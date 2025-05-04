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Сотрудника ФСИН лишили премии за продажу выданных ему билетов на концерт - РИА Новости, 04.05.2025
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05:33 04.05.2025 (обновлено: 11:43 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/fsin-2014833939.html
Сотрудника ФСИН лишили премии за продажу выданных ему билетов на концерт
Сотрудника ФСИН лишили премии за продажу выданных ему билетов на концерт - РИА Новости, 04.05.2025
Сотрудника ФСИН лишили премии за продажу выданных ему билетов на концерт
Сотрудника ФСИН лишили премии после служебной проверки, установившей, что он продал выданные билеты на концерт ко Дню России на "Авито", решение было оспорено в РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T05:33:00+03:00
2025-05-04T11:43:00+03:00
россия
григорий лепс
олег газманов
валерия (алла перфилова)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
любэ
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудника ФСИН лишили премии после служебной проверки, установившей, что он продал выданные билеты на концерт ко Дню России на "Авито", решение было оспорено в суде, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что в 2023 году ФСИН предложила своим сотрудникам билеты на концерт на Красной площади, посвященный празднованию Дня России. Для их получения нужно было направить заявку, при этом оговаривалось, что если билеты получены, то посещение концерта является обязательным. Служебная проверка выявила сотрудника ФСИН, разместившего объявление о продаже четырех билетов с индивидуальными номерами на площадке "Авито". К нему применили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора за нарушение служебной дисциплины с лишением премии в размере 8767 рублей. Работника пожурили за то, что его действия негативно отразились на репутации и авторитете уголовно-исполнительной системы, кроме того, билеты не получили его коллеги, которые действительно хотели пойти на концерт. Мужчина не согласился с таким решением и обратился в суд. Он пояснил, что действительно взял четыре билета для себя и родственников, но не смог посетить концерт по семейным обстоятельствам, билеты передал безвозмездно другу детства, на "Авито" объявления о продаже не размещал. Он попросил суд признать приказ о применении дисциплинарного взыскания незаконным, взыскать с работодателя недополученную премию и выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, в марте этого года решение вступило в силу. Праздничный концерт без сотрудника ФСИН прошел 12 июня 2023 года, в нем приняли участие Григорий Лепс, Олег Газманов, Валерия, Сергей Лазарев, Николай Басков, Лариса Долина, группа "Любэ" и другие.В "Авито" РИА Новости в свою очередь сообщили, что продажа пригласительных на сайте запрещена."На Авито запрещена продажа пригласительных билетов и билетов на мероприятия, вход на которые бесплатный. Наша система блокирует такие объявления до публикации", - указали там.
https://ria.ru/20250424/chleny-2013195128.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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россия, григорий лепс, олег газманов, валерия (алла перфилова), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), любэ
Россия, Григорий Лепс, Олег Газманов, Валерия (Алла Перфилова), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Любэ
Сотрудника ФСИН лишили премии за продажу выданных ему билетов на концерт

Сотрудника ФСИН наказали за продажу выданных билетов на концерт ко Дню России

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудника ФСИН лишили премии после служебной проверки, установившей, что он продал выданные билеты на концерт ко Дню России на "Авито", решение было оспорено в суде, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в 2023 году ФСИН предложила своим сотрудникам билеты на концерт на Красной площади, посвященный празднованию Дня России. Для их получения нужно было направить заявку, при этом оговаривалось, что если билеты получены, то посещение концерта является обязательным.
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Служебная проверка выявила сотрудника ФСИН, разместившего объявление о продаже четырех билетов с индивидуальными номерами на площадке "Авито". К нему применили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора за нарушение служебной дисциплины с лишением премии в размере 8767 рублей.
Работника пожурили за то, что его действия негативно отразились на репутации и авторитете уголовно-исполнительной системы, кроме того, билеты не получили его коллеги, которые действительно хотели пойти на концерт.
Мужчина не согласился с таким решением и обратился в суд. Он пояснил, что действительно взял четыре билета для себя и родственников, но не смог посетить концерт по семейным обстоятельствам, билеты передал безвозмездно другу детства, на "Авито" объявления о продаже не размещал. Он попросил суд признать приказ о применении дисциплинарного взыскания незаконным, взыскать с работодателя недополученную премию и выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, в марте этого года решение вступило в силу.
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Праздничный концерт без сотрудника ФСИН прошел 12 июня 2023 года, в нем приняли участие Григорий Лепс, Олег Газманов, Валерия, Сергей Лазарев, Николай Басков, Лариса Долина, группа "Любэ" и другие.
В "Авито" РИА Новости в свою очередь сообщили, что продажа пригласительных на сайте запрещена.
"На Авито запрещена продажа пригласительных билетов и билетов на мероприятия, вход на которые бесплатный. Наша система блокирует такие объявления до публикации", - указали там.
 
РоссияГригорий ЛепсОлег ГазмановВалерия (Алла Перфилова)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Любэ
 
 
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