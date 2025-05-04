https://ria.ru/20250504/pobeda-2014899523.html

Офицеры из Казахстана посетили места боев в Калужской области во время ВОВ

Офицеры из Казахстана посетили места боев в Калужской области во время ВОВ - РИА Новости, 04.05.2025

Офицеры из Казахстана посетили места боев в Калужской области во время ВОВ

Офицеры из Казахстана посетили село Детчино Калужской области, где в годы Великой Отечественной войны сражалась сформированная в казахстанском Актобе (прошлое... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T16:19:00+03:00

2025-05-04T16:19:00+03:00

2025-05-04T16:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

казахстан

актобе

калужская область

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

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АЛМА-АТА, 4 мая - РИА Новости. Офицеры из Казахстана посетили село Детчино Калужской области, где в годы Великой Отечественной войны сражалась сформированная в казахстанском Актобе (прошлое название Актюбинск) 312-я стрелковая дивизия, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики. "Казахстанские военнослужащие - слушатели, адъюнкты и докторанты Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации посетили места боев 312-й стрелковой дивизии, сформированной в годы войны в Актобе. Военнослужащие вооруженных сил Казахстана побывали в селе Детчино Малоярославецкого района Калужской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Сообщается, что казахстанские военные возложили цветы на воинское захоронение бойцов 312-й стрелковой дивизии, а также с членами патриотического клуба "Красная гвоздика" посетили сельскую музейно-выставочную экспозицию. В октябре 1941 года 312-я стрелковая дивизия участвовала в ожесточенных боях на Детчинском участке Можайской линии обороны, сдерживая наступление противника на подступах к Москве. В результате сражений из 10 867 бойцов в живых осталось 147 человек. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.

https://ria.ru/20250504/astana-2014882799.html

https://ria.ru/20250504/kazahstan-2014860303.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, актобе , калужская область, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, день победы, великая отечественная война (1941-1945)