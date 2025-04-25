https://ria.ru/20250425/rumyniya-2013475283.html

КС Румынии оспорил решение об аннулировании выборов президента 2024 года

КС Румынии оспорил решение об аннулировании выборов президента 2024 года - РИА Новости, 25.04.2025

КС Румынии оспорил решение об аннулировании выборов президента 2024 года

Конституционный суд Румынии сообщил, что оспорил решение апелляционного суда города Плоешты о приостановлении постановления, аннулировавшего президентские... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:24:00+03:00

2025-04-25T17:24:00+03:00

2025-04-25T17:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Конституционный суд Румынии сообщил, что оспорил решение апелляционного суда города Плоешты о приостановлении постановления, аннулировавшего президентские выборы 2024 года. В четверг онлайн-издание Hotnews.ro сообщило, что апелляционный суд города Плоешты постановил приостановить решение Конституционного суда Румынии об отмене прошлогодних выборов президента. ЦИК Румынии заявил, что решение апелляционного суда Плоешт не повлияло на работу избирательных бюро по организации предстоящих в мае выборов главы румынского государства. "Конституционный суд Румынии, как гарант верховенства конституции, обжаловал приговор, вынесенный 24 апреля 2025 Апелляционного суда города Плоешты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС. В КС отметили, что необходимо исключить из правопорядка любые ошибочные правовые толкования и недобросовестное применение закона. "Конституционный суд отмечает, что, начиная с декабря 2024 года, в суды по всей стране было подано более 200 аналогичных исков, оспаривающих постановление Конституционного суда. До настоящего момента административные суды в соответствии с Конституцией и законом отклоняли эти ходатайства, а решение Апелляционного суда Плоешт было совершенно единичным и изолированным", - подчеркивается в заявлении КС. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря под предлогом нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.

https://ria.ru/20250308/rumyniya-2003836704.html

https://ria.ru/20250319/rumyniya-2006076042.html

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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, нато