосования, а затем по возвращении в помещение для голосования группы, направленной к таким избирателям, они фиксируются там постоянно на основании подписей в выписке из списков избирателей. Избиратели, которые реализуют свое право голоса по почте, среди прочих документов получают два внешних и два внутренних конверта, которые снабжены элементами безопасности для обеспечения их запечатывания, для двух туров голосования (если второй состоится), инструкцию об осуществлении своего избирательного права, а также два избирательных бюллетеня, отмеченные для каждого тура голосования. В каждом внутреннем конверте вложена наклейка с надписью VOTAT, снабженная элементами защиты. Избиратель наклеивает наклейку в четырехугольник, содержащий имя выбранного кандидата. Далее голосующий вкладывает бюллетень во внутренний конверт и запечатывает его, а затем во внешний конверт, который также запечатывает.Избранным признается кандидат, получивший в первом туре голосования большинство голосов избирателей, зарегистрированных в постоянных избирательных списках. Если ни один из кандидатов не набрал этого большинства, организуется второй тур, в котором участвуют первые два кандидата, получившие наибольшее число действительных голосов в первом туре.Второй тур выборов проводится через две недели после первого тура. В течение 24 часов с момента получения отчетов о результатах голосования Конституционный суд публикует фамилии двух кандидатов, которые будут участвовать во втором туре, и день голосования. Избирательная кампания второго тура начинается в день объявления дня голосования. Избранным объявляется кандидат, получивший наибольшее число действительных голосов.Результаты выборов на должность президента Румынии утверждаются Конституционным судом. Кандидат, избрание которого признано действительным, приносит присягу перед палатой депутатов и сенатом на их совместном заседании.Конституционный суд Румынии аннулирует выборы, если будет установлен факт мошенничества, способного изменить порядок кандидатов, которые могут участвовать во втором туре голосования. В этой ситуации суд распорядится провести повторное голосование во второе воскресенье после даты отмены выборов.Решение суда должно быть вынесено – при проведении второго тура голосования – до календарной даты проведения второго тура голосования, при проведении же второго утра голосования конкретный предельный срок для вынесения судом решения законодательством не установлен. Однако решение суда должно быть вынесено не позднее дня, когда результаты президентских выборов должны быть официально обнародованы.Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря под предлогом нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. Румынская правящая коалиция приняла решение провести выборы президента Румынии 4 мая 2025 года, если понадобится второй тур, то он пройдет 18 мая.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

румыния, справки, кэлин джеорджеску