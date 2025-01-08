https://ria.ru/20250108/rumyniya-1992849166.html

Президентские выборы в Румынии назначили на 4 мая

Президентские выборы в Румынии назначили на 4 мая - РИА Новости, 08.01.2025

Президентские выборы в Румынии назначили на 4 мая

Румынская правящая коалиция приняла решение провести выборы президента Румынии 4 мая, если понадобится второй тур, то он пройдет 18 мая, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T20:32:00+03:00

2025-01-08T20:32:00+03:00

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КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Румынская правящая коалиция приняла решение провести выборы президента Румынии 4 мая, если понадобится второй тур, то он пройдет 18 мая, говорится в заявлении коалиции для прессы.Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), Демократический союз венгров Румынии (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. Первое в 2025 году заседание лидеров коалиции прошло в среду."На первом заседании коалиции в этом году политические партии договорились, что первый тур президентских выборов состоится 4 мая, а второй тур — 18 мая", - говорится в заявлении коалиции для прессы.На следующей неделе правительство выпустит срочное постановление, а также постановление кабмина, чтобы выполнить решение коалиции и утвердить календарь выборов.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.Президент Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, где было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.

https://ria.ru/20241221/zakharova-1990630769.html

https://ria.ru/20250102/rumyniya-1992324268.html

https://ria.ru/20241223/rumyniya-1990905365.html

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в мире, румыния, сша, клаус йоханнис, нато